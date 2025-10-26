『NISSANあ、安部礼司-BEYOND THE AVERAGE-』番組放送20周年を記念したメモリアルイベント「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭」ホールイベント観覧の先行抽選応募がスタート！

株式会社エフエム東京

TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局フルネットで放送中の、平均的なサラリーマンの日常を描いた大人気ラジオドラマ『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』（日曜日17：00～17：55放送）では、番組放送20周年を記念したメモリアルイベント「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭」を12月14日（日）に日産 グローバル本社ギャラリーで開催します。会場内ホールで実施する招待制イベントの先行抽選応募は本日より開始！（ https://www.tfm.co.jp/f/abe/event2025(https://www.tfm.co.jp/f/abe/event2025) ） 是非、ご応募ください。

2025 年12月14日（日）に日産 グローバル本社ギャラリーで開催する「ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭」では、会場内ホールで招待制イベントを実施します。ホール内のイベントは2部制で、1部では番組収録の模様を特別公開、2部ではイベントオリジナルの生ラジオドラマをご覧いただけます。是非、特設フォームよりお申し込みください（ https://www.tfm.co.jp/f/abe/event2025 ）。観覧応募の締め切りは、2025年11月9日（日）23時59分となります。

その他、会場で実施する企画は、今後『NISSAN あ、安部礼司』（毎週日曜17時～放送）の中で発表していきます。どうぞお楽しみに！

■イベント概要

【タイトル】 ビヨンド・ザ・20年！ 安部礼司大感謝祭

【会場】 日産 グローバル本社ギャラリー （神奈川県横浜市西区高島1丁目1番1号）

【日時】 2025年12月14日（日） 10時00分～開場

【出演】 安部礼司、安部優、飯野平太、大場嘉門、五十嵐明 他（予定）

【料金】 入場無料

【放送】 TOKYO FMをはじめとするJFN全国38局ネット 同日17:00～17:55

【特別協賛】 日産自動車株式会社

■ホール内イベント内容

開演時間：演目１.10:30～/演目２.13:30～

演目１.

タイトル：「THE見学～安部礼司の収録を息を殺して見守る会～」

史上初！これまで謎に包まれていた番組収録の模様を特別公開！舞台上で繰り広げられるのは12月21日にOAされる安部礼司通常回（#1028）のレコーディング。原稿の読み合わせに始まり、ディレクターの指示の下、俳優陣がマイクの前で演技する、いつもの番組収録の様子を客席から見学していただきます。「ラジオドラマが出来るまで」に興味のある方は是非！（90分程度を予定）

演目２.

タイトル：「TEAM安部礼司の生ラジオドラマ～2025年冬Version～」

目の前で、生で、声のドラマが繰り広げられるTEAM安部礼司の生ラジオドラマ。

2025年冬バージョンのオリジナルストーリーをお楽しみいただきます！

安部礼司とゆかいな仲間による神保町のお話と、永太や蘭も登場する安部家のお話の２本を予定。

笑って泣いて、息の合ったやりとりでお楽しみください！（45分程度を予定）

※各回別プログラムになります。

※演目１.については演出の都合上、未就学児のご入場はご遠慮いただいております。

※公演情報などに変更が生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※その他、イベントの詳細については決定次第WEBサイトにて告知いたします。

※抽選に外れた場合も、ホールの演目の模様はギャラリーの大スクリーンでお楽しみいただけますので、是非会場にお越しください。

■『NISSAN あ、安部礼司～BEYOND THE AVERAGE～』

◇放送日時： 毎週日曜17:00～17:55

◇放送エリア：TOKYO FMを含むJFN38局ネット

◇番組内容：ごく平均的なサラリーマン「安部礼司」が、社会の荒波に揉まれながら成長していく様子を描いたラジオドラマ。番組連動オリジナルドラマ『安部礼司Z』はSpotifyをはじめとする各種音声プラットフォームで配信中。

◇番組サイト： https://www.tfm.co.jp/abe

◇安部礼司 公式X（@abe_average(https://x.com/abe_average)）

◇提供：日産自動車株式会社