【日本初上陸】タイ発人気ニッチフレグランスブランド〈Tada Parfumeur〉が「香跡万里KOUSEKIBANRI」にて登場

Profecscent合同会社タイ発ニッチフレグランスブランド「Tada Parfumeur」2025年11月1日（土）より発売

11月1日（土）～ 「香跡万里KOUSEKIBANRI」の阪急メンズ東京1Fポップアップにてタイの新鋭ニッチフレグランスブランド〈Tada Parfumeur〉が、ついに日本初上陸。

発売開始日である11月1日（土）にTada氏が来日し、阪急メンズ東京5Fにてトークイベント（予約制）を特別開催します。

イベントでは、創作の背景にあるストーリーや、ブランド設立の裏話なども披露される予定なのでぜひご参加ください。

Tada Parfumeur ブランドご紹介

ブランドディレクター兼調香師 Tada Archawong(タダ・アーチャーウォン）

2023年、Tada Archawong（タダ・アーチャウォン）によって創設されたTada Parfumeur（タダ・パフューマー）は、アート・デザイン・調香のクラフトマンシップを融合させ、香りをひとつの“物語”として紡ぎ出すフレグランスブランドです。

感情の揺らぎや記憶の断片を繊細に描き出すそれぞれの香りは、纏う人の個性と深く響き合い、香りを通して「自己表現」「感情」「美意識」を探求します。

Tada Parfumeurの香りは、単なる装いではなく、心に静かに触れる“アートピース”です。

ユニークでありながら日常に寄り添う香水を創作し、人々が日々の生活の中で香りとともに無限の物語を紡いでいけるよう――それが、Tada Parfumeurの願いです。

詳細を見る :https://www.kousekibanri.com/categories/6984052

取扱コレクション ラインナップ

現在、Tada Parfumeurのラインナップは、香りに込められた物語の世界観、価値、そして原料の希少性を基準に、4つのコレクションで構成されています。

このたびの日本上陸では、そのうちの3つが展開されます。

- Permanent Collection：個人的な体験や独自の感性から生まれた物語性を宿しながら、日常の中でさりげなく纏うことのできる、洗練されたユニークな香りNocturnal Noir EDP 50mlNocturnal Noir

静寂の夜、夜型の人々が目覚める世界へと誘う。

革張りのソファに身を預け、古書をめくりながら漂うウイスキーとスモーキーな香気。

「Noir（ノワール）」が映し出す、クラシックで謎めいた夜の情景を描きます。

普段は避けてきたパチュリをあえて取り入れ、

“神秘”を纏わせるための核としました。

暖炉の温もりを思わせるスモーキーさと、ウイスキーの深みが重なり合い、洗練と温かみが共存する多層的な香りへと昇華しています。

- Reminiscence Of Japan：日本での体験から着想を得た香り。出会いや記憶の物語をもとに、その土地の空気感や情景を香りとして丁寧に描き出すGyokuro EDP 50mlGyokuro

日本の九州を旅に出て、各地に息づくユニークなお茶を探した結果出会ったのは、抹茶とは異なる、緑茶本来の奥深い香り。

その繊細で滋味あふれる香気は、大切なインスピレーションとなりました。

深く穏やかで、朝露の中で一服の茶を味わうような香り。それは、旅の記憶と緑茶の精神をひとつに閉じ込めた、渾身の一作です。

香りを纏うたび、心が静まり、自然と呼吸が深くなる--緑茶の本質に触れるような静寂の体験を、あなたの日常に。

Emishiki Sensation White EDP 50mlEmishiki Sensation White

日本酒ブランド「笑四季（えみしき）」とのコラボレーションによって誕生した、Tada Parfumeurの特別なコレクションになります。

この香りでは、バナナと桃のコンビネーションに、ユリやジャスミンの華やかなフローラルノートが繊細に重なります。

そして香りのラストには、日本酒特有の清らかさを想起させる、涼やかで透明感のある余韻が広がり、まるで一杯の日本酒を味わうように、

その奥に秘められた香りを少しずつ紐解く--

そんな感覚をもたらす、五感に響く新しい香水体験をお楽しみください。

- No tales Collection：背景の物語を排し、香りそのものの存在感と純度を追求したコレクション。メインノートの核に光を当て、香りの本質だけが語りかけるVanilla Mystique EDP 50mlVanilla Mystique

柔らかく滑らかなバニラを基調に、ラムのアクセントとオークウッドの深みが重なり、ほのかに酔わせるようなウッディの余韻が広がります。

ヘリオトロープとジャスミンが織りなす穏やかなパウダリーノートが、シダーウッドの落ち着いた香気と調和し、洗練された大人の香りを描き出します。

Tada Parfumeurの感性とクラフトマンシップから生まれた、唯一無二のバニラの表現です。

香りを纏うたびに、静かで豊かな余韻が心に広がります。

製品情報

ラインナップ（税込価格）：

(フレグランス）オードパルファン 15種 全種50mL

※ Vanilla mystique \20,900（税込）

※ Spellbound \20,900（税込）

※ Black cavendish \20,900（税込）

※ Latakia \20,900（税込）

※ Kisaragi \20,900（税込）

※ His desire \20,900（税込）

※ Emishiki Sensation Gold \20,900（税込）

※ Emishiki Sensation White \20,900（税込）

※ Emishiki Sensation Black \20,900（税込）

※ Emishiki Sensation Blue \20,900（税込）

※ Gyokuro \20,900（税込）

※ Lost in a fluffy nest \23,100（税込）

※ Nocturnal Noir \23,100（税込）

※ Akatsuki \23,100（税込）

※ Tasogare \27,500（税込）

2025年11月1日（土）より取扱開始

