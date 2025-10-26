¡ÚÌÀ¼£µÇ°´Û¡Û¡È11/1～11/30¡¦´°Á´Í½ÌóÀ©¡¡¥é¥¦¥ó¥¸¡¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ökinkei¡×¤Ç½©¸ÂÄêAutumn Afternoon Tea¡Ê7,500±ß¡¦ÀÇ¥µ¹þ¡Ë¤ò³«ºÅ¡ª¡É¡¡½©¤é¤·¤¤¼ñ¿¼¤¤¸á¸å¤Î¤Ò¤È»þ¤ò
¼Ì¿¿¤Ï2Ì¾ÍÍÊ¬¤Î¥¤¥áー¥¸
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´Û¡ÊÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23¡ËÆâ¤Î¥é¥¦¥ó¥¸/¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ökinkei¡×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯11·î1Æü(ÅÚ)¤«¤é11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢½©¤Î¼Â¤ê¤òìÔÂô¤ËÌ£¤ï¤¦¡ÖAutumn Afternoon Tea¡×¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡»°ÃÊ¤Î¥Æ¥£ー¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¤ä¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡¢¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¤Î¥¥Ã¥·¥å¡¢¾Æ¤°ò¥¢¥¤¥¹¤Ê¤É¡¢½©¤é¤·¤¤ÁÇºà¤È¿§ºÌ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤È¥»¥¤¥Ü¥êー¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ»Å¾å¤²¤¿ÉÊ¡¹¤¬¡¢½©¤Î¸á¸å¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²í¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤ª°û¤ßÊª¤Ï¡¢¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー¤ä¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥áー¥×¥ë¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢7¼ïÎà¤Î¥Æ¥£ー¥á¥Ë¥åー¤«¤é¤ª¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¤ªÁª¤Ó¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¡£¥é¥¦¥ó¥¸/¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ökinkei¡×¤Ç¡¢µ¨Àá¤Î°Ü¤í¤¤¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Î»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖAutumn Afternoon Tea¡×¥á¥Ë¥åー¾ÜºÙ
¡Ú1st plate¡Û
¡¦¥¬¥Èー¥·¥ç¥³¥é¡¡
¡¦¥Þ¥«¥í¥ó¡¡
¡¦¥«¥·¥¹¥ª¥ì¥ó¥¸
¡Ú2nd plate¡Û
¡¦¥Ô¥¹¥¿¥Á¥ª¥á¥ì¥ó¥²
¡¦¥ª¥é¥ó¥¸¥§¥Ã¥È
¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó
¡¦ËõÃã¥Æ¥£¥é¥ß¥¹
¡Ú3rd plate¡Û
¡¦µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä
¡¦¾Æ¤°ò¥¢¥¤¥¹
¡¦¥«¥Ü¥Á¥ã¤È¥Ñ¥ó¥Á¥§¥Ã¥¿¤Î¥¥Ã¥·¥å
¡¦¥ß¥Ë¥Ï¥ó¥Ðー¥¬ー
¡üÁ´7¼ïÎà¤Î¡Ú¥Æ¥£ー¥á¥Ë¥åー¡Û¡Ê¥Õ¥êー¥É¥ê¥ó¥¯¡Ë¡¡7,500±ß¡ÊÀÇ¥µ¹þ¡Ë
¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー
¡¦¥Ï¥¦¥¹¥Ö¥ì¥ó¥É¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー
¡¦¥Þ¥í¥ó¥Æ¥£ー
¡¦¥áー¥×¥ë¥Æ¥£ー
¡¦¥¹¥¦¥£ー¥È¥Ñ¥ó¥×¥¥ó¥Æ¥£ー
¡¦¥Õ¥ëー¥Ä¥«¥¯¥Æ¥ë¥Æ¥£ー
¡¦¥³ー¥Òー
¢¨¤´ÍøÍÑ»þ´Ö2»þ´Ö30Ê¬¤Î¤¦¤Á¡¢½ªÎ»»þ¹ï30Ê¬Á°¤ò¥é¥¹¥È¥ªー¥Àー¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¤´ÍøÍÑ¾ò·ï
¢¨¤´Í½Ìó²ÄÇ½»þ´Ö¡§11¡§00～15¡§00
¢¨¿ôÎÌÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢2ÆüÁ°¤Þ¤Ç¤Ë¤´Í½Ìó¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê¥¥ã¥ó¥»¥ë¥Ý¥ê¥·ー/Á°Æü50¡ó¡¦ÅöÆü100¡ó¡Ë
ÌÀ¼£µÇ°´Û ¡¡¥é¥¦¥ó¥¸/¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ökinkei¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://meijikinenkan.gr.jp/restaurant/kinkei/
¡¡»Íµ¨ÀÞ¡¹¤Î²Ö¤äÎÐ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤ë¡¢¹Âç¤ÊÄí±à¤ËÌÌ¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¥é¥¦¥ó¥¸¡£¡ÖÀÖºä²¾¹Äµï¸æ²ñ¿©½ê¡ÊÌÀ¼£Å·¹Ä¤Î¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥Ûー¥ë¡Ë¡×¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢Îò»Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¾å¼Á¤Ê»þ´Ö¤òËÂ¤®¤Þ¤¹¡£¤ª¿©»ö¤ÏÍÎ¿©¤òÃæ¿´¤ËËÉÙ¤Ê¥á¥Ë¥åー¤ò¤´ÍÑ°Õ¡£¤Þ¤¿¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¥¹¥Úー¥¹¤Ë¤Ï¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢¾¯¤·ìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¥é¥¦¥ó¥¸kinkei¡×ÂßÀÚ»þ¤Ï¡¢¡Ö¥À¥¤¥Ë¥ó¥°kinkei¡×¤Ø¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¾ðÊó
¡¦±Ä¶È»þ´Ö¡§Á´Æü¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡10:00～22:00¡ÊL.O.21:00¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥åー¡¡¡¡11:00～14:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Æ¥£ー¥á¥Ë¥åー¡¡¡¡14:00～17:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¥Êー¥á¥Ë¥åー¡¡17:00～22:00
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨10:00～11:00¤ÏµÊÃã¤Î¤ß¤Î±Ä¶È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹
ÌÀ¼£µÇ°´Û¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/(https://www.meijikinenkan.gr.jp/info/)
¡¡ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡¢ÌÀ¼£14¡Ê1881¡ËÇ¯¤Ë¡Ö⾚ºä²¾¹Äµï¤Î¸æ²ñ¿©½ê¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸½ºß¤Î·ÞÉÐ´Û¤Î¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë½×¹©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¼£21¡Ê1888¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡ØÂçÆüËÜÄë¹ñ·ûË¡¡ÙÁð°Æ¿³µÄ¤Î¸æÁ°²ñµÄ¤Î¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢ÌÀ¼£Å·¹Ä¤Ï·ç¤«¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ª½Ð¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÍ³½ï¤«¤é¡¢ÌÀ¼£µÇ°´ÛËÜ´Û¤Ï¡Ö·ûË¡µÇ°´Û¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¾¼ÏÂ22¡Ê1947¡ËÇ¯¤Ë¡ØÌÀ¼£µÇ°´Û¡Ù¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÁí¹ç·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ³«´Û¼°¤¬µó¹Ô¤µ¤ì¡¢°ÊÍè23ËüÁÈ¤òÄ¶¤¨¤ë¤´É×ÉØ¤Î¿·¤·¤¤Ìç½Ð¤ò¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï·ëº§¼°¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥Ñー¥Æ¥£¡¦²ñµÄ¤Ê¤É¤ÎMICEÍøÍÑ¡¢½Ë²ì²ñ¤ä¿ÍÀ¸µ·Îé¤Ê¤É¤ÎµÇ°ÆüÍøÍÑ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤ä²ûÀÐÎÁÄâ¤Ç¤Î¤ª¿©»ö²ñ¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤Î²ñ¾ì¤ò¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÎáÏÂ2¡Ê2020¡ËÇ¯¤Ë¤Ï¡¢ËÜ´Û¤ÎÎò»ËÅª¡¦·úÃÛÅª²ÁÃÍ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢ÅìµþÅÔ»ØÄêÍ·ÁÊ¸²½ºâ¡Ê·úÂ¤Êª¡Ë¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢Ê¿Æü¤Ï¼ç¤Ë¥é¥¦¥ó¥¸/¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡Ökinkei¡×¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Äí±à¤ËÌÌ¤·¤¿³«ÊüÅª¤Ê¡Ö¶õ´Ö¡×¤È¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ÎÌÌ±Æ¤ò»Ä¤¹³ÊÅ·°æ¤Ê¤ÉÎò»Ë¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤¬¡¢ÏÂº²ÍÎºÍ¤Î¾å¼Á¤Ê¡Ö»þ´Ö¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£µÇ°´Û¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥±ー¥¤äÏÂÍÎ²Û»Ò¡¢¥µ¥¤¥Õ¥©¥ó¼°¤ÇÃê½Ð¤¹¤ë¥³ー¥Òー¤â¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤É¡¢ÅÔ²ñ¤Î·öÁû¤òÎ¥¤ì¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¶õ´Ö¡¦»þ´Ö¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¡Ö¾ì¡×¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸µ⾚ºä2-2-23
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÃæ±û¡¦ÁíÉðÀþ¡Ú¿®Ç»Ä®±Ø¡Û²¼¼ÖÅÌÊâ3Ê¬
ÃÏ²¼Å´ ¶äºÂÀþ¡¦È¾Â¢ÌçÀþ¡¦Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú⻘»³°ìÃúÌÜ±Ø¡Û²¼¼Ö¡Ê2ÈÖ½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
ÃÏ²¼Å´ Âç¹¾¸ÍÀþ¡Ú¹ñÎ©¶¥µ»¾ì±Ø¡Û²¼¼Ö¡ÊA1½Ð¸ý¡ËÅÌÊâ6Ê¬
Ãó¼Ö¾ì¡§¤¢¤ê
ÅÅÏÃ¡§03-3403-1171¡ÊÂçÂåÉ½¡Ë
