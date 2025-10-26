「もったいない」海苔がおいしく変身！海苔チップス「Bumpy」10月26日発売開始／ノンフライ・低カロリー

株式会社イツワ工業

株式会社イツワ工業（本社：佐賀県佐賀市、代表取締役：吉田直人）は、2025年10月26日（日）より、佐賀県有明海産の「色落ち海苔」を使用した新商品・海苔チップス『Bumpy（バンピー）』を発売いたしました。

発売を記念して開催した発表イベントには、メディア関係者や多くの来場者が訪れ、「軽やかで香ばしい」「新しい海苔のおいしさに驚いた」といった声が寄せられ、大変好評をいただきました。

■ 温暖化などの影響で生じる“規格外の海苔”に、新しい命を

「色落ち海苔」とは、気候変動や海水温の上昇などの影響で生じる海苔の原料のことです。

従来の加工方法ではおいしく仕上げるのが難しく、通常の海苔づくりにはほとんど使われていません。

私たちは長年、海苔加工機械の開発を通じて生産者の方々と関わる中で、「せっかく育った海苔が捨てられてしまうのはもったいない」という想いを抱きました。

その想いから、色落ち海苔に新しい命を吹き込み、“おいしいスナック”として再生させる挑戦が始まりました。

■ 特許技術「スチームドライ製法」で、香ばしさと食感を実現

通常、海苔は30～40℃で数時間かけてじっくり乾燥させますが、私たちは、あえて“高温の蒸気を一気にあてる”という逆転の発想で開発を進めました。

こうして生まれたのが、特許登録済みの「スチームドライ製法」。

細胞を壊すことで旨みを引き出し、パリッと軽やかで香ばしい食感を実現しました。

この製法によって、色落ち海苔が持つ素材本来の旨みを引き出した、新感覚スナック『Bumpy』が誕生しました。

商品名の“Bumpy（バンピー）”は、英語で「でこぼこ」という意味。

製法によって生まれる凹凸のある見た目と、挑戦のストーリーを象徴しています。

■ 発売記念イベントも大盛況

10月26日（日）に佐賀駅前交流広場で開催された発表イベントでは、料理研究家・インフルエンサーの濱村圭さんをゲストに迎え、トークショーと試食会を実施。

「軽い食感でおつまみにぴったり」「いろいろなフレーバーがあって楽しい」など、多くの方に新しい海苔の魅力を体感していただきました。

■ SNSキャンペーン実施中！抽選で50名様にBumpyをプレゼント

発売を記念して、X（旧Twitter）・Instagramにてプレゼントキャンペーンを開催中。

応募期間は10月26日（日）～11月1日（土）23:59まで。

X（旧Twitter）：フォロー＆リポストで応募完了（25名様）

https://x.com/bumpysnack

Instagram：フォロー＆コメントで応募完了（25名様）

https://www.instagram.com/bumpysnack

抽選で合計50名様に、『Bumpy こく旨醤油味』をプレゼント！

▶ 詳しくは各SNSのキャンペーン投稿をご覧ください。

【商品概要】

商品名：Bumpy（バンピー）

種類：こく旨しょうゆ、ガーリックトリュフ、バターしょうゆ、ゆず七味、わさび塩、バーベキュー の全6フレーバー

特徴：ノンフライ／国産海苔100％使用

販売開始日：2025年10月26日（日）

販売場所：公式通販サイト https://bumpysnack.com/