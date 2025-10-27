HRアワード2025優秀賞受賞！エーザイの人的資本経営を深堀り｜YouTube配信開始

一般社団法人プロティアン・キャリア協会

一般社団法人プロティアン・キャリア協会（東京都新宿区、代表理事：田中研之輔・有山徹、以下「当協会」）は、組織と個人のより良い関係構築と個人の主体的なキャリア開発を支援する団体です。

このたび、2025年8月30日に開催された「プロティアン・フォーラム2025」、エーザイ株式会社の人的資本経営に関する登壇セッションのアーカイブ動画をYouTubeにて公開しました。

本セッションでは、HRアワード2025で企業人事部門優秀賞を受賞したエーザイの人的資本経営の取り組みについて、同社執行役チーフHRオフィサーの真坂晃之氏と、当協会代表理事の田中研之輔が対談。グローバルHRパーパス実現モデルをもとに、企業の持続的成長と個人のキャリアオーナーシップの両立に迫りました。

【アーカイブ配信概要】（全15本中2本目）

無料・アーカイブ視聴URL :https://youtu.be/FCV9qBQFxRE

公開第2弾は【エーザイの人的資本経営の未来 ～キャリアオーナーシップ経営アワードグランプリの人的資本経営～】。

キャリアオーナーシップ経営 AWARD 2025 にてグランプリを受賞、また10月17日に発表されたHRアワード2025において企業人事部門優秀賞を獲得されたエーザイの人的資本経営に、当協会代表理事田中研之輔が迫りました！

▶2025年10月21日（火）より公開

「エーザイの人的資本経営の未来 ～キャリアオーナーシップ経営アワードグランプリの人的資本経営～」

▶セッション概要

セッション内で公開されたエーザイのグローバルHRパーパス実現モデルは、エーザイのこれまでの人的資本経営に関する取り組みが、それぞれどう影響し合い、どういった成果につながっているかを可視化したもの。このモデル図をもとに、エーザイの取り組みのみならず、HR領域の未来、リスキリング、様々な課題について語り合ったセッションです。

▶無料・アーカイブ視聴URL

https://youtu.be/FCV9qBQFxRE

※個人情報を入力しなくてもご視聴いただけます

▶登壇者

エーザイ株式会社 執行役 チーフＨＲオフィサー兼コーポレートコミュニケーション担当：真坂 晃之氏

当協会代表理事：田中研之輔

プロティアン・フォーラム2025について

2025年8月30日に開催された「プロティアン・フォーラム2025～働き方と生き方の未来生成～」は、組織と個人のより良い関係構築をテーマに開催された国内最大級のキャリアイベントです。

当日は、企業人事、教育、行政、スタートアップなど、様々な分野の登壇者が一堂に会し、「AI時代のキャリア」「人的資本経営」「キャリアオーナーシップ」などの最新トピックを議論しました。

イベント詳細はこちら：

https://protean-career.or.jp/forum2025

◆当協会認定サービス提供会社：4designs株式会社

名称：4designs（フォーデザインズ）株式会社

所在地：東京都中央区日本橋茅場町2-12-10 PMO EX日本橋茅場町 H1O日本橋茅場町 311

設立年月：2019年7月

代表取締役社長CEO：有山 徹

事業概要：経営コンサルティング、人的資本最大化に向けた組織開発支援、キャリア開発支援等

WEBサイト：https://4designs.co.jp/

サービス：プロティアン・キャリアドック https://protean-career.or.jp/company-seminar

導入実績：パナソニック インダストリー株式会社/住友商事株式会社/森永製菓株式会社/株式会社ポーラ/株式会社電通デジタル/出光興産株式会社/株式会社インテージ/株式会社エクサ 他200社以上

◆協会概要

正式名称：一般社団法人プロティアン・キャリア協会

所在地：東京都新宿区西新宿3-2-9新宿ワシントンホテルビル本館2F

事業概要：キャリア対話型組織開発支援サービス/個人向けキャリア支援サービス/認定資格制度運営

代表理事：田中 研之輔（法政大学キャリアデザイン学部 教授）/有山 徹 （4designs株式会社 代表取締役CEO）

設立年月：2020年3月

協会WEBサイト：https://protean-career.or.jp/

