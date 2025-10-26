楽天キャンペーン「Show !t」が明日（10/27 9:59）最終日。防犯・災害対策に役立つポータブル電源をはじめ、モバイルバッテリー、セキュリティカメラなど、人気“大人向けアイテム”をお得価格で！
楽天市場「Show !t」は 楽天お買い物マラソン に参加中です！
開催期間は 10月24日（金）20:00 ～ 10月27日（月）01:59 まで。
注目のおすすめ商品は以下の通りです：
・ポータブル電源＆セキュリティカメラ → 2～5個のセット販売でお得！
・革新的ゴルフAIデバイス 「AI Green Caddie」
・モバイルバッテリー
・ワイヤレスイヤホン
大人のライフスタイルを彩るアイテムを、特別価格でご用意しております。
FG-PS001-BK、FG-SCAM04-WH、FG-A9-BK
複数買いでお得！
・PC使用、スマホ充電etc…【FG-PS001-BK】\10,900
【2個セット】\20,800
FG-PS001-BK
★☆★便利な、シガーソケットに使えるDC充電ケーブル付き★☆★
(1)バッテリー容量70200mAh、252Wh
(2)定格出力300W(合計)
(3)出力:AC100V出力x2
DC5V USB出力x2
QC3.0 USB出力x1
PD60W Type-C出力x1(入出力コネクタ共通) DC12V出力x1
(4)入力:PD60W Type-C入力x1(入出力コネクタ共通) DC12V入力x1
(5)アウトドアや災害時に役立つLEDライトを装備
(6)本体の過熱を防ぐ冷却ファンを装備
(7)バッテリー残量や入出力電力を確認できるディスプレイを装備
(8)短絡保護、過電流、過電圧などの安全システムを装備
(9)ACコンセントに防滴カバーを装備
・ナイトビジョン対応セキュリティカメラ【FG-SCAM04-WH】\1,480（ポイント10倍）
【2個セット】\2,780（ポイント10倍）
【5個セット】\6,780（ポイント10倍）
FG-SCAM04-WH
・HDの高解像度でより鮮明に見える。
・モバイルアプリでいつでもどこからでも遠隔確認。
・1200mAhのバッテリーを内蔵しており、停電の心配がありません。
・355°の広角水平回転で死角なし。
・壁掛けや専用スタンドで、様々な設置場所から撮影できます。
・いつでもどこでも通話し放題の双方向音声機能。
・赤外線ナイトビジョン対応で夜間撮影にも対応。
・ミニサイズ×軽量超小型カメラ【FG-A9-BK】\1,280（ポイント10倍）
【2個セット】\2,250（ポイント10倍）
【5個セット】\4,980（ポイント10倍）
FG-A9-BK
・ミニサイズ。軽量で持ち運び簡単
・300mAhの内蔵バッテリー搭載、最長で約20分使用可能
・3つの設置方法で多様な場所に使用可能
・150度の広角撮影対応、暗所の撮影にも対応
▼FG-BCH-02、MS027W-1、FG-MBATT001▼ 期間中ポイント10倍
FG-BCH-02、MS027W-1、FG-MBATT001
・スポーツに最適！【FG-BCH-02】\1,680（ポイント10倍）
FG-BCH-02
・ 高音質AAC対応。
・ 使用中でも周りの音が聞こえる。
・ オープンイヤー仕様で耳をふさがないので、着用時の圧迫感を軽減。
・ 外気音を取り込められるので、スポーツや屋外に最適。
・ 防水規格IPX5。
・スマホスタンド【MS027W-1】\5,700（ポイント10倍）
MS027W-1
【カードケース追加！すべてを1台に】
カード収納機能を新搭載。コンパクトながらも高機能で、持ち運びやすく、
洗練されたデザインが魅力。手に馴染みやすく、外出先でも快適なスマホライフを実現。
【NFCカード対応！かざすだけでアクセス】
マイナンバーカード、免許証、Suica、タッチ決済対応クレカ、カードキーなどを収納可能。
スマホをかざすだけでスムーズな非接触決済が可能。
収納は1～2枚まで対応（※NFC使用時は1枚のみ推奨）。
【変幻自在！あらゆる場面で活躍】
特許取得の折りたたみ構造により、1秒でスタンド展開。
高さ最大約20cmでスマホを安定保持し、
ビデオ会議・料理・撮影・ライブ配信など幅広い用途に対応。
充電しながらメッセージ確認も可能な万能スタンド。
【独自素材採用】
しっとりした手触りと高級感を両立し、動物性原料・DMF不使用。
サステナブルで環境にも優しい素材設計。
【アイアンリング付き・全機種対応】
iPhone 12～16シリーズ全対応。
背面にマグネット非搭載のスマホも、
付属のアイアンリングを貼るだけで使用可能。
・モバイルバッテリー 【FG-MBATT001】\5,980（ポイント10倍）
FG-MBATT001
・約138gの軽量設計
・PD急速充電対応
・３デバイス同時充電可能
・純正MagSafeケース対応
・ワイヤレス接続／ケーブル接続 対応
対応デバイス：・iPhone16～12シリーズ
・その他USB Type-C入力ポートを有するデバイス
※マグネットでくっつけてワイヤレス充電ができるのはMagsafe対応のiPhoneのみです。
※ iPhone16～12 シリーズに対応し、最大15Wでのマグネット式ワイヤレス充電が可能です。
AI Green Caddie G24001
革新的ゴルフAIデバイス「AI Green Caddie」【パターの達人 谷原秀人プロ監修】
オーセンティックインターナショナル AI Green Caddie G24001
価格：30,800円（税込・送料無料）+ポイント10倍
【製品仕様】
サイズ：縦32×横59×厚さ27（mm）
重量：36g
対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語
付属品：ベルト用ポーチ、充電用ケーブル