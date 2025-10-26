声優・矢野妃菜喜が新たな扉を開く――。1st写真集が2026年3月5日に発売決定！

株式会社イマジカインフォス

声優・矢野妃菜喜さんのファースト写真集が2026年3月5日（木）に発売されることが、本日開催の『矢野妃菜喜 5th Anniversary TALK & LIVE TOUR「Happy! Next Key!」』愛知公演にて発表され、先行イメージカットと共に法人特典やイベントの詳細が解禁された。

来年の矢野さんの誕生日に発売となる今作の撮影地は写真集ロケ地の王道・沖縄。南国らしく爽やかで開放感のあるカットから、飾らない自然体、アンニュイな表情などファースト写真集ならではのシチュエーションや衣装が満載。幼少期から芸能活動を始め、アイドル・女優・声優・アーティストとさまざまなジャンルで活動の幅を広げてきた彼女が、写真集で新たな扉を開く。

『矢野妃菜喜1st写真集（仮）』

発売日：2026年3月5日（木）

価格：3,850円（税込）

仕様：A4判 112ページ オールカラー

発行：イマジカインフォス

発売：主婦の友社

矢野妃菜喜コメント

ずっと写真集を出すか、喜んでもらえるのかなとかいろいろ迷っていたのですが、20代のうちにやりたい！と思ってからこんなに素敵に実現させて頂けてとっても嬉しい気持ちです。

今の等身大も大人っぽいものもたくさん写っているかと思います。皆さんに届いてどんな反応があるのか、今からドキドキです！



＜profile＞

3月5日生まれ、兵庫県出身。ソニー・ミュージックアーティスツ所属。主な出演作はアニメ『ラブライブ！虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会』（高咲侑）、『ニートくノ一となぜか同棲はじめました』（出浦白津莉）、『黒岩メダカに私の可愛いが通じない』（難波朋）、『逃げ上手の若君』（雫）、ゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』（キタサンブラック）ほか。2021年からはソロアーティストとして音楽活動もしている。

X：@yano_hinaki35(https://x.com/yano_hinaki35)

Instgram：@yano_hinaki35(https://www.instagram.com/yano_hinaki35/)

各書店では本日18時より予約受付スタート。早期予約キャンペーンも実施されるほか、2026年4月4日、4月5日には発売記念イベントも開催！

さらに、限定カバーやアナザーフォトブック、アクリルスタンドなど各専門店にて限定版／特典付き写真集を販売！

早期予約キャンペーン

アニメイト

スマホステッカーA

期間：2025年12月31日（水）23:59まで



矢野妃菜喜 5th Anniversary TALK & LIVE TOUR「Happy! Next Key!」会場限定予約特典付きで販売！

10/26の愛知公演、11/2の東京公演、12/6の宮城公演、12/28の大阪公演の会場にて、アニメイト通販特設ページから『矢野妃菜喜1st写真集』をご予約された方に会場限定予約特典をその場でプレゼントいたします！

詳細は会場内アニメイト販売ブース付近のPOPをご確認ください。

※4日程ともに絵柄は共通※11/29の福岡公演では会場限定予約特典のプレゼントはありません

ゲーマーズ

スマホステッカーB

期間：2025年12月31日（水）23:59まで

インフォスクエア

期間内にご予約いただいた方【全員】に、あなたのお名前を呼ぶボイスメッセージをプレゼント！

ボイスメッセージのシチュエーションは以下5パターンより選択式！

（１.普段の矢野さんで ２.元気いっぱいに！ ３.ツンデレ風に ４.ギャルっぽく ５.ペットに話し掛けるように）

さらに！【抽選で300名様】にサイン入り写真集をお届け！

期間：2025年12月24日（水）23:59まで

限定版・特典情報

アニメイト

限定版A：ボイスメッセージDLシリアル付き 予価：4,290円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3284922/



限定版B

デジタルフォトブックDLシリアル付き 予価：4,730円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3284923/



限定版Premium ボイスメッセージDLシリアル + デジタルフォトブックDLシリアル付き

予価：5,170円(税込)

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3284924/



通常版 予価：3,850円(税込）

https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3284919/

特典１.スマホステッカーA

※2025年12月31日（水）23:59までの早期予約者限定

特典２.複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種よりランダムで1枚

※特典１.２.ともに絵柄はアニメイト共通

ゲーマーズ

限定版：アナザーフォトブック付き 予価：5,170円(税込)

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10841732/



通常版 予価：3,850円(税込）

https://www.gamers.co.jp/pn/pd/10841730/

共通特典１.スマホステッカーB

※2025年12月31日（水）23:59までの早期予約者限定

共通特典２.複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種よりランダムで1枚

※特典１.２.ともに絵柄はゲーマーズ共通

AKIHABARAゲーマーズ本店、ODAIBAゲーマーズ、ゲーマーズオンラインショップでご予約・ご購入のお客様には上記特典に加えて、それぞれ絵柄の異なる【一部店舗限定L判ブロマイド】をプレゼント！

インフォスクエア

限定版：B2タペストリー＆メイキング映像視聴シリアルコード付き 予価：6,000円(税込)

https://infosquare.shop/?pid=189045723



通常版 予価：3,850円(税込）

https://infosquare.shop/?pid=189038759

共通特典１.あなたの名前を呼ぶボイスメッセージ

※2025年12月24日（水）23:59までの早期予約者限定

※ボイスメッセージのシチュエーションは以下5パターンより選択式！

（１.普段の矢野さんで ２.元気いっぱいに！ ３.ツンデレ風に ４.ギャルっぽく ５.ペットに話し掛けるように）

※ご注文時にご入力いただいたお客様情報の下のお名前を読み上げます。

共通特典２.抽選で300名様に写真集にサインを入れてお届け

※2025年12月24日（水）23:59までの早期予約者限定

※お客様の宛名は入りません。矢野さんのサインのみとなります。

※サインのページはご指定いただけません。ご当選者様すべて共通のページに記入いたします。

共通特典３.インフォスクエア限定カバー

※通常版のカバーは付きません

共通特典４.複製サイン＆コメント入りL判ブロマイド2種よりランダムで1枚

※特典２.３.ともに絵柄はインフォスクエア共通

HMV

通常版 予価：3,850円(税込）

特典：L判ブロマイド

https://www.hmv.co.jp/product/detail/16362916

※時間帯によっては混みあい、商品ページが見つからない場合がございます。しばらく時間をおいてから再度お試しください。

※特典付き販売は、特典の在庫がなくなり次第終了いたします。品切れの場合もございますのでご了承ください。

※お手数ですが、在庫状況や予約・通販対応につきましては、各店舗・法人にお問い合わせください。

イベント情報

――2026年4月4日（土）開催――

・A4ポスターサイン会

＜対象法人＞ゲーマーズ

＜日程・会場＞2026年4月4日（土）＠東京都内某所

＜内容＞A4ポスターサイン会

＜参加方式＞抽選制

＜応募期間＞2026年3月9日（月）23:59まで

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.gamers.co.jp/contents/event_fair/detail.php?id=6874



・写真集サイン会

＜対象法人＞インフォスクエア

＜日程・会場＞2026年4月4日（土）＠東京都内某所

＜内容＞写真集サイン会(お客様のご希望のページにサイン＆宛名入れ)

＜参加方式＞抽選制

＜応募期間＞2026年3月9日（月）23:59まで



――2026年4月5日（日）開催――

・A4ポスターサイン会

＜対象法人＞アニメイト

＜日程・会場＞2026年4月5日（日）＠東京都内某所

＜内容＞A4ポスターサイン会

＜参加方式＞抽選制

＜応募期間＞2026年3月9日（月）23:59まで

詳細は下記URLよりご確認ください。

https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=114156

写真集発売記念 パネル展示

＜開催店舗＞

・AKIHABARAゲーマーズ本店（東京都千代田区外神田1-14-7 外神田一丁目ビル）

・ODAIBAゲーマーズ（東京都港区台場1-6-1 デックス東京ビーチ シーサイドモール 1F）

＜展示期間＞

2026年3月3日（水）～ 約2週間

＜プレゼントキャンペーン＞

１.限定ブロマイド

開催店舗、ゲーマーズ通販にて『矢野妃菜喜1st写真集（仮）』をご予約・ご購入いただいた方に、それぞれ絵柄の異なる限定ブロマイドをプレゼント！

２.「あなたのお名前」&「直筆サイン・コメント」入り展示パネル

ゲーマーズ全店舗、ゲーマーズ通販にて『矢野妃菜喜1st写真集（仮）』をご予約・ご購入（下記期間中）いただいた方に、1冊につき1枚「プレゼント応募用紙」をお渡し。ご応募者様より抽選でプレゼント！

【プレゼント応募用紙配布期間】

2026年3月3日（水）～ なくなり次第終了

※商品が搬入され次第、キャンペーン開始

※上記は全て予定事項につき、予告なく変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。