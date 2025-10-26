元女優江角マキコ氏と語る　MADO　more meeting~整える時間　ウェルビーイングのためのシンプル美容と健康法を公開～インナー・スキンケア、メンタルの三位一体で輝き続ける秘訣～が開催されました

株式会社アヴェークプラスオンライン開催された「MADO more meeting」の様子（2025年10月25日開催）

イベントでは、MADO代表と30年来の友人であり、実際にMADOを使用して劇的に肌が改善されたという江角氏のMADOドリンクやMADOセラムを活用したスキンケア法を紹介。

日常のインナーケアやスキンケア・メンタルを整える習慣など、ティータイムのような温かい雰囲気の中で江角氏が実際に取り入れているライフスタイルを公開。

全国・海外からも多くの参加者が集まり、約1時間40分のトークは、リアルで実践的な内容に大きな反響を呼びました。

発表された美容と健康の主なポイント（抜粋）

「年を重ねても輝き続ける秘訣は、日々の意識と工夫にある」とし、参加者が事前に寄せた質問に答えながら、江角氏が実践する食事・運動・メンタルの整え方などの方法をMADO代表との対談形式にて、美容とウェルビーイングの両面から紹介されました。

整える時間とは、”自分自身を大切に扱う時間”・・・そんな少しの時間を皆様にも日々の生活の中で、もっていただければと思い、そのヒント・・・となればと思います。

１. 内側から整える「インナーケア」の重要性

・白砂糖やジュース類を避け、子供たちにも食習慣を共有。

・食物繊維・きのこ・根菜など季節の食材を取り入れ、腸を整える。

・無糖のピーナッツバターで抗酸化ケア。

・食事前に白湯を飲むことで胃の消化を助け、内臓を温める習慣に。

２. “摩擦レス”のスキンケア習慣

・「擦らない」ことを大原則に、洗顔・スキンケア時には、肌には“のせる”ような優しさで。

・洗顔・塗布の際は毛穴の方向を意識し方向を整えることで肌のキメを保つ。

・洗顔後は30℃のぬるま湯で引き締める。

・スキンケアの最初にMADOセラムをブースターとして使用することで、後の化粧水の浸透率を高める。

・化粧水は高価なものでなくても、安心成分のものを“たっぷり”使うことが重要。

・美容液は、気になるシワの上には“刷り込みたい”気持ちを抑えて、優しく“シワの奥にのせる”ように。

３. 年齢を重ねても輝くための「メンタルと姿勢」の整え方

・自己暗示の力を信じ、「もう歳だから」「どうせ・・」「おばちゃんだから・・・」といった言葉を使わない。

・常にお腹を引き締め、体幹を意識することで“天然のコルセット”を身に着けているような姿勢をキープ。

・ストイックな運動ではなく、毎日できる散歩と軽い筋トレを無理なく続ける。

・一人の時間も笑顔を意識し、表情筋と心の両方を整える。

イベント終了後に撮影された江角マキコ氏（左）と株式会社アヴェークプラス代表・堀裕絵氏（右）

参加者の声（抜粋）

・「江角さんと堀さんの自然体な会話に癒されました」

・「商品の開発背景から、日常のお手入れの仕方まで幅広く伺えて、時間があっという間でした。」

・「江角さんのお話が今の仕事にも結び付く内容で、今日から取り入れたいことが沢山ありました。」

・「シンガポールから拝聴しました。江角さんがMADOを実際に使って感じたリアルな効果を聞いて、製品の誠実さが伝わりました」

・「お父様やお母様のお話や日常のケア方法まで伺えて、心が温かくなりました。」

イベントのラストコメント

江角氏は「芸能活動に戻ることは全く考えていません。女優とは違う形で、これまで応援してくださった方々への感謝の気持ちを忘れずに、全く違うステップに進む準備をしています。」と語りました。

堀氏は「江角さんのように、自分を丁寧に整えながら前へ進む生き方を応援したい。MADOはその想いと共に歩んでいきます」とコメントしました。

MADOの美しさの考え方は、「一歩踏み出す勇気の積み重ね」

一歩踏み出すことは、本当に勇気のいること。

行動するのは、何かを感じ、何かを変えたくなって、より良い未来を望むことだと思います。

そんな気持ちを持ち続けて行くことが、本当に輝き続ける美しさだと感じます。

今後も、MADOを通して、お客様の一歩踏み出す勇気を応援できるブランドでありたいと思います。

尚、当日のオンラインイベントの動画のダイジェストを今後、MADO公式Instagramにて公開予定です。

MADOドリンクとMADOセラム。内側と外側から“めぐり”を整えるブランドライン

