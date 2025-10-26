福屋広島駅前店に「ウェルビーイング野菜」常設棚が誕生！記念イベントとして さいねい龍二 が店頭に登場 ― 10月30日（木）限定 ―

株式会社ユウゲン

株式会社ユウゲン（本社：広島県広島市／代表：載寧龍二）は、ウェルビーイング野菜プロジェクトに取組んでおり、2025年10月30日（木）より、福屋広島駅前店 地下食品売場にて「ウェルビーイング野菜」の常設販売が開始されます。

これを記念し、当日は「さいねい農園」を運営する俳優・タレントのさいねい龍二が店頭に立ち、来店者に直接商品の魅力をお伝えする「ウェルビーイング野菜」販売会を実施します。

「ウェルビーイング野菜」は、Hiroshima FOOD BATON採択プロジェクトで、広島発の新しい農産ブランドです。

野菜の成分等を分析し、硝酸イオンが一定の基準内の野菜を「ウェルビーイング野菜」として認証しています。

地元・広島の豊かな自然と人の手で丁寧に育てた野菜を、日常の食卓にお届けします。

イベント概要

■ 日時：2025年10月30日（木） 10:30～13:00

■ 場所：福屋広島駅前店 地下1階 食品売場

■ 内容：

・「ウェルビーイング野菜」の販売

・さいねい龍二による「ウェルビーイング野菜」の説明・接客販売