日テレプラスでは3か月連続で12月有澤樟太郎、1月古川雄大、2月明日海りお豪華3大俳優の周年ソロコンサートをテレビ初放送！
株式会社ＣＳ日本（東京都港区）が運営するＣＳチャンネル「日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ」では、12月に「有澤樟太郎 10th Anniversary Concert ～ARIPA!! 2025～」、1月「Yuta Furukawa 15th Anniversary Live Tour ～Delicious～」（2024年公演）、2月「明日海りお 1st Concert -ASUMIC LAB-」（2021年公演）を3か月連続で放送します。
音楽と舞台で輝き続ける彼らの軌跡を、特別なステージで振り返る、ファン必見の永久保存版コンサートをお楽しみに！
◆放送情報
【特集ページ】豪華3大俳優の周年ソロコンサートを大特集！
https://www.nitteleplus.com/program/actorconcert_sp/
【番組】有澤樟太郎 10th Anniversary Concert ～ARIPA!! 2025～
【番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/aripa2025/
【放送日時】12月27日（土）19：00
【概要】10月26日(日)の追加最終公演の模様
【番組】Yuta Furukawa 15th Anniversary Live Tour ～Delicious～
【番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/yutafurukawa_delicious/
【放送日時】2026年1月放送予定
【概要】2024年7月9日古川雄大の誕生日当日の15周年を記念したライブの模様
【番組】明日海りお 1st Concert -ASUMIC LAB-
【番組ページ】https://www.nitteleplus.com/program/asumic_lab/
【放送日時】2026年2月放送予定
【概要】珠城りょうをゲストに迎えた2021年12月10日ファイナル公演の模様
※放送スケジュールは変更になる場合があります
◆プレゼントキャンペーン
【日テレプラス契約者限定】「有澤樟太郎 10th Anniversary Concert ～ARIPA!! 2025～」放送記念！プレゼントキャンペーン
【キャンペーン期間】10月26日（日）19：00～12月27日（土）22：00
【応募フォーム】URL：https://www.nitteleplus.com/present/swu3oinnwn7sx27r.html
◆チャンネル情報 ※視聴にはご契約が必要です
日テレプラス ドラマ・アニメ・音楽ライブ：https://www.nitteleplus.com/
スカパー！（Ch.300）、スカパー！プレミアム（Ch.619）
J:COM（Ch.757）ほか全国CATV ひかりＴＶ（Ch.555）、auひかり
