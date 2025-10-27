安全要件の高まりにより、耐火布市場は2032年までに59億6000万米ドルに達すると予測
難燃性繊維市場は、2024年に366億米ドルと評価され、2025年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）6.07％で成長し、2032年には596億米ドルに達すると見込まれています。市場拡大の主な要因は、石油・ガス、建設、電力、国防、消防などの危険産業における安全規制の強化です。各業界が労働者の保護と運用安全を最優先する中で、快適性、法令遵守、長期的性能を兼ね備えた難燃（FR）衣料・素材の導入が進んでいます。
世界的に職場安全への関心が高まっています。米国エネルギー省によると、安全対策に1ドルを投資すると、4～6ドルのリターンが得られるとされており、FR保護服が負傷防止や生産性損失を防ぐうえで重要な役割を果たしていることを示しています。このような経済的・倫理的認識の高まりが、高度なFR繊維への需要を安定的に押し上げています。さらに、ナノテクノロジー、スマートファブリックの統合、環境配慮型素材の進歩により、軽量・高強度・持続可能な難燃繊維の開発が進み、業界構造が変化しています。
セグメンテーション分析
タイプ別
2024年には、処理型難燃繊維が市場の約68％を占め、支配的地位を維持しました。これらは綿やポリエステルなどの素材を化学的に処理して製造され、コストパフォーマンスと性能のバランスが取れています。建設、石油・ガス、一般製造業での広範な採用が、市場での優位性を支えています。
一方で、アラミド、PBI、モダクリルなどの繊維から構成される「本質的難燃繊維（inherent FR fabrics）」は、分子レベルで難燃性を保持します。コストは高いものの、耐久性と恒久的な防護性能を有するため、消防、国防、電力などの重要用途で不可欠な存在となっています。
用途別
2024年、アパレル分野は市場の約62.23％を占めました。危険環境下で働く労働者を保護するためのFR作業服、オーバーオール、手袋、フードなどの採用増加がこの優位性を支えています。OSHAおよびNFPA規格の遵守により、多くの産業でFR衣料の使用が義務化されています。
一方、カーテン、内装材、断熱材、自動車内装などの非衣料分野でもFR素材の採用が拡大しています。建設、輸送、インフラ関連業界が厳しい安全基準に対応するためにFR素材を積極的に導入しています。
最終用途産業別
2024年、産業分野が市場の約62％を占め、石油・ガス、鉱業、金属加工、化学など高リスク事業での継続的需要に支えられています。これらの産業の労働者は、熱・電気的危険から身を守るためFR衣料を利用しています。
また、防衛・公共安全分野では、高耐熱性かつ快適性・耐久性に優れた難燃性ユニフォーム、手袋、装備の導入が進んでいます。
地域別分析
アジア太平洋地域
2024年、アジア太平洋地域は世界市場の約46％を占めました。急速な産業化、都市化、労働安全意識の高まりが需要を後押ししています。中国、インド、日本、韓国では、安全規制の強化と職業災害への認識向上により、難燃繊維の需要が拡大しています。
豊富な原材料、低コスト生産、製造拠点の拡大により、同地域はFR繊維製造の中心地として注目されています。2023年、帝人アラミドはアジア太平洋地域で「Tenax FR」シリーズを展開し、産業・消防向け防護繊維の現地供給力と技術革新を強化しました。
