QRコードから無料通話＆ビデオ通話！ 次世代リモートサポート「LinkPhone」を提供開始
株式会社メディアシステム（本社：福岡県福岡市博多区、代表取締役：石井 光弘）は、
QRコードを読み取るだけで無料通話ができ、必要に応じてビデオ通話に切り替えられるクラウドサービス
「LinkPhone（リンクフォン）」を提供しています。
自治体や保守メンテナンス会社、カスタマーサポートなど幅広い現場で導入が進み、
利用者から高い評価をいただいております。
―― 「電話では伝わらない状況も、LinkPhoneなら一目で解決。」
「LinkPhone」は、従来の電話対応では伝えにくかった現場状況を映像で共有できるクラウド型サービスです。
利用者はスマートフォンでQRコードを読み込むだけでアプリ不要・無料通話が可能。
さらに必要に応じてビデオ通話に切り替えられるため、現場確認やトラブル対応を効率的に行えます。
導入には特別な機器設置が不要で、すぐに利用を開始できます。
料金は 1チャンネル月額8,000円 と手軽で、企業の顧客満足度向上や他社との差別化にも貢献します。
【主な利用シーン】
（1）自治体：夜間・休日の医療・生活相談
（2）保守メンテナンス会社：設備トラブルの遠隔確認
（3）管理会社：水まわり・電気・ガラス破損など生活トラブル対応
（4）カスタマーサポート：製品トラブルや操作説明
【サービスの特長】
１．QRコードを読み取るだけで無料通話開始
２．ワンタップでビデオ通話へ切替可能
３．機器設置不要・すぐに利用開始
４．月額8,000円～の導入しやすい料金体系
なお、導入イメージをまとめた QRコード付きサンプルチラシ もご用意しております。
詳細は添付資料をご参照ください。
株式会社メディアシステム
■本社所在地
福岡市博多区博多駅前2丁目12番3号 永豊ビル3階
■東京支店
東京都大田区山王2丁目5番13号
大森北口ビル5階 MID POINT大森
代表者：代表取締役 石井 光弘
事業内容：
（1）企業向けシステムの企画・設計・受託開発
（2）CTIをはじめとする電話関連システム（Media-CTI、LinkPhone等）の企画・開発・販売・運営
（3）システム運用・保守サポート
（4）SES（システムエンジニアリングサービス）事業
URL：https://www.media-system.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社メディアシステム 営業部
福岡本社：TEL：092-477-5600
東京支店：TEL：03-6433-2525
E-mail：eigyo@media-system.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332601&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332601&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社メディアシステム
QRコードを読み取るだけで無料通話ができ、必要に応じてビデオ通話に切り替えられるクラウドサービス
「LinkPhone（リンクフォン）」を提供しています。
自治体や保守メンテナンス会社、カスタマーサポートなど幅広い現場で導入が進み、
利用者から高い評価をいただいております。
―― 「電話では伝わらない状況も、LinkPhoneなら一目で解決。」
「LinkPhone」は、従来の電話対応では伝えにくかった現場状況を映像で共有できるクラウド型サービスです。
利用者はスマートフォンでQRコードを読み込むだけでアプリ不要・無料通話が可能。
さらに必要に応じてビデオ通話に切り替えられるため、現場確認やトラブル対応を効率的に行えます。
導入には特別な機器設置が不要で、すぐに利用を開始できます。
料金は 1チャンネル月額8,000円 と手軽で、企業の顧客満足度向上や他社との差別化にも貢献します。
【主な利用シーン】
（1）自治体：夜間・休日の医療・生活相談
（2）保守メンテナンス会社：設備トラブルの遠隔確認
（3）管理会社：水まわり・電気・ガラス破損など生活トラブル対応
（4）カスタマーサポート：製品トラブルや操作説明
【サービスの特長】
１．QRコードを読み取るだけで無料通話開始
２．ワンタップでビデオ通話へ切替可能
３．機器設置不要・すぐに利用開始
４．月額8,000円～の導入しやすい料金体系
なお、導入イメージをまとめた QRコード付きサンプルチラシ もご用意しております。
詳細は添付資料をご参照ください。
株式会社メディアシステム
■本社所在地
福岡市博多区博多駅前2丁目12番3号 永豊ビル3階
■東京支店
東京都大田区山王2丁目5番13号
大森北口ビル5階 MID POINT大森
代表者：代表取締役 石井 光弘
事業内容：
（1）企業向けシステムの企画・設計・受託開発
（2）CTIをはじめとする電話関連システム（Media-CTI、LinkPhone等）の企画・開発・販売・運営
（3）システム運用・保守サポート
（4）SES（システムエンジニアリングサービス）事業
URL：https://www.media-system.co.jp/
本件に関するお問い合わせ先
株式会社メディアシステム 営業部
福岡本社：TEL：092-477-5600
東京支店：TEL：03-6433-2525
E-mail：eigyo@media-system.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332601&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332601&id=bodyimage2】
配信元企業：株式会社メディアシステム
プレスリリース詳細へ