天然石市場：世界の産業規模、地域別インサイト、開発、メーカーシェア、機会分析、ならびに2033年までの業界予測
サーベイレポート合同会社は、天然石市場の予測評価を提供する2025年10月発行の調査レポート「天然石市場の種類別（大理石、御影石、石灰岩、その他）、用途別（フローリング、メモリアルアート、壁装材、その他）、建設タイプ別（新築、改築）-世界市場分析、動向、機会、予測、2024-2033年」を発表しました。天然石市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの主要な市場ダイナミクスをハイライトしています。
天然石市場の 概要
天然石とは、花崗岩、大理石、石灰岩、粘板岩、砂岩など、採石場から採取され、建築や設計に使用される天然に存在する様々な材料を指します。これらの石は、耐久性、審美的な魅力、そして何百万年もの地質学的プロセスによって形成されたユニークな模様で評価されています。天然石は、その強度、時代を超越した美しさ、さまざまな仕上げを実現するために磨いたり、削ったり、研いだりする能力により、建物のファサード、フローリング、カウンタートップ、装飾要素に一般的に使用されています。天然石は持続可能で長持ちする素材であり、高級感や職人技を連想させます。
Surveyreportsの専門家は天然石市場調査を分析し、2023年に生成された天然石市場規模が385.6億米ドルであることを発見しました。また、天然石市場のシェアは、2033年末までに589億米ドルの感動的な収益を予見することができます。天然石市場は2024年と2033年の予測期間中に約4.7％のCAGRで成長することが提案されています。
Surveyreportsのアナリストによる質的な天然石市場分析によると、天然石の市場規模は、持続可能な材料への需要の高まりと住宅リフォームのトレンドの増加の結果として拡大するでしょう。天然石市場の重要な関係者には、ダーミッツァキス・ブロス社.、トパリディス社.、ムマル・マーブルズ社.、アロ・グラニット・インダストリーズ社.、Polycor Inc.、レバンティーナ・イ・アソシアドス・デ・ミネラルズ、S.A..、テンメル大理石採掘建設産業貿易株式会社、マルグラフ、ディンポマー、XISHI GROUP LTD.、テンメル大理石採掘建設産業貿易株式会社、西施集団有限公司.
弊社の天然石市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域とその国に関する詳細な分析も含まれています。また、弊社の調査レポートには、日本のお客様の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれています。
目次
● 天然石市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の天然石市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：種類別、用途別、建設タイプ別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
天然石市場のセグメンテーション
● タイプ別
大理石、御影石、石灰岩、その他
● 用途別
フローリング、メモリアルアート、ウォールクラッディング、その他
● 建設タイプ別
