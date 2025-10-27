【受注ゼロの新規事業が、支援2ヶ月でARR580万円】“成果が出る営業の型”を無料で体験！モニター募集中｜先着3社限定
株式会社NSJAPAN（本社：東京都千代田区、代表取締役：内藤脩平）は、法人向けに提供している営業スキル研修・営業支援サービスの導入企業である株式会社アントレ様において、営業成績の向上や営業プロセスの標準化といった顕著な成果が得られたことを発表いたします。NSJAPANでは現在、研修コンテンツのサブスクリプション提供契約社数を拡大するとともに、蓄積したノウハウを活かした継続的な営業支援パートナー事業への展開を目指しています。本リリースでは、サービスの概要および株式会社アントレ様での導入事例と成果についてご紹介いたします。
■ 成果・効果の実証
NSJAPANの営業研修・支援を受けた株式会社アントレでは、支援開始からわずか2ヶ月で主要営業KPIに明確な改善が現れました。たとえば、BDR軸での売上がほぼなかった状態から、初月で有効アポイント10件、2ヶ月目にはBDR軸での初の受注が2件生まれ、営業支援開始後2ヶ月でARR580万円を達成。さらに、属人的で非体系的だった営業活動が再現性のある型（プロセス）へと進化し、組織のスキルや自信も飛躍的に向上しています。実際、担当者からは「営業への苦手意識が薄れ、自信を持って提案できる状態になったことが何よりの成果の一つだ」との声も上がっています。
■ サービスの概要
NSJAPANが提供する営業研修・営業支援サービス（研修コンテンツ提供と伴走型コーチングを組み合わせたプログラム『Sales Knowledge Lab』）は、法人企業の営業組織が抱える様々な課題を解決する包括的なサービスです。本サービスは、単発の研修提供に留まらず継続支援と営業支援パートナーとしてクライアント企業に寄り添う点に特徴があります。特に、以下のような課題に効果を発揮します。営業プロセスの不整備・属人的な営業への対策: 「営業の仕組みが整っていない」「誰に、どう売るか悩んでいる」といった課題に対し、NSJAPANは属人的だった営業ノウハウを誰でも再現可能な営業プロセスへと体系化し、組織的な営業力底上げを図ります。研修コンテンツによるスキル標準化とSaaSプラットフォーム上での進捗可視化、加えてプロの営業コーチによる定期的な指導を組み合わせることで、新人を含むチーム全体の底力向上とノウハウの定着を実現します。
リード獲得・商談創出の安定化: 新規顧客開拓の安定化に課題を持つ企業に対しては、NSJAPANは単なるテレアポ代行ではなく、「受注から逆算して営業プロセスを設計」する戦略的アプローチを取ります。市場や顧客ターゲットを精緻に分析し、効果的なリード獲得のための仕組みを構築します。SaaS型の営業支援ダッシュボードによりリード創出から商談化までのKPIを見える化し、改善すべき点を迅速に発見して手を打つことで、継続的に安定した商談獲得を可能にします。
提案力・クロージング力の強化: 提案の標準化や受注率向上に悩む企業に対しては、営業スキル研修を通じて提案力とクロージング力を強化します。NSJAPAN独自の研修プログラムでは、「顧客の課題を引き出すヒアリングの技術」「提案の組み立て方」「断られた後の再提案方法」など実践に直結するスキルを体系立てて習得できます。また、インサイドセールスからフィールドセールスまで一貫したトークスクリプトのブラッシュアップを行い、提案の質を高めます。これにより、提案の成功率（受注率）の向上と商談サイクルの短縮を実現します。
