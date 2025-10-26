【取材ご案内】10月31日（金）17:00～18:00ケンコー・トキナー10月度新製品解説会開催！
株式会社ケンコー・トキナー
株式会社ケンコー・トキナー（本社：東京都中野区、代表取締役社長：櫻井 匡）は、10月度に発売した新製品を一堂に解説する解説会を10月31日（金）、17:00～18:00にKT中野ビル2階スタジオにて開催いたします。
開催日時：令和7年10月31日（金） 17:00-18:00場所：株式会社ケンコー・トキナー本社 KT中野ビル2Fスタジオ
マンバポッド
製品は2階ショップで購入可能。ぜひご参加ください！
開催日時：令和7年10月31日（金） 17:00-18:00
ケンコー・トキナー10月度の新製品に関して、現品をお目にかけながら、ケンコー・トキナーチーフデモンストレーターの田原栄一が解説いたします。
マンバポッド
10月3日発表、手すりや壁でも簡単設置！プロ写真家が開発したクランプ式三脚「MAMBA POD」から、17日発表、星空撮影で結露を防ぐヒーター付き角型フィルター「ケンコーAnti-Fog角型フィルター3種」＜スターリーナイト / ハーフプロソフトンクリア / プロソフトンクリア＞」まで、現品を交えて解説します。
ケンコー・トキナーは今後とも写真文化に貢献するとともに、写真用品を通じて、写真表現の可能性を追求する人々を応援して参ります。
講師：田原 栄一（たはら えいいち）
株式会社ケンコー・トキナー チーフデモンストレーター。
全国でフィルターや三脚、レンズ等のセミナー活動、研修等を行う。
公益社団法人 日本写真家協会会員。
https://www.kenko-tokina.co.jp/