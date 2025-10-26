第27回全日本ビーチハンドボール選手権大会 最終結果

公益財団法人日本ハンドボール協会

公益財団法人日本ハンドボール協会は、10月25日（土）・26日（日）に愛知県碧南市の碧南緑地ビーチコートで開催した「第27回全日本ビーチハンドボール選手権大会」の全日程を終了し、以下の通り最終結果が確定しました。



本大会には全国から男子9チーム、女子6チームが出場。砂上で繰り広げられるスピードとテクニック、そして観客の熱気が一体となり、会場にはビーチハンドボールならではの熱戦が広がりました。



メインコート（Bコート）では「動画時代」公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/playlist?list=PLofCCoba4CMPHHmNFzRUEWRvOKp8bw11y)にてライブ配信も行われ、多くのファンがオンラインでも声援を送りました。



最終順位【男子】

優 勝：BBJ 2年ぶり4回目

準優勝：熱砂

第３位：シースター東海



【女子】

優 勝：SWAG 3年連続5回目

準優勝：MIRALUZ

第３位：Thetis東京



決勝戦結果

■男子決勝

BBJ 2（16-4, 20-16）0 熱砂

■女子決勝

SWAG 2（19-7, 22-10）0 MIRALUZ

全日程の詳細結果は大会ページ(https://www.handball.or.jp/system/prog/game_event_schedule.php?sd=g&sm=g&ed=a&eid=376)をご覧ください。



会場の様子・配信

メインコートの試合は「動画時代」公式YouTubeチャンネル(https://www.youtube.com/playlist?list=PLofCCoba4CMPHHmNFzRUEWRvOKp8bw11y)でライブ配信されました。

大会の熱戦の一部はアーカイブでも視聴可能です。

SWAG #5 加藤真彩選手女子優勝 SWAG（3年連続5回目）BBJ #7 山本竜也選手男子優勝 BBJ（2年ぶり4回目）