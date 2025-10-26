キャラクターをイメージしたオードパルファム（香水）が『無期迷途』3周年を記念して登場！

株式会社ユートレジャー

株式会社ユートレジャー（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：青木 興一、株式会社ケイ・ウノの連結子会社）は、罪悪都市プリズン戦略RPG『無期迷途』とコラボレーションした「オードパルファム（香水）」の予約受付を2025年冬頃に行います。ユートレジャーでは初めての取り扱いライセンスとなります。

https://u-treasure.jp/special/211(https://u-treasure.jp/special/211)

商品詳細

『無期迷途』とは

[表: https://prtimes.jp/data/corp/37605/table/841_1_4fdc1e64517206acb7abeea105e93b70.jpg?v=202510270957 ]

『無期迷途』とは罪悪都市で展開される物語を題材にしたプリズン戦略RPGスマホゲームです。

ゲーム内ではキャラクター育成、取り調べ、高戦略性バトルシステムを含む要素をお楽しみいただけます。

プレイヤーは「ミノス危機管理局の局長」として、魅力的な特殊能力の使い手「コンビクト」たちを連れ、悪の勢力が蔓延る狂瞳病に乱された世界で、様々な事件の真相を暴いていきます。ディスシティで暴れている危険なコンビクトを逮捕し、様々な事件を調査・鎮圧していくことで、プレイヤーはこの世界の真実に触れることになるのです。

◆公式サイト：https://ptn.aisnogames.com/ja-JP/home

◆公式X（旧Twitter）：https://x.com/PathtoNowhereJP

ユートレジャーについて

「あなたの好きをカタチに・・・」ファンの方々の「好き」をジュエリーというカタチにし、身に着ける喜びを提供したいという想いからユートレジャーが立ち上がりました。

デザイナーや熟練した各分野の職人が、着け心地や存在感、耐久性・強度を追求し、「一生の宝物になるようなジュエリーをお届けしたい」という想いを込めて丁寧に製作しております。

細部にまでこだわった品々をぜひお楽しみください。ユートレジャーのこだわりはこちらで紹介しています。

https://u-treasure.jp/information/about_utreasure

株式会社ユートレジャー（U-TREASURE）

