「GOGOマンスリーレンタカー」がフランチャイズ募集を本格的に開始

全国で需要拡大中の「マンスリーレンタカー」事業とは

株式会社Peeline

コロナ禍以降、「車を所有する」から「必要な時だけ利用する」というライフスタイルの変化が進んでいます。特に、転勤・出張・リモートワーク・一時帰省などのシーンで、1週間から数ヶ月単位で利用できるマンスリーレンタカーの需要が全国的に急増しています。

従来の「日単位」のレンタカーや「月極駐車＋カーリース」とは異なり、マンスリーレンタカーは長期利用を前提とした低価格設計が特徴です。利用者は、保険や税金・車検などの維持費を負担する必要がなく、必要な期間だけ車を確保できる利便性が支持されています。

また、観光・法人利用・事故代車・生活サポートといった幅広いニーズに対応できる点も、近年注目を集める理由のひとつです。特に地方では、公共交通の不足を補う手段として、マンスリーレンタカーが新たな移動インフラの一端を担いつつあります。

GOGOマンスリーレンタカーの特徴と強み

GOGOマンスリーレンタカーは、全国で拡大する長期レンタル需要に応えるために誕生した、無店舗・省人運営型の新しいレンタカービジネスです。従来のレンタカー業界における「店舗運営コスト」や「人件費」の課題を根本から見直し、より効率的で持続可能な運営モデルを実現しています。

最大の特徴は、店舗を持たずに開業できる点です。駐車スペースと車両さえあれば事業をスタートできるため、不動産契約や内装工事といった初期投資を大幅に削減できます。また、常駐スタッフを置く必要もなく、予約や顧客対応はすべて本部が一括して行うため、加盟店は配車・回収・車両管理といった実務に専念できます。

さらに、固定ロイヤリティが不要な点も大きな魅力です。売上に応じた成果型のロイヤリティ制度を採用しており、予約が入らなかった月でも固定費の負担が発生しません。これにより、低リスクで安定した事業運営が可能となっています。

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://gogo-monthly-rentacar.com/fc/

フランチャイズ募集開始の背景

一般的なフランチャイズ展開では、加盟店網を広げてからそのエリアでの集客を進めるケースが多く見られます。

しかし、GOGOマンスリーレンタカーではこの常識を覆し、“先に集客の確実性を検証してから募集を行う” という独自のアプローチを採用しています。

まず各地域でテスト的に集客を行い、十分な予約需要と売上が見込めることを確認。そのうえで、安定した収益が期待できるエリアのみで加盟店募集を開始します。

この方式により、加盟希望者は「需要のある地域で開業できる」という安心感を持って事業に参入できるのが特徴です。

今回の本格募集は、テスト結果に基づき成果が確認された関東・東海・関西・九州エリアを中心に実施されます。

ただし、他地域でも今後の集客予測をもとに、見込みが立つ場合には個別に加盟を検討する可能性があります。

一方で、需要が見込める範囲を超えて無理に拡大することは行いません。 地域ごとの市場動向を見ながら、予定数に達したエリアは順次募集を打ち切る方針です。

加盟店サポート体制とビジネスモデル

GOGOマンスリーレンタカーのフランチャイズは、「現場に集中できる」設計を徹底しています。

加盟店の主な業務は、予約確定後の配車・回収・車両清掃・メンテナンスといったシンプルなオペレーションのみ。

一方で、集客・予約管理・問い合わせ対応・決済といった煩雑な業務はすべて本部が一括で担います。

本部では独自のシステムとWebマーケティングを活用し、全国からの予約を自動的に振り分ける仕組みを構築。加盟店は新規顧客を獲得するための営業活動を行う必要がなく、運営コストを最小限に抑えながら安定した収益化が可能となっています。

ロイヤリティは売上に応じた成果報酬型で、固定費や月額使用料は不要。初期参入や副業運営にも適しています。

また、開業時には本部による運営マニュアル・車両管理ノウハウ・法令対応支援などのサポートを受けることができ、初めての方でも安心してスタートできます。

加盟までの流れ

１.お問い合わせ・説明会参加

公式サイトの専用フォームからお問い合わせいただくと、事業内容や収益モデルを詳しくご説明します。

２.事業エリアの確認・適性審査

本部で行った集客テストの結果をもとに、希望エリアの需要を確認し、加盟可否を判断します。

３.契約・開業準備

レンタカー事業許可の取得・車両・保険などの準備を本部がサポートし、運営環境を整備します。

４.オペレーション研修・システム導入

配車・回収・メンテナンスなどの研修を行い、本部システムを導入して開業準備を完了します。

５.サービス開始・運営サポート

本部が予約受付・顧客対応を代行し、加盟店は現場業務に専念できます。

レンタカー事業免許が無い場合は2ヵ月程度で営業開始となります。レンタカー事業免許をお持ちの場合は2週間程度で営業開始が可能です。

詳細は公式サイトをご覧ください。

https://gogo-monthly-rentacar.com/fc/

今後の展望

GOGOマンスリーレンタカーは、今回のフランチャイズ募集を皮切りに、実需に基づいた持続的な拡大を進めていきます。

ただ無作為に拡大するのではなく、地域ごとの集客データをもとに慎重にエリアを選定し、確実に稼働できるネットワークづくりを最優先としています。

今後は関東・東海・関西・九州を中心に、既に予約需要が安定している地域から順次加盟を進め、ブランド価値の向上を図ります。

また、自社システムを活用して新規エリアでの潜在需要を予測・検証しながら柔軟に展開していく方針です。

会社概要

会社名： 株式会社PeeLine（GOGOマンスリーレンタカー）

所在地：千葉県船橋市藤原5-12-57

代表者： 舟橋 裕司

事業内容： マンスリーレンタカー事業の運営・FC展開・自動車販売・整備関連事業

URL： https://gogo-monthly-rentacar.com

＜本件に関するお問い合わせ先＞

GOGOマンスリーレンタカー FC事業部

050-6875-3190

E-mail：info@gogo-monthly-rentacar.com