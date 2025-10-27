SuperX、NVIDIAソリューションプロバイダーMicroInferenceの戦略的過半数株式取得により、アジア太平洋地域のAI発展を加速





シンガポール、2025年10月24日 /PRNewswire/ -- SuperX AI Technology Limited（NASDAQ: SUPX）（以下、「当社」または「SuperX」）は本日、MicroInference Pte. Ltd.（「MicroInference」）への戦略的投資および絶対的過半数株式の取得を完了したことを発表しました。MicroInferenceはシンガポールに本社を置き、NVIDIAパートナーネットワーク（NPN）においてコンピューティング、ネットワーキング、およびNVIDIA AIに特化したソリューションプロバイダーです。

この投資は、高性能AIエコシステムの構築と先進的なNVIDIAテクノロジーのサプライチェーン強化というSuperXの長期戦略における重要な一環であり、フルスタックAIソリューションに対する市場の増大する需要に応えるものです。今回のMicroInferenceの過半数株式取得は、アジア太平洋地域におけるAI能力とモジュラー型AIファクトリーの展開を加速させ、地域のイノベーションに必要なスケーラブルな計算能力を提供することを目的としています。これにより、SuperXはNVIDIAエコシステム内の中核技術とソリューションへのアクセスを強化し、SuperXの長期的な発展を支え、次世代インテリジェント・インフラストラクチャを構築するという使命を実践します。

今回の資本注入は、MicroInferenceがその事業規模を拡大し、NVIDIA認定専門家チームを拡充し、複雑なAIインフラストラクチャの構築・展開能力を向上させるための強力な触媒となります。SuperXにとっては、専門的な技術トレーニング、高度な認定、優先的なサポートへの効率的なアクセスが可能となり、地域市場のリーダーの一社としての地位をさらに強固にします。

この投資は、グローバルなトップパートナーと技術からなるエコシステムネットワークを構築するというSuperXの戦略を改めて裏付けるものです。このエコシステムは、最先端の独立サーバーからターンキー方式のAIファクトリー一式に至るまで、当社のAIファクトリーを実現するための基盤であり、国家レベルおよびエンタープライズレベルのAIデータセンタープロジェクトに中核的なサポートを提供します。

MicroInference Pte. Ltd.について

MicroInference Pte. Ltd.は、高性能AIデータセンターソリューションプロバイダーであり、NVIDIAパートナーネットワーク（NPN）のソリューションプロバイダーとして、コンピューティング、ネットワーキング、およびNVIDIA AI能力に特化しています。MicroInferenceは、複雑なAIおよび高性能コンピューティング（HPC）ワークロード向けに最適化されたソリューションの設計と展開に取り組み、AIの進展を加速させることを目指しています。

SuperX AI Technology Limitedについて（NASDAQ: SUPX）

SuperX AI Technology Limitedは、AIインフラソリューションプロバイダーであり、AIデータセンター向けに独自のハードウェア、先進的なソフトウェア、エンドツーエンドのサービスを含む包括的なポートフォリオを提供しています。当社のサービスは、高度なソリューション設計と計画、コスト効率の高いインフラ製品の統合、そしてエンドツーエンドの運用と保守をカバーしています。主要製品には、高性能AIサーバー、800ボルト直流（800VDC）ソリューション、高密度液体冷却ソリューション、AIクラウド、AIエージェントなどがあります。シンガポールに本社を置き、大企業、研究機関、クラウドおよびエッジコンピューティングの展開を含む、世界中の機関投資家向けにサービスを提供しています。 詳細については、www.superx.sgをご覧ください。

セーフハーバー条項

本プレスリリースには、将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、当社の現在の期待や将来の出来事に関する予測に基づいており、「かもしれない」「すべきである」「期待する」「予測する」「意図する」「信じる」「計画する」「見積もる」などの言葉やその否定形、類似の表現によって識別できます。これらの将来の見通しに関する記述を評価する際には、当社の事業の方向性を変更する能力、新技術や市場の変化に対応する能力、事業の競争環境など、様々な要因を考慮する必要があります。これらの要因により、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。将来の見通しに関する記述は、現在の期待と仮定に基づいており、これらは合理的であると考えられていますが、本質的に不確実性を伴います。新たなリスクや不確実性が随時発生する可能性があり、すべてのリスクや不確実性を予測することはできません。将来の見通しに関する記述は予測に過ぎず、読者はこれらの記述に過度に依存しないようご注意ください。本プレスリリースおよび当社またはその代表者が随時行うその他の記述で議論される将来の出来事は発生しない可能性があり、実際の結果は当社のリスク、不確実性、仮定の影響を受け、大きく異なる可能性があります。法律で義務付けられている場合を除き、当社は、不確実性、仮定、または将来の出来事が発生しなかった結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新または修正する義務を負いません。

