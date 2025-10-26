人気スマホゲーム『＃コンパス』9周年イベント「＃コンパスフェス 9th ANNIVERSARY」企画詳細＆26組の出演者を追加発表

株式会社ドワンゴ

株式会社ドワンゴは、NHN PlayArt株式会社との共同ゲームプロジェクトによる対戦ゲーム『#コンパス 戦闘摂理解析システム』（以下＃コンパス）の9周年を記念するオフラインイベント「＃コンパスフェス 9th ANNIVERSARY」（開催日：2025年12月14日）の詳細情報をお知らせします。

また、ニコニコ生放送では、12月14日（日）12時より、メインステージの様子を全編にわたって生中継します。

「＃コンパスフェス」は、2017年より毎年開催している『#コンパス』の世界をリアルで満喫できる大型イベントです。例年70組を超える豪華出演者と、『＃コンパス』尽くしのステージや展示など多彩な企画が楽しめます。

今年は、年間を通して実施される公式大会「STARバトル」を勝ち抜いた8チームによるトーナメント戦「大炎上＃コンパスグランドスラム 2025」をはじめ、「＃コンパス超合戦」や「対戦交流会」など、白熱したバトルが繰り広げられるゲームプレイ企画が展開されます。また、ここだけの話が聞ける「＃コンパス開発者トークショー」、ユーザーのデザイン案からゲーム内衣装が決定する「コスチュームデザインコンテスト」、ハイクオリティな公式コスプレイヤーが登場する「#COMPASS COSPLAY SHOW」も予定されています。

さらに、人気ボカロPが1日限りのバンドで魅せる「＃COMPASS BAND」や、実力派から期待の新人まで多数の踊り手が登場する「ミュージックステージ」、八王子PによるDJステージ「Vocani#COMPASS」など、『＃コンパス』の魅力の一つでもある音楽を全身で楽しめる企画が盛りだくさんです。

既に発表されている出演者に加え、新たに26組の参加も決定。『＃コンパス』愛あふれる出演者たちと参加ユーザー全員で、9周年を迎える『＃コンパス』をさらに盛り上げる特別なイベントを作り上げます。

ニコニコ生放送では、「＃コンパスフェス 9th ANNIVERSARY」メインステージの模様を現地会場の幕張メッセ（千葉市）よりお届けします。オンライン参加するユーザーも含め、場所を問わず思い思いのコメントを共有しながら、みんなで楽しめる場を提供します。

┃企画一覧

■大炎上＃コンパスグランドスラム 2025

2025年の公式大会「STARバトル」で優勝した8チームによるトーナメント戦を実施。

年間最強チームを決定します。

■＃COMPASS BAND

毎年盛り上がる大人気企画が、今年も実施決定です。

ヒーローのテーマソングを手掛けたボカロPなどが集結し、「＃コンパスフェス」だけのスペシャルパフォーマンスを披露します。

※メンバーは後日発表

■ Vocani#COMPASS

『＃コンパス』楽曲のみのDJプレイを楽しめます。例年、多くのファンで賑わう人気ステージです。

2025年に新曲『クルーエルエージェント』を提供した八王子Pが登場します。

■『＃コンパス 』コスチュームデザインコンテスト3rd

ユーザーから投稿されたデザインの中から、最終選考に残ったイラストを会場に展示。会場来場者とオンラインアンケートでの投票によって、ゲーム内に実装されるデザインが決まります。

■#COMPASS COSPLAY SHOW

ハイクオリティな衣装に身を包んだ『#コンパス』公式コスプレイヤー15名が集結し、華麗なポージングを披露するランウェイイベントです。

┃追加出演者┃「＃コンパスフェス 9th ANNIVERSARY」開催概要

■日程：2025年12月14日（日）※開場時刻は順次公式X等で発表します。

■会場：幕張メッセ (千葉県千葉市美浜区中瀬２丁目-２-１)

■生放送視聴開始：2025年12月14日(日) 12:00開始

■生放送視聴URL：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349018378

■チケット情報：

【#コンパスフェス 9th ANNIVERSARY入場チケット】金額：\3,300（税込）

入場チケット1枚＋グッズ引換券1枚＋招待用入場チケット2枚（ドワンゴチケットで分配が必要です）

【コスプレ更衣室チケット】金額：\550（税込）

※コスプレ参加にはコスプレ更衣室チケットが必要です。

コスプレ更衣室チケットだけでは入場出来ません。別途、入場チケットの購入が必要です。

■チケット販売期間：2025年9月29日(日)19時00分 ～2025年12月14日(日)17時00分

※先着順。無くなり次第終了

■チケット販売URL：https://dwango-ticket.jp/project/LdBaVILJtu

■公式サイト：https://www.compass-event.jp/9th-fes/

┃『#コンパス 戦闘摂理解析システム』について

『#コンパス 戦闘摂理解析システム』は、1チーム3人で仲間とチーム組み、「1バトル3分間」で相手チームとステージ に配置された拠点を奪い合うリアルタイム対戦ゲームです。また、スキルカードを集めて、組み合わせによる多彩な戦略で最強のデッキを作り、対戦に備えることができます。アクションゲーム、戦略ゲーム、カードゲームの要素を、1バトル3分に凝縮 して詰め込んだ、まったく新しいジャンルのスマートフォンゲームです。 現実の SNS に近い機能を持っており、バトルだけでなく、プ レイヤー同士がゲームの攻略法を語り合いながら、大会イベントについて情報交換する場を提供します。

【公式サイト】https://app.nhn-playart.com/compass/

┃ゲーム概要

【タイトル】：#コンパス 戦闘摂理解析システム

【ジャンル】：リアルタイムオンライン対戦ゲーム

【対応端末】：iOS 12.2以降（iPhone, iPodTouch, iPad）、Android 7.0以上

【対応言語】：日本語

【サービス地域】：日本

【サービス開始日】：2016 年 12 月 17 日

【価格：基本無料】（アイテム課金）

【開発・企画・運営】：NHN PlayArt 株式会社, 株式会社ドワンゴ

【App Store】 https://itunes.apple.com/jp/app/konpasu-zhan-dou-she-li-jie/id1164400646

【Google Play】https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nhnpa.cps

