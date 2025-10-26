働く女性の靴悩みを解消する4日間。神戸洋靴店「足の3D測定＆フィッティング」イベントが青森市にやってきます｜11月1日（土）～4日（火）

MiK株式会社

複合商業施設THREE（スリー）では、2025年11月1日（土）～4日（火）の4日間限定で神戸発の老舗シューズブランド〈神戸洋靴店〉による期間限定ショップを開催いたします。

働く女性の「どの靴を履いてもかかとが脱げる」「爪先が痛くなる」「靴擦れに悩まされる」「自分に合うパンプスが見つからない」といったお声に応えるべく、足の測定からカウンセリング、試着、カスタムオーダーまで体験していただける特別なイベントです。

■神戸洋靴店（https://kobe-yt.com/(https://kobe-yt.com/)）

靴の街、神戸で企画から製造までを行う靴の専門店。

オンラインショップでの販売が主ですが、全国の期間限定ショップや神戸にあるフィッティングサロンで足の3D測定や靴の試着、受注も行っていて、豊富なサイズとカラー展開でワイズ(幅)も選べるカスタムメイドパンプスは組み合わせが1000通り以上。

各項目を選ぶだけの簡単注文であなたにぴったりの1足をお作りできます。

カスタムメイドパンプスを通して多くのお悩みと向き合ってきたからこそ作れる、こだわりのレディメイドもご用意。

お客様一人ひとりが自分らしくオシャレを楽しめるように足元からサポートいたします。

神戸洋靴店の魅力は、足の3D計測データをもとにしたサイズ・ワイズ（幅）・素材・ヒール高さの選択が可能なカスタムオーダーシステムにあります。

期間限定ショップでは、無料でお客様の足の3D測定サービスを実施。

・かかとがカパカパしやすい

・爪先が痛くなりやすい

・よく靴擦れする

・履きやすいパンプスを試したい

・新作を実際に見てみたい

日々のお悩みもぜひご相談ください。

測定データはもちろん、足のクセや歩き方、日常の靴の悩みを伺いながら、最適なサイズやフィット感をプロがご提案します。

「足元から始まる、私らしい毎日。」人気のブーツもご試着いただけます。

上質素材と軽やかな設計を備えた「ヒールを着せ替えできるブーツ」も会場でご試着いただけます。数量限定となりますので、気になる方はお早めに！

豊富なフィッティングデータから設計したレディメイド（既製商品）も一部展示いたしますので、「まず商品を見てみたい」という方はご予約なしでもぜひお越しください。

本イベントは、お一人ずつ丁寧に対応させていただくため【事前予約制（所要時間：約40分）】となっております。前回開催時には予約枠が公開後まもなくすべて埋まってしまい、キャンセル待ちが発生したほどの人気イベントです。今回も各日とも枠数には限りがありますので、早めのご予約をおすすめしております。

以下より、ご予約フォームへお進みください。

■ご予約はこちら：神戸洋靴店ホームページ(https://kobe-yt.com/pages/schedule#calendar)

※1枠約40分

※2名以上でご来場の場合は、人数分のご予約をお願いします。

※10分以上遅刻される場合は、新たにご予約をお願いいたします。

※ご予約無しでもご来店いただけますが、ご予約いただくとより丁寧で質の高いフィッティングのお時間を提供させていただけます。

■キャンペーン

※LINE登録 または 2足以上ご購入でオプション無料

※リピーターのお客様 1,000円OFF

青森県内には、足の測定からオーダーまでを一貫できるカスタムメイド靴店は多くありません。

特に、長時間の立ち仕事や通勤、営業職などでパンプスを日常的に履く女性の中には、「かかとがカパカパする」「親指や小指が当たって痛い」「左右で足のサイズが違う」「新作を手に取って試したいけど近くに店舗がない」といった悩みを抱える方が少なくありません。

本イベントは、そうした声に応え、“足元のストレスから解放され、仕事に集中できるパンプスとの出会い”を届けることを目的としています。

さらに、神戸洋靴店では“長く歩けるパンプス”“疲れにくいヒール”の開発にも注力しており、木型づくりから革の柔らかさに至るまで細やかな設計が施されています。

購入後の修理やサイズ調整といったアフターケア相談にも対応しており、長く愛用できる一足を求める方にも好評です。

自分の足に合う靴を探し続けてきた方、新しい一足を迎えたい方、ぜひこの機会をお見逃しなく。

足元から、自分らしく、軽やかに歩ける毎日を。皆さまのご来場を心よりお待ちしております。

■「神戸洋靴店」POPUP概要

-日程 2025年11月1日（土）～4日（火）

-時間 ご予約のお客様は、ご予約のお時間帯にお越しくださいませ。

レディメイド品をご覧になりたいお客様は、土日祝：10:00-19:00／平日：11:00-20:00のお時間帯でご来館くださいませ。

-会場 THREE本館1F 特設POPUPスペース

-Instagram @(https://www.instagram.com/kobeyt_official/)kobeyt_official(https://www.instagram.com/kobeyt_official/)

★神戸洋靴店予約フォーム：https://kobe-yt.com/pages/schedule#calendar

複合商業施設THREE(スリー)概要

2023年4月25日、「そこに街がある」をテーマに衣・医・食・住が融合したランドマークとして誕生した複合商業施設。

本館1F～4Fは商業棟、5F～13Fは分譲マンションとなっており、青森駅前エリアにおいて暮らしの一翼を担っている。

■営業時間 10:00～20:00 ※一部異なる店舗がございます。