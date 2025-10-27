【岡山大学】第2回信州大学-岡山大学連携シンポジウムを開催～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）大学における研究組織戦略について考える～

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 27日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）と信州大学は、2025ンrン9月9日に「第2回 信州大学-岡山大学連携シンポジウム～J-PEAKS大学における研究組織戦略と運営～」を信州大学アクア・リジェネレーション共創研究センターにて対面形式で開催し、金沢大学からの参加者も含めて、30人以上が参加しました。



本シンポジウムは、文部科学省の「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択された両大学が、事例や課題を共有し、今後の両大学の研究力強化や連携強化を図ることを目的として開催しており、今回が2回目の開催となります。



シンポジウムでは、信州大学の中村宗一郎学長が「日本の真ん中である信州の地から研究・社会貢献活動を展開していきたい」と参加大学を代表してあいさつしました。次に杉原伸宏副学長と手嶋勝弥アクア・リジェネレーション機構長が、先鋭領域融合研究群の歩みやアクア・リジェネレーション機構の運営体制と研究戦略について発表。研究拠点の創設に至った経緯や、機構運営に関する今後の課題などについて説明しました。

本学からは、河本雅紀研究・イノベーション共創機構副機構長と山本聖二研究・イノベーション共創管理統括部研究協力課長が、岡山大学研究所・研究群の創設と今後の展望について発表。本学の高等先鋭研究院システムにおける研究群の指定や高等先鋭研究院に位置する4つの研究所について紹介しました。また金沢大学からも中村慎一理事（研究・社会共創・大学院支援担当）と米田隆先端観光科学研究所所長が文理医融合による観光科学の創成と革新について発表しました。



ラウンドテーブルセッションでは、信州大学の土井達也准教授（URA）がファシリテーターとなり、参加者による自由な意見交換が行われ、強みを活かした研究拠点の成り立ちや、若手研究者が挑戦できる場の提供、また、J-PEAKSの一翼を担う研究大学にふさわしい「研究支援組織・事務組織の在り方」についても、活発な議論が交わされました。



本学は、本シンポジウムで得られた知見を今後の研究組織の強化と連携推進に生かし、J-PEAKSを通じて世界に貢献できる革新的な研究成果を創出していくとともに、次世代を担う若手研究者の育成にも一層力を入れていきます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学とJ-PEAKS採択大学である信州大学の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年10月19日に公開されました。





〇那須保友学長のコメント

今回のシンポジウムで、それぞれの大学が持つ研究組織戦略や運営に関する貴重な事例、そして課題を共有できたことは、J-PEAKS事業における大きな一歩となりました。これまで、大学間は競争関係にあるという側面が強く、それが目に見えない壁を生むこともありました。しかし、J-PEAKS採択大学として、私たちは「共にできることは共に」という共創の精神で、互いの知恵と力を結集し、より大きな目標に向かって進むことを決意しています。

今回のシンポジウムにおける活発な議論は、今後の大学改革や研究組織強化に向けた重要な示唆となりました。本学は、今後も信州大学、金沢大学をはじめとするJ-PEAKS採択大学群との連携を深め、絶え間ない変化と挑戦を続け、地域と地球の未来を共創する研究大学として、社会変革の実現に貢献していきます。皆さまのご期待とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

あいさつする信州大学の中村学長

発表する山本課長

質疑に回答する河本部長

ラウンドテーブルセッションの様子

◆参 考

・ 信州大学アクア・リジェネレーション機構

https://www.shinshu-u.ac.jp/institution/arg/index.html

・岡山大学高等先鋭研究院

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/research-excellence/

◆参考情報1

・【岡山大学】文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学4研究所が「高等先鋭研究院」として始動 ～組織としての「箱」ではなく、卓越、イノベーション創出、流動、育成を兼ね揃えた「システム」として運用を開始～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001835.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学高等先鋭研究院に先鋭研究群（研究特区）「植物・光エネルギー開発拠点」を認定～わが国屈指の国際競争力を有する研究拠点が研究の卓越性と地球と生態系の健康（Planetary Health）を実現へ

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002489.000072793.html

◆参考情報2

・【岡山大学】第1回 岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）シナジーセッションを開催 ～わが国の研究大学の山脈を築くためのシナジーの種をまく～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002335.000072793.html

・【岡山大学】日本学術振興会（JSPS）主催「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）キックオフシンポジウム」に那須保友学長が登壇～わが国の研究大学の山脈（PEAKS）形成のために、「競争」から「共創」への転換で社会変革を！～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002353.000072793.html

・【岡山大学】那須保友学長が文部科学省主催シンポジウムに登壇～地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）での岡山大学の挑戦を紹介～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002850.000072793.html

・【岡山大学】"新しい学問の府"の構築への挑戦 「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」JSPS伴走チームによる岡山大学サイトビジットを開催

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002883.000072793.html

・【岡山大学】岡山大学-信州大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）連携シンポジウムを開催～水と植物・光エネルギーから社会変革の実現方略を先鋭化～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003076.000072793.html

◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

※@を◎に置き換えています

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14598.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)