Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT- Delay Viewing 開催決定！

2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら」日本武道館初ワンマンライブのディレイ・ビューイングが決定！歓声・ハンドクラップ・ペンライトOKの応援上映で夢のステージを再び味わおう！

2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」（通称:めておら）が、今年8月に日本武道館（東京都）で開催した『Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT-』を2025年12月5日（金）・6日（土）の2日間、全国各地の映画館にディレイ・ビューイングすることが決定した。

2024年8月10日にSTPRからデビューした「めておら」は、心音、ロゼ、Lapis、メルト・ダ・テンシ、みかさくん、明雷らいとによる2.5次元歌い手アイドルグループ。公式YouTubeチャンネルは、開設後わずか49日で登録者数30万人を突破し、1stシングル「FIRST 1MPACT」は、配信から26日間で100万回再生を記録。「時代を塗り替える超新星歌い手グループ」として注目を集め、現在では公式YouTubeの登録者数が93万人を超えるなど、さらなる快進撃が続いている。

そんな「めておら」が2025年8月1日（金）に、デビューから1年足らずという異例のスピードで日本武道館でのワンマンライブを実現。結成当初から夢に掲げていた武道館公演は、「めておら」から「ステラ」（めておらファンの呼称）への熱い思いが表現され、同日に全国の映画館で実施されたライブ・ビューイングでも多くの「ステラ」がそのステージを見届けた。

めておらとステラとの揺るがぬ一体感と“未来”への確かな一歩を刻んだ日本武道館公演を、再び映画館の大スクリーンでお届け。ライブの臨場感を追体験できる貴重な機会をお見逃しなく！

めておら - Meteorites -オフィシャルサイト：https://stprcorp.com/meteorites/(https://stprcorp.com/meteorites/)

めておら【公式】Youtube：https://www.youtube.com/@mtor_info(https://www.youtube.com/@mtor_info)

【実施概要】

＜タイトル＞

Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT- Delay Viewing

＜日 時＞

2025年12月5日（金）18:30上映開始

2025年12月6日（土）16:00上映開始

※各日、定刻より本編の上映開始となります。

※8月1日（金）に行われたライブ・ビューイングで上映された映像に一部編集を加えた映像を上映予定です。ライブならではの映像の乱れなどがありますが、ご了承ください。



＜会 場＞

全国各地の映画館

・映画館はこちら＞＞https://liveviewing.jp/meteorites-budokandelay/(https://liveviewing.jp/meteorites-budokandelay/)

※開場時間は映画館によって異なります。

※大阪府では条例により、16歳未満の方は終了時間が19:00を過ぎる上映には、保護者同伴でないとご入場いただけません。



＜料 金＞

4,500円（税込／全席指定）

※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料

※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。



＜チケットスケジュール／お申込み＞

【プレオーダー（抽選）】

2025年10月26日（日）24:00 （10月27日（月）0:00）～ 11月9日（日）23:59

◎イープラス：https://eplus.jp/meteorites-budokandelay/(https://eplus.jp/meteorites-budokandelay/)

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

【一般発売（先着）】

2025年11月29日（土）18:00 ～ 12月4日（木）12:00

◎イープラス：https://eplus.jp/meteorites-budokandelay/(https://eplus.jp/meteorites-budokandelay/)

◎全国のファミリーマート店舗

※お申込みは、おひとり様につき4枚までとなります。

※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。



Meteorites 1st One Man Live -FIRST 1MPACT- Delay Viewing

情報サイト https://liveviewing.jp/meteorites-budokandelay/(https://liveviewing.jp/meteorites-budokandelay/)

配給：ライブ・ビューイング・ジャパン

《チケットに関する注意事項》

※先行（抽選）受付期間終了後は、抽選結果確認期間前であっても、変更・取消しはできません。

※チケット購入後はチケットの発券の有無に関わらず、上映中止等の案内事項を除き、お客様都合による変更・取消し・払戻しはできません。

※未成年のお客様は、必ず保護者の承諾を得てから、チケットのご購入とご来場をお願いいたします。

※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為は、いかなる場合も固くお断りしております。転売されたチケットは無効となり入場をお断りさせていただく場合がございます。

※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損・持ち忘れ等）でも再発行いたしません。また、ご入場前に半券を切り離したチケットは無効となる場合がございます。管理・保管には十分にご注意ください。

《プレイガイドチケットに関するお問い合わせ》

◎イープラス：050-3185-6760（10:00～18:00 オペレーター対応）

※インターネットでのお申込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。

※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申込み・お支払い・お受取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。

【注意事項】

《上映について》

※8月1日（金）に行われたライブ・ビューイングで上映された映像に一部編集を加えた映像を上映予定です。ライブならではの映像の乱れなどがありますが、ご了承ください。

※通常の公演と同様に、お客様に楽しんでいただく上映です。拍手などが起こる場合もございますので、ご理解の上、チケットをご購入ください。

※配信上映のため、映像・音声の乱れが生じる場合がございます。

※カメラや携帯などのいかなる機器においてもスクリーンの録音/録画/撮影を禁止しております。また、インターネット上などに無断転載・共有を行った場合、法的責任に問われる場合がございます。なお、映画館でこのような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきます。その際のチケット代金などの払い戻しは一切いたしません。

※地震発生時や災害警報等を受信した場合、安全確保のため、上映を中断させていただく場合がございます。

《映画館について》

※各映画館で表示されている上映時間は前後する可能性がございます。

※映画館に、記録や取材のための撮影が入る場合がございます。また撮影した映像や写真はメディア等にて使用する可能性がございます。予めご了承ください。

《座席について》

※映画館の座席配置によって、お客様同士の席が離れる場合がございます。

《車いすについて》

※車いすをご利用のお客さまは車いすスペースでのご鑑賞となります。車いすスペースには限りがありますので、チケット発券後、ご鑑賞予定の映画館へご連絡をお願いいたします。



※映画館にご来場予定の方は、HP記載の注意事項、＜映画館鑑賞マナーのお願い＞をご確認・ご了承の上、チケットご購入・ご参加をお願いいたします。

※発表内容は状況に応じて、予告なく変更となる場合がございます。