おちゃめでユニークな相棒とおでかけをもっと楽しく！「ミニオンWi-Fi」販売開始！SIMセットと本体のみ、選べる2タイプ！
MVNOやWi-Fiルーターのレンタルサービスなどを提供する、株式会社モバイル・プランニング（本社：東京都中央区 代表取締役：岸本大樹 以下モバイル・プランニング）は、Wi-Fiレンタルサイト「MOBILE PLANNING楽天市場店」、「MOBILE PLANNINGヤフー店」、プリペイドSIM販売サイト「プリペイドSIMどっとこむ」において、買い切り型モバイルルーター「MINION（ミニオン） Wi-Fi」の販売を開始いたしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332199&id=bodyimage1】
世界中で大人にも子供にも大人気の「ミニオン」をモチーフにしたモバイルルーター、「MINION Wi-Fi」。
黄色と青のボディに表情豊かな大きな目玉、持ち運びが楽しいデザインが特徴です。
カフェや旅先で、カバンやポケットからふと取り出す時も、思わず笑顔になること間違いなし。
あなただけのミニオンと、楽しいインターネット生活を始めませんか？
【MINION Wi-Fiの主な特長】
1. ユニークなデザイン！
機能性はもちろんのこと、おちゃめなミニオンの魅力を最大限に引き出したユニークなデザインが魅力です。キャラクターを忠実に再現した、丸みのある黄色いボディが特徴。無機質な通信機器に表情豊かな個性をプラスし、まるでいたずら好きな相棒を連れて歩くような楽しい気分にさせてくれます。充電中や使わない時も特別な存在感で、インテリアやファッションの一部としてもお楽しみいただけます。
実用性だけでなく、持つ喜びも重視したい方に最適なモバイルルーターです。
2. 持ち運びやすいサイズ感、シンプルな操作性
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感も魅力です。ちょっとしたお出かけにも気軽に持ち運べます。
難しい設定や操作は不要です。ミニオンデザインの分かりやすいマニュアル付きのため、モバイルルーターが初めての方やお子様でも、簡単にご使用いただけます。
3. 選べる2タイプ
お客様の用途に合わせてお選びいただけるよう、「10GB/180日SIMカードセット」と「本体のみ」の2タイプをご用意しました。
・SIMカードセット：チャージ機能付き、開通期限なしのプリペイドSIMとルーター本体がセットになっています。別途SIMカードをご用意いただく必要がないので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
・本体のみ：お手持ちのSIMカードを利用されたい方、デザイン性の高いユニークなルーター本体だけが欲しい方におすすめです。SIMフリーのため、どの通信会社のSIMカードでもご利用いただけます。
【MINION Wi-Fiの主な仕様】
通信速度：下り最大 150 Mbps / 上り最大 50 Mbps
バッテリー容量：3,000 mAh
サイズ：約 60（W）mm × 95（H）mm × 16（D）mm
重量：約 90 g
同梱品：USB Type-C ケーブル、取扱説明書
【販売期間】
本商品は、「2026年3月31（火）16時まで」の期間限定販売となります。
【お申込み方法・価格】
下記サイトから24時間お申し込みいただけます。
価格につきましては、各サイトにてご確認ください。
・ MOBILE PLANNING楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/mobile-p/
・ MOBILE PLANNINGヤフー店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/mobile-p/
・ プリペイドSIMどっとこむ
https://prepay-sim.com/
Minions: Rise of Gru （C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
Wiz社より提供
【会社概要】
会社名：株式会社モバイル・プランニング
代表者：代表取締役 岸本 大樹
所在地：東京都中央区築地2-3-4 メトロシティ築地新富町5階
TEL：03-5649-7181
URL：https://mobile-p.co.jp/company/
事業内容：電気通信事業及びコンサルティング業務
MVNO事業・MVNE事業一般第二種電気通信事業者
【本件に関するお問い合わせ】
プリペイドSIM販売サイト「プリペイドSIMどっとこむ」
お問合せページ：https://prepay-sim.com/f/contact
TEL：03-6869-0069（営業時間：平日10:00～17:30）
E-Mail：shop-info@prepay-sim.com
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332199&id=bodyimage1】
世界中で大人にも子供にも大人気の「ミニオン」をモチーフにしたモバイルルーター、「MINION Wi-Fi」。
黄色と青のボディに表情豊かな大きな目玉、持ち運びが楽しいデザインが特徴です。
カフェや旅先で、カバンやポケットからふと取り出す時も、思わず笑顔になること間違いなし。
あなただけのミニオンと、楽しいインターネット生活を始めませんか？
【MINION Wi-Fiの主な特長】
1. ユニークなデザイン！
機能性はもちろんのこと、おちゃめなミニオンの魅力を最大限に引き出したユニークなデザインが魅力です。キャラクターを忠実に再現した、丸みのある黄色いボディが特徴。無機質な通信機器に表情豊かな個性をプラスし、まるでいたずら好きな相棒を連れて歩くような楽しい気分にさせてくれます。充電中や使わない時も特別な存在感で、インテリアやファッションの一部としてもお楽しみいただけます。
実用性だけでなく、持つ喜びも重視したい方に最適なモバイルルーターです。
2. 持ち運びやすいサイズ感、シンプルな操作性
手のひらに収まるコンパクトなサイズ感も魅力です。ちょっとしたお出かけにも気軽に持ち運べます。
難しい設定や操作は不要です。ミニオンデザインの分かりやすいマニュアル付きのため、モバイルルーターが初めての方やお子様でも、簡単にご使用いただけます。
3. 選べる2タイプ
お客様の用途に合わせてお選びいただけるよう、「10GB/180日SIMカードセット」と「本体のみ」の2タイプをご用意しました。
・SIMカードセット：チャージ機能付き、開通期限なしのプリペイドSIMとルーター本体がセットになっています。別途SIMカードをご用意いただく必要がないので、商品到着後すぐにご利用いただけます。
・本体のみ：お手持ちのSIMカードを利用されたい方、デザイン性の高いユニークなルーター本体だけが欲しい方におすすめです。SIMフリーのため、どの通信会社のSIMカードでもご利用いただけます。
【MINION Wi-Fiの主な仕様】
通信速度：下り最大 150 Mbps / 上り最大 50 Mbps
バッテリー容量：3,000 mAh
サイズ：約 60（W）mm × 95（H）mm × 16（D）mm
重量：約 90 g
同梱品：USB Type-C ケーブル、取扱説明書
【販売期間】
本商品は、「2026年3月31（火）16時まで」の期間限定販売となります。
【お申込み方法・価格】
下記サイトから24時間お申し込みいただけます。
価格につきましては、各サイトにてご確認ください。
・ MOBILE PLANNING楽天市場店
https://www.rakuten.co.jp/mobile-p/
・ MOBILE PLANNINGヤフー店
https://store.shopping.yahoo.co.jp/mobile-p/
・ プリペイドSIMどっとこむ
https://prepay-sim.com/
Minions: Rise of Gru （C） Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.
Wiz社より提供
【会社概要】
会社名：株式会社モバイル・プランニング
代表者：代表取締役 岸本 大樹
所在地：東京都中央区築地2-3-4 メトロシティ築地新富町5階
TEL：03-5649-7181
URL：https://mobile-p.co.jp/company/
事業内容：電気通信事業及びコンサルティング業務
MVNO事業・MVNE事業一般第二種電気通信事業者
【本件に関するお問い合わせ】
プリペイドSIM販売サイト「プリペイドSIMどっとこむ」
お問合せページ：https://prepay-sim.com/f/contact
TEL：03-6869-0069（営業時間：平日10:00～17:30）
E-Mail：shop-info@prepay-sim.com
配信元企業：株式会社モバイル・プランニング
プレスリリース詳細へ