量子センサー市場：進化する技術、地域別インサイト、開発、メーカーシェア、機会分析、ならびに2033年までの業界予測
Survey Reports LLCは、2025年10月、量子センサー市場の製品タイプ別（原子時計、PAR量子センサー）および用途別（ヘルスケア、自動車）のセグメンテーションに関する調査レポートを発行したと発表した。このレポートは、量子センサー市場の予測評価を提供するもので、 量子センサー市場における成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
量子センサー市場の概要
量子センサーは、重ね合わせ、もつれ、量子トンネル効果といった量子力学の原理を活用し、これまでにない感度と精度を実現する先進的な測定装置である。これらのセンサーは、重力、磁場、時間、温度などの物理量の極めて微小な変化を検出する。用途はナビゲーション、ヘルスケア、地球物理学、通信など多岐にわたる。例えば、量子センサは医療用画像診断の精度を高め、GPSに依存しないナビゲーションを可能にし、地下構造の検出をサポートする。量子現象を利用することで、これらのデバイスは従来のセンサの性能を凌駕し、最先端の科学研究や次世代の技術革新に不可欠なものとなっている。
Surveyreportsの専門家は量子センサー市場の調査を分析し、2024年に生成された量子センサー市場規模は3億7830万米ドルに達すると予測した。さらに、量子センサー市場のシェアは、2033年末までに14億1120万米ドルに達すると予測されている。量子センサー市場は、2024年から2033年の予測期間にわたって、年平均成長率（CAGR）約15.8%で成長すると予測されている。
Surveyreportsのアナリストによる定性的な量子センサー市場分析によると、石油・ガス産業の拡大、ヘルスケアおよびイメージングにおける精度向上の需要の高まり、GPSに依存しないナビゲーションシステムの必要性の上昇、量子技術におけるイノベーションと開発の増加、ヘルスケアおよび防衛産業での採用を要因として、量子センサーの市場規模は拡大するだろう。量子センサ市場における主要企業の一部は、ADVA、AdSense、Biospherical Instruments Inc.、GWR Instruments Inc.、マイクロチップ、Microsemi Corp.、Muquans SAS、ロバート・ボッシュGmbH、Spectrum Technologies Inc.である。
当社の量子センサー市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。当社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 量子センサー市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の量子センサー市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：製品タイプ別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
量子センサー市場のセグメンテーション
● 製品タイプ別
o 原子時計、重力センサー、PAR量子センサー、量子磁気センサー
