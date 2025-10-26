【岡山大学】タイ・タマサート大学医学部との国際連携に向けた意見交換を実施

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 26日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、2025年9月9日、本学学術研究院医療開発領域新医療研究開発センター（岡山大学病院）の内田大輔准教授（特任）をはじめとする訪問団が、タイ王国のタマサート大学医学部を訪問し、医療機器の研究開発における国際連携の可能性について意見交換を行いました。



タマサート大学は1934年に設立されたタイを代表する国立大学であり、医学部では国際的な研究・教育活動に積極的に取り組んでいます。今回の訪問では、研究・イノベーション担当副学部長のThipaporn Tharavanij教授をはじめとする教員から、同大学における研究や技術革新の取り組みが紹介されました。



本学からは、BIZENプログラムや医療機器開発に関する活動を紹介しました。また、参加企業からはAIを活用した診断支援システムなどの先端医療技術が紹介され、技術協力の可能性について活発な議論が交わされました。記念品の交換や集合写真の撮影も行い、両大学の友好と信頼をさらに深める貴重な機会となりました。



本訪問は、令和6年度「優れた医療機器の創出に係る産業振興拠点強化事業」の一環として、国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の支援のもと、オルバヘルスケアホールディングス株式会社およびタイオルバヘルスケア株式会社の協力により実現しました。



今後は、共同研究や技術協力の具体的なテーマの検討、学術交流プログラムの展開、医療機器開発やデジタルヘルス分野でのさらなる連携が期待されます。引き続き、地域中核・特色ある研究大学：岡山大学と岡山大学病院の取り組みにご期待ください。

本情報は、2025年10月23日に岡山大学から公開されました。

BIZENプログラム紹介の様子（内田准教授）

タマサート大学医師との意見交換

企業による先端医療技術の紹介（左から、山陽電子工業株式会社、株式会社両備システムズ）

記念品交換と記念撮影

◆参 考

・タマサート大学

https://tu.ac.th/en

・岡山大学病院

https://www.okayama-u.ac.jp/user/hospital/

・岡山大学病院新医療研究開発センター

https://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・医療系オープンイノベーション・プログラム「BIZEN-プロジェクト」

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/bizen/

◆参考情報

・【岡山大学】岡山大学「BIZENエコシステム」スタートアップ支援で国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）事業に採択～医療×産業で世界へ挑む、イノベーション拠点形成～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003305.000072793.html

岡山大学病院（岡山大学鹿田キャンパス：岡山市北区）

◆本件お問い合わせ先

岡山大学病院 新医療研究開発センター 次世代医療機器開発部

岡山大学 研究・イノベーション共創機構 医療系本部

TEL：086-235-6979, 7697

https://mwjp2.ccsv.okayama-u.ac.jp/bizen/

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/news/news_id14653.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（製薬・医療機器企業関係者の方）＞

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」（アプリ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」（ウェブ）：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学オリジナルグッズ Online Shop：https://okadaigoods.official.ec/

岡山大学統合報告書2024：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ：https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs～地域社会の持続可能性を考える（YouTube）：https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube)：https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

岡山大学地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）：https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年10月期共創活動パートナー募集中：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003423.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標（SDGs）」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）」に採択～地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学：岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く～https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html)