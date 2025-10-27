LOHAS studio 22年連続受賞！「ジェルコリフォームコンテスト全国大会」にて8作品受賞
一級建築士事務所OKUTA（オクタ：本社 埼玉県さいたま市 会長 奥田イサム）が首都圏に18店舗展開するLOHAS studio（ロハススタジオ）は、国内最大リフォーム関連組織団体 一社）日本住宅リフォーム産業協会主催「第33回ジェルコリフォームコンテスト2025 全国大会」（後援：国土交通省／経済産業省）デザイン部門にて22年連続、今年は全国部門別最優秀賞を含め8作品が受賞しました。
受賞詳細は、全国部門別最優秀賞3作品、全国特別優秀賞1作品、全国優秀賞4作品の計8作品となります。
（受賞結果公開日：2025年10月17日、表彰式：2025年11月17日予定）
当社ではこれまで培ってきたデザイン力に加えて、今後ますます需要拡大が期待される「passiv design（パッシブデザイン／グッドデザイン2015受賞）」を中心に据え住宅性能とデザイン性の更なる向上の為に精進して参ります。
≪ 「ジェルコリフォームコンテスト2025 全国大会」LOHAS studio受賞詳細 ≫
【全国部門別最優秀賞】マンション
「ただいまから始まる 3世代の『まるい』暮らし」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332690&id=bodyimage1】
【全国部門別最優秀賞】キッチン
「旅を味わう ～我が家のビストロキッチン～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【全国部門別最優秀賞】サニタリー
「目線と動線 ～カラダで感じるサニタリー～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【全国特別優秀賞】自己表現リフォーム賞 BAR編
「400本の美酒が彩る 我が家のBarホール」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【全国優秀賞】マンション
「温かい食事と子どもの気配が繋がる家」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【全国優秀賞】リビングダイニング
「重ねたのは空間と心地よさ 」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【全国優秀賞】リビングダイニング
「45m2 1人＋1人＋ワンコ＝タイムレスな暮らし」
担当：LOHAS studio デザインチーム
【全国優秀賞】玄関・ホール
「土間から座敷書斎へ～職と住を分ける暮らしの知恵～」
担当：LOHAS studio デザインチーム
▼LOHAS studioホームページ
https://www.okuta.com/
≪ 一級建築士事務所 株式会社 OKUTAについて ≫
社 名：株式会社 OKUTA（オクタ）
店 舗：LOHAS studio（ロハススタジオ・首都圏18店舗）
Handyman（ハンディマン首都圏50拠点COM加盟店含む）
本 社：埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
代表取締役会長：奥田 イサム（おくたいさむ）
代表取締役社長：小泉 太（こいずみふとし）
設 立：1992年１月（創業：1991年）
社員数：約300名
資本金：6,700万円
売上：2024年9月度決算 76億6,800万円（OKUTA Family連結決算）
【事業内容】
高品質・高性能で健康と環境を配慮した住宅デザインリフォーム・長期優良住宅推進モデル事業対応戸建住宅-マンション（LOHAS studio）・水まわりに特化したリフォーム（Handyman）・新築（LOHASTA home）・不動産仲介（OKUTA不動産）・オリジナル建材開発販売・自然エネルギー機器（太陽光発電、太陽熱温水等）販売（OK-DEPOT）
＊長期優良住宅推進モデル事業対応（戸建住宅、マンション）
◆OKUTAは1% for the Planetのメンバーです。
自然環境を守るため、オリジナル建材の売上の1%を
環境保護活動に寄付しています。
◆OKUTAのpassiv designは
「GOOD DESIGN AWARD 2015年度」を受賞しました
◆株式会社OKUTA《公式サイト》https://okuta.jp/
OKUTA Facebookページ：https://www.facebook.com/OKUTA
OKUTAオフィシャルブログ：https://okuta.jp/blog/public/
《本件についてのお問い合わせ先》
一級建築士事務所 株式会社 OKUTA 総務部広報課 佐藤・小林
〒330-0802 埼玉県さいたま市大宮区宮町3-25
TEL：048-631-1163 FAX：048-657-6000
MAIL：center@okuta.com
配信元企業：株式会社OKUTA
