【自宅が、最高のエステサロンに】AmazonスマイルSALE期間特別価格！NiZmir多機能美顔器で、諦めた肌悩みに完全サヨウナラ。
毛穴の黒ずみ、化粧品の浸透不足、肌のハリ・透明感のなさ……エステに通う時間と予算がないからと、諦めていませんか？
そんなお悩みに、NiZmirが本格ケアで応えます。「いつか」ではなく、「今から」始めましょう。
■NiZmirだけの「オールインワン」6モード！肌の悩みもシーンも、これ1台で。
●【6つの専門モード】お肌の悩みに合わせて選べる
◎ クリーニングモード （緑色LED+温熱+イオン導入+超音波振動）
➤ 毛穴の奥の隠れ汚れまで吸着除去。
→ 「毎日の洗顔だけでは物足りない」という方へ。つるんと透き通る素肌の土台をつくります。
緑色LED
◎ 浸透/導入モード （赤色LED+温熱+イオン導入+超音波振動+RF）
➤ 高級化粧品を「無駄にしない」ためのモード。
→ 美容成分を肌の奥深くまで届け、その効果を最大限に引き出します。
赤色LED
◎ リフトアップモード （赤色LED+温熱+EMS+超音波振動+RF）
➤ フェイスラインを引き締め、小さな顔へ。
→ EMSで筋肉を刺激し、RFでコラーゲンにアプローチ。たるみが気になり始めた方に。
◎ たるみ改善モード （黄色LED+EMS+RF）
➤ ハリと透明感を、根本から取り戻す。
→ くすみ知らずの若々しい肌を目指す、アンチエイジングの核心ケア。
黄色LED
◎ 目元ケアモード （温熱+EMS+超音波振動）
➤ 疲れ知らずの、生き生き目元へ。
→ 温熱と微電流で血流を促進。“第二の印象”を決める目元のハリとくすみを集中対策。
◎ 冷感モード （青色LED+冷感）
➤ ひんやり感触で、毛穴とやる気を引き締める。
→ 朝のスキンケアの仕上げや、季節を問わない気持ちいい保湿習慣に。
●【使いやすさのこだわり - 毎日続けたくなる設計】
・3段階調整：「初めて・通常・しっかり」から選べるから、敏感肌の方も、しっかりケアしたい日も、自分にぴったりの強さで。
・約10時間使用可能：満充電で約1～2週間分のケアをまかなえるので、面倒な充電頻度から解放。（1日5分使用目安）
・軽量247g & ワンボタン：手が疲れず、忙しい朝もサッと手軽に。旅行先にも気軽に携帯。
■ Amazon スマイルSALEで特別価格実施中！
※Amazon スマイルSALE期間：2025年10月27日00：00（月）～11月4日23:59（火）
通常価格：11,331円（税込）
▶ キャンペーン価格：6,999円（税込）
Amazon スマイルSALE期間限定のクーポンで
▶ 最終価格：5,874円（税込）！
クーポンコード：5XUC8OHB
▼今すぐ注文はこちら▼
https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6T1D7JS?th=1(https://www.amazon.co.jp/dp/B0F6T1D7JS?th=1)
※1年間メーカー保証付き
※数量限定！在庫切れの可能性が高いため、お見逃しなく！
■ NiZmirが贈る、新しい美の習慣
もっと自分を好きになる、そんな毎日を。
NiZmirは、「美しさと若さを身近に」という想いから生まれたブランドです。高性能でありながら手頃な価格で、ご自宅でのセルフケアをサポート。美顔器，脱毛器など、お客様の美容と健康をトータルにプロデュースしています。季節に合わせた商品もご用意し、より多くの方に「自分磨き」の楽しさをお届けしてまいります。
＜NiZmir公式SNS＞
Instagram @nizmir_official
Tiktok 公式店舗アカウント @charisbeauty0701