【自宅が、最高のエステサロンに】AmazonスマイルSALE期間特別価格！NiZmir多機能美顔器で、諦めた肌悩みに完全サヨウナラ。

毛穴の黒ずみ、化粧品の浸透不足、肌のハリ・透明感のなさ……エステに通う時間と予算がないからと、諦めていませんか？

そんなお悩みに、NiZmirが本格ケアで応えます。「いつか」ではなく、「今から」始めましょう。

■NiZmirだけの「オールインワン」6モード！肌の悩みもシーンも、これ1台で。

●【6つの専門モード】お肌の悩みに合わせて選べる

◎ クリーニングモード （緑色LED+温熱+イオン導入+超音波振動）

➤ 毛穴の奥の隠れ汚れまで吸着除去。

→ 「毎日の洗顔だけでは物足りない」という方へ。つるんと透き通る素肌の土台をつくります。

緑色LED

◎ 浸透/導入モード （赤色LED+温熱+イオン導入+超音波振動+RF）

➤ 高級化粧品を「無駄にしない」ためのモード。

→ 美容成分を肌の奥深くまで届け、その効果を最大限に引き出します。

赤色LED

◎ リフトアップモード （赤色LED+温熱+EMS+超音波振動+RF）

➤ フェイスラインを引き締め、小さな顔へ。

→ EMSで筋肉を刺激し、RFでコラーゲンにアプローチ。たるみが気になり始めた方に。

◎ たるみ改善モード （黄色LED+EMS+RF）

➤ ハリと透明感を、根本から取り戻す。

→ くすみ知らずの若々しい肌を目指す、アンチエイジングの核心ケア。

黄色LED

◎ 目元ケアモード （温熱+EMS+超音波振動）

➤ 疲れ知らずの、生き生き目元へ。

→ 温熱と微電流で血流を促進。“第二の印象”を決める目元のハリとくすみを集中対策。

◎ 冷感モード （青色LED+冷感）

➤ ひんやり感触で、毛穴とやる気を引き締める。

→ 朝のスキンケアの仕上げや、季節を問わない気持ちいい保湿習慣に。

●【使いやすさのこだわり - 毎日続けたくなる設計】

・3段階調整：「初めて・通常・しっかり」から選べるから、敏感肌の方も、しっかりケアしたい日も、自分にぴったりの強さで。

・約10時間使用可能：満充電で約1～2週間分のケアをまかなえるので、面倒な充電頻度から解放。（1日5分使用目安）

・軽量247g & ワンボタン：手が疲れず、忙しい朝もサッと手軽に。旅行先にも気軽に携帯。

■ Amazon スマイルSALEで特別価格実施中！

※Amazon スマイルSALE期間：2025年10月27日00：00（月）～11月4日23:59（火）

通常価格：11,331円（税込）

▶ キャンペーン価格：6,999円（税込）

Amazon スマイルSALE期間限定のクーポンで

▶ 最終価格：5,874円（税込）！

クーポンコード：5XUC8OHB

※1年間メーカー保証付き

※数量限定！在庫切れの可能性が高いため、お見逃しなく！

■ NiZmirが贈る、新しい美の習慣

もっと自分を好きになる、そんな毎日を。

NiZmirは、「美しさと若さを身近に」という想いから生まれたブランドです。高性能でありながら手頃な価格で、ご自宅でのセルフケアをサポート。美顔器，脱毛器など、お客様の美容と健康をトータルにプロデュースしています。季節に合わせた商品もご用意し、より多くの方に「自分磨き」の楽しさをお届けしてまいります。

