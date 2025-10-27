【21LIVE】11月1日（土）より『CM出演ライバーオーディション』スタート！クリスマス仕様のビジョンCM出演をかけたランキングバトルが開幕！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、11月1日（土）より都内近郊8カ所の屋外ビジョンで放映するCMへの出演権をかけた『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332432&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼クリスマスCMに出演できるチャンス！／
ランキングで上位を目指し、ビジョンCM出演権を掴もう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月1日（土）より『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回は、クリスマス仕様のビジョンCMを作成予定！
ビギナー＆一般の2部門でランキングを行い、上位入賞者にはCM出演権が贈られます。
さらに、総合ランキング1位に輝いたライバーは、ビギナーCMの冒頭で「5秒のロングバージョン出演」＋「次回CMイベントの公式バナー出演権」もプレゼント！
完成したCMは、12月1日（月）～12月28日（日）の期間中、各屋外ビジョンで毎時間3回放映予定です。
クリスマスの街を彩るCMに、あなたの魅力を刻む絶好の機会。ぜひ出演権を獲得してください！
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP7入賞
└CM出演権（1～3位はセリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
11月1日（土）～11月8日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└10月25日（土）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└10月25日（土）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口 エイシンビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332432&id=bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼クリスマスCMに出演できるチャンス！／
ランキングで上位を目指し、ビジョンCM出演権を掴もう
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11月1日（土）より『CM出演ライバーオーディション』を開催します。
今回は、クリスマス仕様のビジョンCMを作成予定！
ビギナー＆一般の2部門でランキングを行い、上位入賞者にはCM出演権が贈られます。
さらに、総合ランキング1位に輝いたライバーは、ビギナーCMの冒頭で「5秒のロングバージョン出演」＋「次回CMイベントの公式バナー出演権」もプレゼント！
完成したCMは、12月1日（月）～12月28日（日）の期間中、各屋外ビジョンで毎時間3回放映予定です。
クリスマスの街を彩るCMに、あなたの魅力を刻む絶好の機会。ぜひ出演権を獲得してください！
＞＞プライズ詳細はコチラ
■一般ランキング
☆TOP10入賞
└CM出演権（1～5位はセリフあり出演）
■ビギナーランキング
☆TOP7入賞
└CM出演権（1～3位はセリフあり出演）
■総合ランキング
☆TOP1入賞
└ビギナーCMに5秒のロング出演（セリフあり出演）
└次回ビジョンCMイベントのバナー出演権
☆TOP3入賞
└王冠付きの限定バッジを永久付与
━━━━＼ 開催期間 ／━━━━
11月1日（土）～11月8日（土）
━━━━━━━━━━━━━━━
--------------------------------------------エントリー条件--------------------------------------------
■一般ランキング
└10月25日（土）時点で初配信から120日を超えているライバー
■ビギナーランキング
└10月25日（土）時点で初配信から120日以内のライバー
■総合ランキング
└一般ランキングまたはビギナーランキングへのエントリーと同時に総合ランキングへも自動エントリー
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
詳しくは21LIVEのWEB版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE WEB版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
●CM放映場所
・歌舞伎町ビジョン 2面
└ 東京都新宿区歌舞伎町1-21-12 カドービル
・池袋ビジョン
└ 東京都豊島区東池袋1-8-6 藤久ビル
・池袋西口 エイシンビジョン
└ 東京都豊島区西池袋1-30-8 サンホワイトビル
・渋谷センタ－街ビジョン