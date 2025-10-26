メディアミックスプロジェクト「D4DJ」、新曲の連続リリーススケジュールを全公開！5周年記念アルバムや5周年記念グッズの新情報を一斉解禁！
株式会社DONUTS(東京都渋谷区、代表取締役:西村啓成)は、スマートフォン向けリズムゲーム『D4DJ Groovy Mix』(以下グルミク)の配信5周年を記念した配信番組『水曜日のD4DJ #74 Mashup!#20』にて、新曲のサブスクリプション配信の連続リリースやユニット単独ライブ、グッズなど、メディアミックスプロジェクト「D4DJ」関連情報を一斉解禁いたしました。
D4DJ公式サイト: https://d4dj-pj.com/
D4DJ Groovy Mix公式サイト: https://d4dj-groovymix.jp/
■Peaky P-key、EGOEGG、Photon Maiden、Happy Around!の新曲を6日連続配信！
本日より各種配信サイトよりPeaky P-key、EGOEGG、Photon Maiden、Happy Around!の新曲を順次配信開始いたします。
I'm a HERO/Peaky P-key 配信中
Searchlight/EGOEGG 10月27日(月)リリース予定
Meteor/Photon Maiden 10月28日(火)リリース予定
In Colors Anew/Photon Maiden 10月29日(水)リリース予定
Mirror/Photon Maiden 10月30日(木)リリース予定
アヤカシパレェド/Happy Around! 10月31日(金)リリース予定
■グルミク5周年記念アルバムの発売が決定！
グルミク5周年を記念したフルアルバム「Turn UP the D4DJ」がD4DJ OFFICIAL ONLINE STOREからリリース決定！2024年6月にゲームリリースされた「Bloody Mary」から「天使が来りて笛を吹く」まで、ゲームを彩った楽曲をセレクト。
さらに、初公開となるRemix楽曲を収録＆ジャケットデザインを使用したアクリルスタンドが付属。完全受注生産限定盤として、ここでしか手に入らない“にょちおTシャツ”がセットになったスペシャル仕様もご用意。
D4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて予約受付中です。
【CD情報】
タイトル：Turn UP the D4DJ
アーティスト：Happy Around!, Peaky P-key, Photon Maiden, Merm4id, 燐舞曲, Lyrical Lily, UniChØrd, Abyssmare
発売日：2026年1月28日(水)
レーベル：DD RECORDS
販売価格：
完全受注生産限定盤(Tシャツ付)
9,900円(税込)
通常盤(特装仕様)
6,600円(税込)
仕様：三方背ケース入り2枚組ジュエルケース
販売先：D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE
【封入特典】
ジャケットアクリルスタンド
D4DJ Groovy Mix ディスクスキンシリアルコード
D4DJ Groovy Mix 楽曲プレイシリアルコード(初公開Remix)
【収録予定曲】
[表: https://prtimes.jp/data/corp/4237/table/1736_1_9fe732b50d01b27055d42195036f919a.jpg?v=202510270928 ]
■グルミク5周年記念グッズ発売！
Happy Around!、Peaky P-key、 Photon Maiden、Merm4id,、燐舞曲、Lyrical Lily、UniChØrd、 Abyssmareの計32キャラクターの5周年イラストを使用したグッズが発売決定！
さらに、2024年10月から2025年10月までにアプリ内にてリリースされたナビゲーションカード[Navigation：Classic]のイラストを使用したグッズも登場。
D4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて受注販売予約受付中です。
【グッズラインナップ】
・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary アクリルスタンド 全32種 2,200円(税込)
・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary Tシャツ 全32種 5,500円(税込)
・D4DJ Groovy Mix 5th Anniversary [Navigation：Classic]アクリル時計 全32種 5,500円(税込)
さらに、グルミク5周年を記念して、D4DJ OFFICIAL ONLINE STOREにて、1注文につき合計15,000円(税込)以上ご注文で送料無料になるキャンペーンを開催！
D4DJ OFFICIAL ONLINE STORE https://store.d4dj-pj.com/
・ラッフルくじの実施が決定！
グルミク5周年を記念して、D4DJラッフルくじの実施が決定。今冬発売予定。詳細はラッフル公式サイトにて後日公開予定です。
ラッフル公式サイト:https://raffle-kuji.jp/
■EGOEGGライブグッズ公開！
11月3日(月・祝)開催のEGOEGG ONEMAN LIVE"EGOISTA"のライブグッズの販売が決定しました。
当日のグッズ販売についてはD4DJ公式X、D4DJ公式サイトをご確認ください。
【グッズラインナップ】
・アクリルスタンド《全4種》(神田はれ/汐留ライカ/谷町慈雨/一ノ橋美雲) 各1,800円(税込)
・ユニットロゴTシャツ《数量限定》 4,400円(税込)
・マフラータオル《数量限定》 3,300円(税込)
・アクリルスタンド《新衣装ver.全4種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各1,500円(税込)
・アクリルキーホルダー《新衣装ver.全4種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各1,200円(税込)
・三角くじ《会場限定・メンバーごとのBOX》 各BOX1回 1,000円(税込)
・ボイス付きチェキ《新衣装ver.ボイスは各3種》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)各2,500円(税込)
・サイン入りチェキ《新衣装ver.》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各2,500円(税込)
・通常チェキ《新衣装ver.・サイン無し》(城崎桃華/宇田川ももか/白野ユウ/もものすけ)
各1,500円(税込)
ライブ詳細:https://d4dj-pj.com/live-event/post-148
■EGOEGGラジオ「EGOEGGのエゴいラジオ」配信開始！
11月4日(火)より、EGOEGGメンバーがパーソナリティを務めるラジオ「EGOEGGのエゴいラジオ」がラジオ大阪にて配信開始！
D4DJからゲストが登場するかも…？配信開始を楽しみにお待ちください。
【番組情報】
番組名：EGOEGGのエゴいラジオ
放送時間：毎週火曜 22:00-22:30
初回放送：2025年11月4日(火)
放送局：ラジオ大阪(FM91.9 AM1314)
パーソナリティ：EGOEGG(宇田川ももか / 城崎桃華 / 白野ユウ / もものすけ)
アーカイブ：放送終了後、ミクチャアプリ内公式番組にて順次公開（予定）
■プロジェクト概要
DJをテーマにしたメディアミックスコンテンツ「D4DJ(ディーフォーディージェー)」！
「繋ぐ」をテーマに、アニメ・ゲーム・声優によるライブなど、様々な形でお届けします。
オリジナル曲や、名曲のリミックスカバーをはじめ、多様な音楽を発信中。
歴代の名曲の数々を今に繋ぎ、性別と年代を超えて人を繋ぎ、キャラクターをリアルへ繋ぐ……
さあ、キミもDで始まる新世界に繋がろう！
D4DJプロジェクト公式サイト:https://d4dj-pj.com/
D4DJ公式X:https://x.com/D4DJ_pj
D4DJ公式Instagraｍ:https://www.instagram.com/d4dj_official/
D4DJ公式YouTubeチャンネル:https://www.youtube.com/@D4DJ_official
D4DJ Groovy Mix公式サイト:https://d4dj-groovymix.jp/
D4DJ Groovy Mixアプリダウンロード:https://bit.ly/3fdXpAO
D4DJ Official FAN CLUB情報
メディアミックスコンテンツ「D4DJ(ディーフォーディージェー)」のオフィシャルファンクラブ。
配信番組『水曜日のD4DJ』の月1生放送のほか、会員限定グッズの販売やDJを中心とした会員限定イベントも毎月開催予定！
イベントにご参加いただくたびにポイントが貯まる制度など、お楽しみいただけるコンテンツを多数ご用意いたします！
https://mixch.tv/fc/927
