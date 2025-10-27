建設機械市場：世界の業界成長分析、セグメンテーション、開発、メーカーシェア、トレンド、将来需要、および主要プレーヤーの最新動向（2033年までの予測）
Survey Reports LLCは、2025年10月、建設機械市場のセグメント化に関する調査レポートを発行したと発表した。機器タイプ別（土木機械、マテリアルハンドリング機器およびクレーン、コンクリート機器、道路建設機器、土木機器、 用途別（住宅用、商業用、産業用） - グローバル市場分析、動向、機会、予測、2024年から2033年）を発行したと発表した。この調査レポートは、建設機械市場の予測評価を提供している。建設機械市場の成長促進要因、市場機会、課題、脅威など、いくつかの重要な市場力学に焦点を当てている。
建設機械市場の概要
建設機械とは、建設、土木、および関連作業に使用される大型車両や機器を指す。これらの機械は、掘削、持ち上げ、整地、資材運搬など、さまざまな作業を行うよう設計されている。一般的な種類には、掘削機、ブルドーザー、クレーン、ローダー、グレーダーなどがある。これらは、道路、橋、住宅や商業用ビル、その他の大規模プロジェクトなどのインフラ建設に不可欠である。油圧システムや内燃機関を動力源とする建設機械は、効率性を向上させ、労働力を削減し、大規模な建設作業を可能にする。自動化やテレマティクスなどの技術的進歩は、これらの機械の生産性と機能性をさらに向上させている。
Surveyreportsの専門家は建設機械市場の調査を分析し、2024年に建設機械市場規模が1578億米ドルに達すると予測した。さらに、建設機械市場のシェアは、2033年末までに2302億米ドルに達すると予測されている。建設機械市場は、2024年から2033年の予測期間にわた
Surveyreportsのアナリストによる定性的な建設機械市場分析によると、インフラ開発の増加、グローバルなインフラプロジェクトの拡大、グリーンテクノロジーおよびスマートテクノロジーの採用、工業化の進展を背景に、建設機械市場は拡大する見通しである。建設機械市場における主要企業の一部は、AB Volvo（スウェーデン）、Caterpillar Inc.（米国）、Komatsu Ltd.（日本）、Doosan Infracore Co. Ltd. （韓国）、日立建機株式会社（日本）、J.C. Bamford Excavators Ltd.（英国）、リープヘル・グループ（スイス）、CNH Industrial N.V.（オランダ）、現代建設機械株式会社（韓国）、SANY Group（中国）
弊社の建設機械市場調査レポートには、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの異なる地域とその国々に関する詳細な分析も含まれている。弊社の調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせた詳細な分析も含まれている。
目次
● 建設機械市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2033年までの世界の建設機械市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）の需要と機会分析（日本を含む国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメント分析：機器タイプ別、用途別、地域別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
建設機械市場のセグメンテーション
● 機器の種類別
o 土木機械、マテリアルハンドリング機器およびクレーン、コンクリート機器、道路建設機器、土木機器、破砕および選別機器、その他機器（トレーラー）
