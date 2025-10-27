TPCマーケティングリサーチ株式会社、『2025年 健康と栄養に関する意識・実態調査（第7弾）』について、調査のポイントをインタビューした記事を公開
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、『2025年 健康と栄養に関する意識・実態調査（第7弾）』について、弊社リサーチャーの松井優太のインタビュー記事を2025年10月21日に公開したことをお知らせいたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332397&id=bodyimage1】
□----------
INTERVIEW
-----------□
◆今回、健康と栄養に関する調査を実施したとのことですが、なぜこの調査を行ったのでしょうか？
松井：今回実施した「健康と栄養」に関する調査は、弊社が2019年より毎年継続して行っている定点調査で、今回が第7回目となります。本調査では、消費者の健康や栄養に対する意識や実態の変化を把握することを目的としており、・・・
◆なるほど、今回の調査で7回目の調査ということですが、変化したことや明らかになったことはありますか？
松井：今回の調査では、健康食品の出現率にいくつかの興味深い変化が見られました。例えば、本調査の対象である健康食品「サプリメント」「プロテイン」「青汁」の利用率を2024年と比較すると、・・・
◆なるほど、プロテインから完全栄養食に、とても面白いデータが揃っていますね。次に今回の調査のここに注目して欲しい！というポイントがございましたら、是非ともお聞かせください。
松井：注目していただきたいポイントは、今回新たに追加した「プレミアムの価値」に関する設問です。まず、設問追加の背景ですが、近年の消費者の購買行動において、商品選択時に重視される「価格」の優先度が減少傾向にあります。その一方で、・・・
◆プレミアムの深堀はとても興味深い内容ですね！最後に、健康と栄養の調査について、お客様からはどのような感想・評価をいただいているかをお聞かせください。
松井：本調査レポートを活用いただいているお客様からは、ありがたいことに多くのご好評をいただいております。特に多く寄せられているのは、「自社が保有するデータとの比較材料、データベースとして活用しやすいです。」や・・・
◇インタビューの詳細は下記よりご確認いただけます
https://www.tpc-cop.co.jp/topics/6306/
2025年 健康と栄養に関する意識・実態調査（第7弾）
ー食品が高騰する中、消費者の健康食品へのニーズはどう変化しているのかー
詳細はこちら＞https://www.tpc-osaka.com/c/health_food/cr220250520
発刊日：2025年8月29日
頒価：462,000円（税抜：420,000円）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよび調査レポートの出版
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
プレスリリース詳細へ