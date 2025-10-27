エクソーラ、バンコクでのイベント成功を受け東南アジアでのプレゼンス強化

「Xsolla Connect」と「Gamescom Asia × Thailand Game Show」が、グローバルなゲームコマースにおいて高まる東南アジアの役割を浮き彫りに

バンコク--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者のローンチ、成長、収益化を支援するグローバルなビデオゲーム・コマース企業であるエクソーラは、タイで2つの主要イベント「Xsolla Connect Bangkok 2025」と「Gamescom Asia × Thailand Game Show 2025」を成功裏に終え、東南アジアでのプレゼンスを大きく高める節目の週となりました。

両イベントを通じて、世界各地から数百人におよぶ業界関係者が一堂に会し、急成長を遂げるこの地域全体で、ゲームコマースの推進、決済イノベーション、そしてプレイヤーエンゲージメントにおけるエクソーラのリーダーシップを強化しました。期間中の高い参加率、質の高い議論、そして新たなビジネス関係の構築は、グローバルなゲーム業界の形成における同地域の重要性が一層高まっていることを示すものとなりました。

大規模な展示会とは異なり、Xsolla Connectイベントは、開発者、パブリッシャー、投資家の間で真の1対1のつながりを生み出すことを目的としています。10月15日にバンコクのモーベンピックホテル スクンビット15で開催された同イベントでは、世界および地域のスタジオから100名を超えるゲストを迎えました。プログラムでは、エクソーラの経営陣およびローカルクリエイターによる基調講演が行われ、bjornzeys、Jubjang Ch、medploy.style、Bhumsmart、Necross Melphistが登壇しました。

参加者からは非常に高い評価が寄せられ、焦点を絞ったネットワーキングの機会や、創造的で文化的没入感のある雰囲気が称賛されました。開かれた対話と地域間の協働のための場を提供することで、Xsolla Connect Bangkok は、現地開発者のイノベーションと世界のゲーム業界とのつながりを築きました。

Xsolla Connectの成功を受け、同社は10月16日から19日までクイーンシリキット・ナショナル・コンベンション・センターで開催されたGamescom Asia × Thailand Game Show 2025でさらに存在感を高めました。B2BとB2Cを初めて統合したこのゲームイベントには4日間で8万人を超える来場者が集まり、アジア市場に特化した成長ソリューションを求める開発者やパブリッシャーにとって、エクソーラのブースは注目の集まる場所となりました。

エクソーラは、拡大を続けるツールとサービス群を紹介しました。主な内容は以下のとおりです。

ダイレクト・トゥ・コンシューマーコマース：エクソーラ・ウェブショップ、Launcher、In-Game Storeのデモンストレーションを実施し、開発者が独立したプレイヤーエコシステムを構築し、継続率を高められるよう支援しました。

グローバル決済のローカル展開：エクソーラ・ペイステーションおよびPay Facを紹介し、タイの主要プラットフォームを含む200の地域で700を超える決済手段に対応したシームレスな取引を実現しました。

LiveOpsとプレイヤー継続率：マルチプラットフォームで長期的なプレイヤーエンゲージメントを維持するために設計されたXsolla LiveOps Management Suiteを紹介するインタラクティブセッションを実施しました。

開発者支援：資金調達、マーケティング、パブリッシングの各機会について、エクソーラの専門家と開発者を1対1でつなぐ個別相談を実施しました。

開発者の成長と教育へのエクソーラの継続的な取り組みをさらに示すものとして、チーフマーケティング＆グロースオフィサーのバークリー・エグネスは、Gamescom Asia x Thailand Game Show 2025で開催されたパネルディスカッション「バリアを打ち破る：革新的なパートナーシップによるグローバルなゲーム収益拡大（Breaking Barriers: Expanding Global Game Profit Through Innovative Partnerships）」に登壇しました。エグネスは、ダイレクト・トゥ・コンシューマーおよび代替決済戦略を通じて、開発者がどのようにグローバルなビジネス機会を拡大できるかについて語りました。

両イベントとも、数十件におよぶ新たなパートナーシップ協議、地域連携の拡大、そして東南アジアのスタジオにおけるエクソーラのエコシステム認知度の向上など、具体的な成果をもたらしました。この1週間にわたる取り組み全体で、数百件におよぶ有望なビジネスミーティングが行われ、ソーシャルメディア上では数万件規模のインプレッションを獲得し、地域メディアでの強い報道露出も得るなど、アジアの成長著しいゲーム経済におけるエクソーラの拡大基盤がさらに強固なものとなりました。

「東南アジアは、グローバルなゲーム業界におけるイノベーションと創造性の最前線であり続けています」と、エクソーラのチーフマーケティング＆グロースオフィサーであるバークリー・エグネスは述べました。「今回バンコクで得られた成果は、テクノロジーと才能、そして地域文化とグローバルな機会を結び付ける力を示すものです。開発者やパートナーから感じ取った熱意は、今後のゲーム業界の未来が、世界の他のどこにも劣らずこの地からも形づくられていくことを示しています。」

これらのイベントの成功を受け、エクソーラは2026年にかけてConnectシリーズおよび開発者向けプログラムをさらに拡大し、アジア、欧州、北米を含む地域での新たな開催を予定しています。同社は今後も、あらゆる規模の開発者が革新的なマネタイズ、ローカライズされた決済ソリューション、そしてプレイヤーを第一に考えたエンゲージメント戦略を通じて事業を成長させられるよう支援していくことに尽力していきます。

Xsolla Connect Bangkok 2025およびGamescom Asia × Thailand Game Show 2025におけるエクソーラの取り組みについて詳しくは、xsolla.blog/GC-connect をご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳しくは、xsolla.com をご覧ください。

