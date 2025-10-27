2025年度世界乾癬デー：IFPA、乾癬のドミノ効果を止めるよう呼びかけ





IFPAは、乾癬とメンタルヘルスの密接な関係を認識し、その深刻な連鎖的影響を防ぐための行動を呼びかけている。

ストックホルム, 2025年10月24日 /PRNewswire/ -- 毎年10月29日、国際社会は世界乾癬デーを記念し、世界で6,000万人を超える乾癬性疾患の患者への認知向上に取り組み、連帯を示します。今年、IFPA（国際乾癬患者団体連合）は、世界的キャンペーン「ドミノ効果を止めよう（Stop the Domino Effect）」を開始します。



IFPAの「ドミノ効果を止めよう」キャンペーンは、政策立案者、医療専門家、そして一般市民に対し、乾癬を「糖尿病や心血管疾患からうつ病に至るまで、深刻な健康状態の連鎖を引き起こす重大で全身性、かつ人生を変える疾患」であると正しく認識するよう呼びかけています。このキャンペーンは、統合的なケア、早期介入、そして世界中での治療への平等なアクセスの緊急性を強調しています。また、同組織は各国の保健当局に対し、乾癬を国の非感染性疾患（NCD）対策に含め、身体的および精神的健康の両面に対応する治療を患者が受けられるよう確保することを求めています。

乾癬は長年「単なる皮膚疾患」と誤解されてきました。しかし実際には全身に影響を及ぼす、生涯にわたる免疫介在性の疾患です。体内の免疫システムが皮膚細胞の過剰生成を引き起こし、その結果、痛みや炎症、かゆみを伴うプラーク（皮疹）が生じます。しかし、その影響は表面にとどまらず、はるかに深刻です。

近年の研究では、乾癬が肥満、糖尿病、心血管疾患、代謝症候群などの他の非感染性疾患（NCD）と密接に関連していることが明らかになっています。乾癬患者の3人に1人は、永久的な関節の損傷や障がいを引き起こす痛みを伴う炎症性関節疾患である乾癬性関節炎を発症します。

その負担はメンタルヘルスにも及びます。乾癬患者は、一般人口と比べて深刻な心理的苦痛を経験する可能性が2倍以上高く、精神疾患を発症するリスクも109%高いことが示されています。また、10人に1人がうつ病と診断されており、およそ半数が強い不安を感じていると報告しています。偏見も深刻であり、5人に4人が疾患を理由に差別を受けた経験があると答え、3人に1人がその結果として教育やキャリアの機会を諦めざるを得なかったと報告しています。

・「私たちは乾癬性疾患のドミノ効果を止めなければなりません。それも今すぐにです」とIFPAのエグゼクティブディレクターである**Frida Dunger氏は述べています。「*乾癬性疾患が人の人生のあらゆる側面に深刻な影響を及ぼし、メンタルヘルスと密接に関係していることを認識すべき時です。また、乾癬が単なる皮膚疾患ではないという理解を一層深める時でもあります。乾癬をできるだけ早期に、最適かつ包括的な方法で治療すれば、他の深刻な疾患の連鎖を防ぐことができます。政策立案者と医療提供者は、迅速に行動し、この疾患とともに生きる人々の声に耳を傾ける必要があります。乾癬のドミノ効果を止めることは、多くの人々の生活を根本的に改善し、防ぐことのできる苦しみから救うことにつながります。- と、*Frida氏は付け加えています。

今年の世界乾癬デーにあたり、IFPAは世界に向けて「今こそドミノ効果を止める時です」と呼びかけています。

IFPAについて

1971年に設立され、スウェーデンのストックホルムに本部を置くIFPA（国際乾癬患者団体連合）は、乾癬性疾患の影響を受けるすべての人々の権利擁護に尽力する国際的な組織です。IFPAの加盟団体には各国および地域の患者団体が含まれており、世界で6,000万人を超える人々を代表しています。IFPAは、グローバル連合、世界乾癬デーキャンペーン、IFPAフォーラム、そして世界乾癬・乾癬性関節炎会議（World Psoriasis & Psoriatic Arthritis Conference）を通じて、乾癬性疾患をより強靭かつ包括的な保健システムを実現するための重要な視座として再定義しています。詳細はこちら：https://www.ifpa-pso.com/

