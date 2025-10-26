『WSS CLASS presents BreakingDown17.5』の全対戦カード発表！

BreakingDown株式会社

BreakingDown株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：朝倉未来）は、2025年11月1日（土）に開催する格闘技イベント『WSS CLASS presents BreakingDown17.5』の全対戦カードを発表したことをお知らせいたします。

【対戦カード発表動画は朝倉未来YouTubeチャンネルにて公開中】

https://www.youtube.com/channel/UCJZVj2iBrdvbNc416i0V-UA

BreakingDown17.5では、無料視聴可能な3試合を含む、全10試合の実施を予定しています。

BreakingDown17の第一試合でせーやを倒して大いに会場を盛り上げたオビエルが今回も登場し、レオの親友であるドラゴンと対戦。また、オーディションの新企画「トーナメント」で勝ち抜いたボクとしゅーが本戦で戦います。

大会後半には、BreakingDown16.5で伊師さん争奪戦に勝利した龍志が、BreakingDown17のフライ級タイトルマッチで延長の末敗れた竹見浩史郎と激突します。大会を締めくくるメインマッチは、“Mr. BreakingDown”こと川島悠汰と、BreakingDown17のオーディションで話題をさらった川村優平の一戦です。朝倉未来も驚く異彩を放った川村は、川島に勝利することができるのか。

各種チケットは現在販売中です。会場チケット(https://eplus.jp/bd17.5/)には、11月2日（日）に開催予定のBreakingDown18のオーディション観覧や前日記者会見の参加権等、プレミアムな特典がついた席もございます。その他、ケージ内や審査員席での写真撮影、特製ステッカーなど、席種ごとに様々な特典を提供。BreakigDown公式アプリの有料会員の方々は、全試合無料でオンライン視聴(https://bdlive.jp/)が可能です。

今回も注目の対戦カードが揃うBreakingDown17.5をぜひご覧ください。

WSS CLASS presents BreakingDown17.5 大会概要

日時 ： 2025年11月1日（土）18:00開始予定（17:00開場）

会場 ：都内会場

主催 ：BreakingDown株式会社

冠協賛 ：WSS CLASS

公式サイト：https://breakingdown.jp/

チケット販売概要

会場観戦チケット

販売期間：販売中～10月31日（金）まで

販売場所：eplus 公式サイト内

URL：https://eplus.jp/bd17.5/

料金（税込）

VVIP席（ケージ横）：\165,000

VIP席 1列目～2列目：\110,000

SS席：\55,000

S席：\33,000

A席：\24,000

B席：\19,000

＜チケット特典＞

・BreakingDown17.5 特製ステッカー

・オーディション観覧権※1

・前日記者会見 参加権※2

・大会終了後、ケージ内で写真撮影 ※3

・大会終了後、審査員席で写真撮影 ※4

※1：VVIP席のチケットの特典です

※2：VVIP・VIP席・SS席のチケットの特典です

※3：VVIP・VIP席のチケットの特典です

※4：SS席・S席チケット限定の特典です

PPV（オンライン視聴）チケット

販売期間：10月24日(金) 19:00～11/8(土) 21:00

販売場所：https://bdlive.jp/

料金（税込）

BreakingDown Clubアプリ有料会員：無料

一般：980円

『BreakingDown』とは

『BreakingDown』は、ボクシング、空手、空道、柔道、日本拳法、相撲、システマなど、様々なバックボーンをもった格闘家が出場し「1分1ラウンド」で最強を決める新しい総合格闘技エンターテインメント。格闘技や格闘家のありきたりなイメージを“壊し続ける”という意味を込めた『BreakingDown』の大会名の通り、成り上がりを狙う選手が1分間という超短期決戦に全力をかけて戦う、誰も予想できない展開が魅力です。

登録者数345万人超え(2025年6月現在)の人気YouTuberでもある総合格闘家の朝倉未来がCEOを務め、スペシャルアドバイザーとして総合格闘家の朝倉海、総合格闘家の白川陸斗が参画しています。

