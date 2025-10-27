ゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025、次世代スポーツのために世界がUAEに集結

アラブ首長国連邦アブダビ--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- アラブ首長国連邦アブダビで、画期的な世界的イベント「ゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025 (GOTF 2025)」が開催されます。本イベントでは、フィジタルスポーツのためにエリートクラブ、アスリート、ゲーマーが集結し、現実世界の運動能力と先進的なゲーム技術を融合させた最先端競技で戦いを繰り広げます。

Games of The Future Highlights Community, Innovation and Youth Empowerment (Photo: AETOSWire)

2025年12月18日から23日にかけてアブダビADNECセンターで開催される本トーナメントは、「We the UAE 2031」ビジョン、そして2025年を「コミュニティの年」と定めた国家の方針の自然な延長として位置付けられるものです。これにより、スポーツ、イノベーション、若者のエンパワーメント、文化交流におけるグローバルハブとしてのUAEの役割がさらに強化されます。

アラブ首長国連邦スポーツ大臣であるアフマド・アル・ベールフール・アル・ファラシ博士閣下は、アブダビがゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025を開催することは、同首長国がイノベーションと進化するスポーツ産業のグローバルハブとしての地位を確固たるものにする過程において、質の面における新たな一歩であると断言しました。アル・ファラシ博士閣下は、本大会が若者の能力強化、デジタル経済の推進、世界におけるエミラティスポーツの地位向上を通じて「We the UAE 2031」ビジョンを示すものであると強調しました。

アル・ファラシ博士閣下は次のように述べています。「ゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025は、運動能力と技術を融合させ、若者に刺激を与え、スポーツにおけるイノベーションを推進し、若者のチームワークを育み、イノベーションと知識に基づく持続可能な経済を支援します。スポーツ省では、大会を確実に成功させ、世界的なスポーツイベントの主要な開催地としてのUAEの地位を強化すべく尽力しています。」

本イベントは、若手アスリートやゲーマーが国際的な舞台で才能を発揮する機会を提供し、次世代の創造性、チームワーク、イノベーションが育つよう促します。世界クラスのフィジタルスポーツトーナメントを主催することで、UAEは画期的なグローバルイベントのリーダーかつ主催者としての役割を強化しています。

GOTF 2025は「コミュニティの年」の精神も体現しており、包括性と連帯感という共有された価値を称えるものです。本イベントには世界中のアスリート、ファン、クラブが集まり、競技場内外における協力、戦略、相互尊重の促進が図られます。本イベントでは、スポーツとテクノロジーを通じた団結力とイノベーションの育成に向けた国家の取り組みが明確に示されることになります。

ゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025

本トーナメントでは、フィジタル・フットボール、フィジタル・バスケットボール、MOBA PCおよびモバイル、バトルロイヤルなどの11種目が行われ、体を使った競技で繰り広げられるドラマとデジタルゲームの創造性がひとつになります。

PBCアスタナ、タンロン・ウォリアーズ、インターコズミックス、CDホルキャッツ、グレートチームブラジルなど、国内外の様々なクラブの参加がすでに決まっています。 フィジタル・フットボールチームの「México Quetzales - Armadillos FC」、「CM Jardim」、「Greni Smith」、「Z10」、「FC WHITEBIRD」、「ラ・クレマ」も、今年初めに開催された「フィジタル・コンテンダーズ：アブダビ - フットボール」トーナメントでの成功を経て、最終決戦のためにアブダビに再び集結します。

本イベントは、フィジタル・ブラジル、セルビアのエレクトロニック・スポーツ協会、ベラルーシのフィジタルスポーツ連盟など、ワールド・フィジタル・コミュニティの加盟組織による支援も受けており、これはフィジタルスポーツを支える世界的なネットワークの拡大を示しています。

出場予定のスターアスリートには、ロドリゴ・ウリバリ選手とAldair Giorgana選手（México Quetzales - Armadillos FC）、そしてマテウス・デド選手（CM Jardim）が名を連ねおり、いずれの選手も伝統的スポーツとデジタルスポーツの両分野において優れた実績を持っています。さらにアフリカ、アジア、欧州、米州から参戦するクラブやアスリートが増え続けており、フィジタル形式を受け入れる国際的アスリートの関心の高まりを示しています。

本大会は、GOTF 2025の現地開催当局であるASPIREが、イベント開催パートナーのEthara、グローバル権利保有者のPhygital Internationalの協力のもと主催しています。本イベントは開催都市組織であるアブダビスポーツ評議会、公式パートナーであるスポーツ省を含む主要ステークホルダーの支援を受けています。

ASPIREのステファン・ティンパノ最高経営責任者（CEO）は次のように述べています。「ゲーム・オブ・ザ・フューチャーは、若者、イノベーション、コミュニティのための機会を創出するというUAEの大胆なビジョンを反映しています。アスリート、ゲーマー、ファン、パートナーが集まり、これまでにないスポーツの形を紹介することで、フィジタルスポーツを通じたテクノロジーとスポーツの融合を実現します。」

アブダビADNECセンターは今後、この画期的なグローバルイベントにふさわしい未来的な会場へと生まれ変わり、世界最高水準のフィジタルスポーツショーケースを実現する理想的な環境を提供します。戦略的なインフラとオペレーショナルエクセレンスにより、アブダビは引き続き国際イベントの主要開催地としての地位を確固たるものにしています。

スケジュール、チケット販売、イベント更新情報など、GOTF 2025の詳細についてはgotfabudhabi.comをご覧ください。

メディア関係者の皆様は、アブダビのADNECセンターから現地で、あるいは世界中どこからでもオンラインによりゲーム・オブ・ザ・フューチャー2025に参加することができます。認定ジャーナリストには、競技大会や記者会見への独占アクセス、ライブ配信、選手インタビューに加え、この画期的なグローバルイベントの裏側を取材する機会を提供します。

こちらのメディアセンターページのリンクから今すぐお申し込みください。

