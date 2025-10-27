Altimetrik、SLKソフトウェアの買収を完了　AIファーストとデジタル活用による価値創出を加速

デトロイト&インド・ベンガルール--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- Altimetrikは、SLKソフトウェア（SLK Software）の買収完了を発表しました。これは、同社がデジタル・エンジニアリング分野において強固なプレゼンスを築くうえで、重要な節目となります。今回の移行に伴い、SLKソフトウェアは今後、「SLK, an Altimetrik company」という新たなブランド名のもとで事業を展開します。

今回の統合により、AltimetrikのAIファーストでデータ主導のイノベーション能力と、SLKが持つインテリジェント・エンタープライズ、デジタル・オペレーション、インテリジェント・インフラストラクチャ、自動化、品質エンジニアリングの強みが結集しました。これにより、戦略や設計からエンジニアリング、マネージドサービスに至るまで、デジタル活用のバリューチェーン全体をカバーします。実践者主導のアプローチを基盤とし、両社の深い専門知識と最新のプラットフォーム、デジタル・オペレーティング・モデルを融合させ、成果重視の段階的な実行により、価値実現のスピードを高めます。

「SLKチームを正式にAltimetrikに迎え入れることを心から嬉しく思います。両社はともに、明確な目的意識とイノベーションへの情熱、そしてお客様がインテリジェント・ビジネスの時代において自信を持ってリードできるよう支援するという揺るぎない使命を共有しています」と、AltimetrikのCEO、Raj Sundaresanは述べています。「今回の買収完了は、単なる規模の拡大にとどまらず、AIファーストの時代において企業が責任ある成長を遂げられるよう、AIの活用を再構築して実際の成果につなげるための重要な節目となります。」

AltimetrikとSLKは、世界17か国以上に1万人を超えるプロフェッショナルを擁し、20か所を超えるエンジニアリング拠点を運営しています。統合後の新組織は、Fortune 500企業を含む150社以上の企業顧客にサービスを提供し、データ、エンジニアリング、インテリジェント・オペレーション、自動化にわたるAIファーストのソリューションを包括的に展開しています。これにより、企業が実験段階を超えてAIを本格導入し、継続的な価値創出を実現できるよう支援します。

「AltimetrikとSLKの連携は、エンタープライズ・テクノロジーにおける新たな時代の幕開けを告げるものです」と、TPGキャピタル・アジアのパートナー兼インド地域エグゼクティブ・チェアマンであり、Altimetrikの取締役でもあるPuneet Bhatia氏は述べています。「統合された新会社は、企業のモダナイゼーションを加速させ、お客様に変革的な成果をもたらすことができる体制を整えています。TPGとしても、この取り組みをともに推進できることを大いに誇りに思います。」

「今回の買収完了は、私たちの投資活動における重要な節目でもあります。AIが変革の原動力として企業の運営、競争、成長のあり方を再構築し続けている今、このタイミングで実現できたことは非常に意義深いと言えます」と、TPGキャピタル・アジアのビジネスユニット・パートナーであり、Altimetrikの取締役でもあるVivek Mohan氏は述べています。「AltimetrikとSLKは、規模、AIの専門性、そして卓越したデリバリー能力を兼ね備え、より迅速なイノベーションの創出と顧客へのより大きな成果の実現を推進し、さらなる価値創出を加速させていくでしょう。」

AltimetrikのAIファースト戦略を礎に、同社が立ち上げた「ALTI AI Adoption Lab™」および「DomainForge.ai」を基盤として、AltimetrikとSLKはこの勢いをさらに加速させます。両社は、強力な技術パートナーシップを背景に、データ、AI、プロダクトエンジニアリングとエクスペリエンス、プラットフォーム・モダナイゼーション、アナリティクス、DevSecOps、サイバーセキュリティ、インテリジェント・インフラストラクチャ、クラウド運用にわたる包括的な実行能力を提供します。さらに、統合組織は、OpenAI、アマゾン・ウェブ・サービス、Snowflake、Databricksなどとのより強固な技術提携エコシステムを活かし、より大きな価値を生み出していきます。

Avendus Capitalは、SLKソフトウェアの専任財務アドバイザーを務めました。EYは、AltimetrikおよびTPGキャピタル・アジアの専任財務アドバイザーを担当しました。

Altimetrikについて

Altimetrikは、AIファーストのデータおよびデジタル・エンジニアリング企業であり、段階的かつプロダクト主導のアプローチを通じて、企業の成長を加速しています。OpenAIの公式サービスパートナーとして、同社の「ALTI AI Adoption Lab™」および「DomainForge.ai」は、企業によるエンタープライズレベルのAIソリューションの構築と拡張を支援しています。

世界中で6,000人を超える専門家と深いエンジニアリングのDNAを有し、金融サービス、製造、小売・消費財、自動車、ヘルスケア、ライフサイエンスといった分野の企業に対し、データ主導のイノベーション、インテリジェント・デジタル・オペレーション、自動化を通じて、テクノロジーのモダナイゼーション、新たなビジネスモデルの創出、AI導入の拡大を支援しています。

Altimetrikは、「2025 Constellation Research ShortList™」のグローバルAIサービス部門に選出され、Everest Groupの「PEAK Matrix®」において、BFSIおよびライフサイエンスのデジタル・エンジニアリング分野で「Major Contender（主要候補）」に位置付けられています。また、「Glassdoor’s Best Led Companies 2025」にも選出されており、AI時代における効率性、可視性、そして摩擦のない持続的な成長を実現しています。詳細は altimetrik.com をご覧ください。

SLK, an Altimetrik companyについて

SLK, an Altimetrik companyは、AI、インテリジェント・オートメーション、アナリティクスを融合し、パートナーシップと継続的な進化の文化を通じて、最先端のテクノロジー・ソリューションを創出するグローバルなテクノロジーサービス企業です。Altimetrikによる買収後、統合組織はイノベーション・エコシステムとグローバルな事業基盤を拡大しました。これにより、SLKの持つインテリジェント・エンタープライズ、インフラストラクチャ管理、自動化と品質エンジニアリング、デジタル・オペレーション、業界特化型ソリューションにおける専門性と、AltimetrikのデータとAI、デジタル・ビジネス活用、プロダクト＆プラットフォーム・エンジニアリング、クラウドとモダナイゼーション、市場投入と成長実現に関する強みが統合されました。両社はこれらのシナジーを活かし、価値創出を加速させ、AIファーストのイノベーションを大規模に推進しています。

SLKは過去25年間にわたり、保険、金融サービス、投資運用、製造業などの分野で企業のビジネス再構築を支援してきました。今回の統合により、医療、ライフサイエンス、小売分野へと事業領域をさらに拡大し、デジタル変革を一層加速させます。同社は、Great Place To Work®、Brandon Hall、Mercer | Mettl-HRedge Awards、SHRMなどから、人材施策と卓越した企業文化が評価されています。今後も、破壊的テクノロジー、応用イノベーション、目的志向の自動化を通じて、最高水準のパフォーマンスを追求しながら、建設的に現状へ挑み続けます。

SLKソフトウェアが世界の主要企業のビジネス再構築をどのように支援しているかは、www.slksoftware.com をご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

businesswire.comでソースバージョンを見る：https://www.businesswire.com/news/home/20251024526491/ja/

Contacts

Media

Altimetrik & SLK

Gurvinder Singh Sahni

GSahni@altimetrik.com

Matt McLoughlin

Gregory FCA

altimetrik@GregoryFCA.com

+1 610-228-2123

Source: Altimetrik





