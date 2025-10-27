『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』4周年記念楽曲「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」10月27日（月）よりフルサイズ配信開始！
株式会社フロンティアワークス(アニメイトグループ)より新情報をお届けいたします！
株式会社フロンティアワークス（本社：東京都板橋区 代表：辻 政英 以下：「フロンティアワークス」）は、Happy Elements カカリアスタジオが贈る、ヒーロー育成コマンドバトルRPG『HELIOS Rising Heroes（エリオスR）』から、4周年記念楽曲「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」のフルサイズを2025年10月27日（月）より配信開始いたします！
『エリオスR』のリリース4周年を記念した楽曲を、待望のフルサイズでお楽しみいただけます！ 是非チェックしてくださいね♪
4周年記念楽曲「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」フルサイズ配信
https://fwinc.lnk.to/VbrDI8
4周年記念楽曲「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」歌い分け付き歌詞
https://utaten.com/specialArticle/index/9577?utm_source=twitter&utm_medium=web&utm_campaign=helios_stargazing(https://utaten.com/specialArticle/index/9577?utm_source=twitter&utm_medium=web&utm_campaign=helios_stargazing)
また、「あんさんぶるスターズ！！」とのコラボ楽曲第2弾「RISE STAR'S SPIRITS」が2025年11月1日（土）より配信決定！
楽曲配信に先立ち、Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）＆キャンペーンを10月27日（月）0時より開始いたします！
『エリオスR』の如月 レン（CV：石谷 春貴）、ガスト・アドラー（CV：日野 聡）、レオナルド・ライト・Jr（CV：村瀬 歩）、『あんスタ！！』の天城 燐音（CV：阿座上 洋平）、HiMERU（CV：笠間 淳）による歌唱にご期待ください！
『エリオスR』×『あんスタ！！』コラボ楽曲第2弾「RISE STAR'S SPIRITS」
Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）
https://link.fans/helios-r-rise-stars-spirits-ppcp
『エリオスR』×『あんスタ！！』コラボ楽曲第2弾「RISE STAR'S SPIRITS」MV
https://youtu.be/-XtDXAv8rbc
■「RISE STAR'S SPIRITS」Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）キャンペーン
実施期間中に、『エリオスR』×『あんスタ！！』コラボ楽曲第2弾「RISE STAR'S SPIRITS」をPre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）していただいた方全員に、「RISE STAR'S SPIRITS」の高画質版ジャケット画像をプレゼントいたします。是非この機会をお見逃しなく！！
実施期間：
2025年 10 月 27 日（月）0 時00分～2025年 10 月 31 日（金）23 時 59 分
対象サービス：
Apple Music：Pre-add（プリアド）
Spotify：Pre-save（プリセーブ）
※Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）とは？
Apple MusicのPre-Add（プリアド）、SpotifyのPre-Save（プリセーブ）は、リリース前の楽曲を事前に予約できる機能です。 登録しておくと、配信開始後に自分のライブラリやプレイリストに楽曲が自動的に追加されます。
特典：
「RISE STAR'S SPIRITS」高画質版ジャケット画像
※Pre-add（プリアド）/Pre-save（プリセーブ）実施者全員配布
■楽曲配信情報
2025年10月27日（月）配信
HELIOS Rising Heroes「WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!」
作詞：結城 アイラ
作曲/編曲：徳田 光希
【収録内容】
01.WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE!
02.WELCOME TO OUR SPECIAL PARADE! (Instrumental)
歌唱：ウィル・スプラウト（CV：近藤 隆）、如月 レン（CV：石谷 春貴）、レオナルド・ライト・Jr（CV：村瀬 歩）、ビリー・ワイズ（CV：中島 ヨシキ）、ニコ（CV：堀江 瞬）
2025年11月1日（土）配信
HELIOS Rising Heroes×あんさんぶるスターズ！！「RISE STAR'S SPIRITS」
作詞：松井 洋平
作曲：堀江 晶太
編曲：篠崎 あやと、堀江 晶太
【収録内容】
01.RISE STAR'S SPIRITS
02.RISE STAR'S SPIRITS (Instrumental)
歌唱：如月 レン（CV：石谷 春貴）、ガスト・アドラー（CV：日野 聡）、レオナルド・ライト・Jr（CV：村瀬 歩）、天城 燐音（CV：阿座上 洋平）、HiMERU（CV：笠間 淳）
(C)2019 Happy Elements K.K
■『エリオスライジングヒーローズ』公式サイト：https://helios-r.jp/
■『エリオスライジングヒーローズ』公式X：https://x.com/helios_ch
■CDショップ「DISC NEWMILLION」公式アカウント：https://x.com/Disc_Newmillion