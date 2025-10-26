「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『ガールオアレディ シーズン2』恋が叶わなかった女性メンバー5名によるスピンオフコンテンツを公開

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー『ガールオアレディ シーズン2』のスピンオフ『“ぶっちゃけ本音女子旅”supported by seven x seven 糸島』を配信開始いたします。

このたび、配信開始するスピンオフの『“ぶっちゃけ本音女子旅”supported by seven x seven 糸島』では、本編で恋が叶わなかったアヤカ、ナツキ、アズサ、ダニョン、アイミの5人が、福岡・糸島に佇むハイエンドホテル「seven x seven 糸島」に集結。

非日常の空間で過ごすひとときの中で、これまで本編では語られなかった本音や素顔が次々と飛び出し、笑いと共感に包まれる“ぶっちゃけ本音女子会”が繰り広げられます。涙の決断を乗り越えた彼女たちが、過去の恋を振り返りながら、未来の恋や結婚への想いを赤裸々に語る姿は必見です。

リゾートで心を解きほぐす中で垣間見える新たな表情と、次なる一歩へ踏み出す瞬間を、ぜひお見逃しなく。

そして現在、『ガールオアレディ シーズン2』とハイエンドホテル「seven x seven 糸島」によるコラボレーション宿泊プランも実施中です。本プランでは番組限定の特典や割引をご用意しており、対象期間は2月28日（土）まで延長となっております。詳細は公式HPにてご確認ください。

公式HP： https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/

ガールオアレディ シーズン2“ぶっちゃけ本音女子旅”supported by seven x seven 糸島

配信URL：https://abema.tv/video/episode/90-1849_s2_p301

■ABEMA新番組『ガールオアレディ シーズン2』 概要

番組ページ：https://abema.tv/video/title/90-1849?s=90-1849_s2

■「seven x seven糸島」について

2024年3月、福岡県福岡市・二見ヶ浦に誕生した「seven x seven 糸島」。全47室すべてから海が臨める専用テラスを備え、糸島の自然を五感で楽しめるリゾートホテルです。客室はジャグジー付スイートルームやペット同伴可など11タイプを展開し、ルーフトップテラスやBBQグリルなど多彩な設備も完備しています。さらに、地元食材を活かした創作料理やカフェスタイルのラウンジを通じて、糸島ならではの食体験を提供。チェックインは非接触型のスマートシステムを導入し、快適でスムーズな滞在を叶えます。