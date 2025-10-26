&TEAM 初のアジアツアー・アンコール公演を2026年1月31日（土）20：30～CS・日テレプラスにて独占初放送！

株式会社ＣＳ日本

株式会社ＣＳ日本（東京都港区）は、当社が運営するＣＳチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」にて、グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）が2025年10月にさいたまスーパーアリーナで開催したアジアツアー・アンコール公演『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN』を2026年1月31日（土）20：３0～テレビ初独占放送いたします。

&TEAMにとって初のアリーナツアーの集大成として開催された本公演は、アジアツアーを経てさらに進化を遂げた&TEAMの姿が凝縮され、ヒット曲のパフォーマンスはもちろん、彼らのアイデンティティであるWolf DNAで表現した迫力あるダンスや、楽しいトークなど、&TEAMの魅力が余すことなく記録されています。

CS・日テレプラスでは、公演の模様に加え、ここだけでしか見られない密着映像や独占インタビューも追加！

&TEAMの情熱的なライブを堪能できる貴重な映像をお見逃しなく！

◆&TEAM プロフィール

YX LABELS所属の9人組グローバルグループ。EJ, FUMA, K, NICHOLAS, YUMA, JO, HARUA, TAKI, MAKIで構成され、多様な言語を操るボーダーレスな才能と、音楽を通じて魅せる表現力が魅力。

さらに、2025年4月にリリースした3rd SINGLE「Go in Blind (月狼)」は、自身初のミリオン認定を達成。2022年12月のデビュー以降、その唯一無二のパフォーマンスと楽曲で世界中から注目を集めている。

今回の放送を記念し、豪華プレゼントキャンペーンを実施いたします。

＜キャンペーン概要＞

プレゼント内容：メンバー全員の直筆サイン入り色紙とオフィシャルグッズ ZIP-UP HOODIEのセット

対象者：応募期間中に番組に関するご意見、ご感想をご回答の上、ご応募いただいたお客様

当選者数：抽選で3名様

応募期間：2026年1月31日（土）23：30～2月28日（土）23:59

キャンペーンの詳細は、追って番組ページ、日テレプラス公式Xにてお知らせいたします

◆放送情報

『2025 &TEAM CONCERT TOUR 'AWAKEN THE BLOODLINE' ENCORE in JAPAN』

2026年1月31日（土）20：30～

▼出演

&TEAM

▼公演日時・会場

2025年10月25日（土）、26日（日） さいたまスーパーアリーナ

◆番組ページ URL：

https://www.nitteleplus.com/program/andteam-awaken_the_bloodline_encore/

★スカパー！番組配信でも視聴可能

スカパー！放送サービスで対象のチャンネルやプラン・セットを契約していると、

放送と同じ時刻にスマートフォン・PC・タブレット・テレビ(対応機種のみ)でも視聴できます。

※1週間の見逃し視聴可能

◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です

日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/

スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）

J:COM（Ch.757）ほか全国CATV

ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり

◆会社情報

会社名：株式会社ＣＳ日本（通称：ＣＳ日テレ）

代表取締役社長：高橋 知也

所在地：東京都港区東新橋1-6-1 日本テレビタワー22階