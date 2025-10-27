奥行きを自由に表現！印刷通販デジタのアクリルグッズに「アクリルジオラマ」が新登場
アクリルグッズをはじめ、シール・ステッカー印刷やオリジナルTシャツなどをWeb上でデザイン作成、そのまま注文することが可能な「印刷通販デジタ（https://www.digitaprint.jp/ ）」を運営する株式会社デジタ（https://www.digita.co.jp/ ）は、2025年10月25日（土）より、アクリルグッズにて「アクリルジオラマ」の取り扱いを開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332373&id=bodyimage1】
アクリルジオラマは、複数のアクリルパーツを組み立てて立体感を楽しめるオリジナルグッズです。
平面のデザインでは再現が難しかった奥行きや世界観を表現できます。ひとつの台座にキャラクターを並べるディスプレイとしてはもちろん、フレーム部分にも印刷できるため、アクリルプレートやフレーム付きアクスタなど、アイデア次第で様々なオリジナルグッズが作成できます。
イベントグッズ、記念品・店舗ディスプレイなど、幅広い用途でご活用いただけます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332373&id=bodyimage2】
アクリルジオラマは、3mm厚のアクリル板の表面または裏面に片面印刷を行います。また、デザインの一部に透明感のある表現を加えられるクリアインクもご利用いただけます。
選べる5種のサイズ展開とパーツ数
5種類のサイズに応じて最大のパーツ数が決まっています。配送時にパーツがばらける心配がないよう、裏側からパーツ留めのテープを貼った状態でお届けします。
＜サイズ展開とパーツ数の上限＞
・100x100mm：4パーツ以内
・105x148mm（A6）：5パーツ以内
・150x150mm：7パーツ以内
・148x210mm（A5）：8パーツ以内
・210x297mm（A4）：15パーツ以内
＜アクリルジオラマ＞
https://bit.ly/49dKQRR
＜クリアアクリルジオラマの注文ページ＞
https://bit.ly/473hvZ3
【印刷通販デジタとは】
シール・ステッカー印刷の他、Tシャツやパッケージ、缶バッジなどの特殊印刷商品やオリジナルプリントグッズをネットでかんたんに注文できる印刷通販サイトです。
イラストレーターやフォトショップをお持ちでないお客様のためにWeb上で自由にデザインできる、無料デザイン作成ツールをご用意しています。カスタマーサポートが充実しており、お問い合わせ電話がつながりやすく、初めての方でも安心してご注文いただけるようお一人おひとりを全面サポートいたします。ネットの印刷は印刷通販デジタにお任せください。
■会社概要
社名：株式会社デジタ
代表：藤下和也
本社：岐阜県恵那市大井町2695-727
コーポレートサイト： https://www.digita.co.jp/
note：https://column.digitaprint.jp/
X（Twitter）アカウント： https://x.com/DIGITA_print
Instagramアカウント：https://www.instagram.com/digita_print/
■お問い合わせ先
Email:press@digita.co.jp
TEL：0573-25-2340 （平日10:00～17:00/土日祝休）
【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】 株式会社デジタ
企画開発事業部 マーケティング・広報
電話番号 ： 0573-25-2340 Email : press@digita.co.jp
配信元企業：株式会社デジタ
