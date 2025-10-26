PENTAGON HUI(フイ)日本初ソロFAN-CONライブ「HUI_WHU IS ME : Switch」開催決定！

株式会社イーブンイーエヌティー

韓国の人気ボーイズグループPENTAGONのリーダーであり、卓越した歌唱力とソングライティング能力で知られるHUI(フイ)が、ついに日本で初の単独FAN-CONライブを開催することが決定しました。

HUIは、PENTAGONの楽曲の多くを手がけるプロデューサーとしても活動しており、その才能は韓国音楽業界でも高く評価されています。

今回のFAN-CONライブ「HUI_WHU IS ME: Switch」では、HUIのアーティストとしての多面性を存分に感じられる特別なステージが予定されており、PENTAGONの楽曲はもちろん、HUI自身の楽曲や、ファンの皆様への特別なメッセージソングなど、彼の音楽的才能を余すことなく披露します。

また、長年応援してくれたファンへの感謝の気持ちを込め、HUI本人が企画段階から積極的に参加して準備したステージをお届けします。ステージでは、これまでの公演とは異なるHUIならではの個性あふれるパフォーマンスと初めて発表する未発表曲が披露されます。ファンとより近い距離で交流できる特別な時間もぜひご期待ください。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=shorts ]

PENTAGON HUI日本初ソロFAN-CONライブ「HUI_WHU IS ME: Switch」

【日時】

2025年11月7日(金)

【1部】 OPEN 14:15／START 15:00

【2部】 OPEN 18:15／START 19:00

【会場】

ヒューリックホール東京

〒100-0006

東京都千代田区有楽町2丁目-5-1

有楽町マリオン11F 阪急メンズ東京側

【チケット情報】

ダイヤモンド指定席 \32,000-(税込) / SOLD OUT!!

・前方より3列目以内のお席の確約

・グッズ付き

・終演後に特典会あり

プラチナ指定席\21,000-(税込)

・グッズ付き

指定席\14,000-(税込)

※各公演毎に、ドリンク代\600が必要です。

■チケット販売サイト

ticket board

https://ticket.tickebo.jp/sn/hui2025_ip

チケットぴあ

https://w.pia.jp/t/hui-t/

イープラス

https://eplus.jp/hui/

ローソンチケット

https://l-tike.com/hui/

【プロフィール】

HUI フイ（本名：イ・フェテク／李會澤）

1993年8月28日生まれ。

韓国出身の歌手で、ボーイズグループ PENTAGON（ペンタゴン） のリーダー、メインボーカル、リードダンサーを務めている。

2023年2月から放送されたサバイバルオーディション番組「BOYS PLANET」に出演

■ソロ活動

2024年1月16日： 《WHU IS ME : Complex》

■デジタルシングル

2024年8月13日： 《Easy Dance (Feat. クォン・ウンビ)》

2024年10月6日： 《雑草（With チャン・ヘジン）》

2024年12月24日： 《WHU IS KEVIN》

2025年9月13日： ドラマ「コンフィデンスマンKR」サウンドトラック《 Lights, Camera, Action》