9mm Parabellum Bullet、2026年3月に9mm Parabellum Bullet presents「Re-actI」を名古屋、大阪、で開催！

9mm Parabellum Bulletが、2026年3月1日(日)名古屋ボトムライン、3月8日(日)大阪BIGCAT、にて9mm Parabellum Bullet presents 「Re-actI」の開催を発表した。

2009年4月にリリースされた、初のライブ映像作品『act I』を”再構築”するライブを開催する。当時のセットリストをなぞるだけではなく、今の9mmが“act”し、ファンが“React”する――。バンドの原点と現在が響き合う一夜となるだろう。

バンドは、「カオスの百年～Never Ending Tour 2025～」を11/15(土) 埼玉 HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3を皮切りに、7公演を実施。更に、2026年3月17日(火)にこれまで発表した作品から収録曲順が偶数（Even）のみを演奏するコンセプトライブ9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026を、2014年2月8日日本武道館で行われたバンド結成10周年記念ライブ以来12年ぶりに開催する。

＜9mm Parabellum Bullet presents 「Re-acｔI」＞

2026年3月1日(日) ［名古屋］ ボトムライン

OPEN16:15 / START17:00

2026年3月8日(日) [大阪] BIGCAT

OPEN16:15 / START17:00

■チケット料金：前売\5,900(税込)

■チケット販売

［モバイルFC先行］

＊抽選先行（イープラス）

受付期間：10/26(日) 21:00～11/3(月祝) 23:59

受付URL： https://9mm-m.com

＜9mm Parabellum Bullet presents Live「E」2026＞

2026年3月17日(火) [神奈川] CLUB CITTA’

OPEN18:00 / START19:00

■チケット料金：\5,900(税込)

■チケット販売

［オフィシャル3次先行］

＊抽選先行（イープラス）

受付期間：10/26(日)18:30～11/3(月祝)23:59

受付URL：https://eplus.jp/9mm/

＜Release＞

■LIVE DVD

act IX

9月9日(火)発売

\6,000(税込)

・数量限定販売

・ライブ会場および通販サイトのみで販売

通販サイト：http://shop.sazanga.com

2024/3/17 at Billboard Live TOKYO

カオスの百年vol.20

01. Brand New Day

02. ハートに火をつけて

03. Vampiregirl

04. One More Time

05. Termination

06. Scenes

07. 少年の声

08. ロンリーボーイ

09. モーニングベル

10. All We Need Is Summer Day

11. 光の雨が降る夜に

12. Lady Rainy

13. 眠り姫

14. 君は桜

15. スタンドバイミー

16. キャンドルの灯を

17. The Revolutionary

18. 白夜の日々

19. Talking Machine

20. Ｗｉｌｄｐｉｔｃｈ

21. Ｐｕｎｉｓｈｍｅｎｔ

2025/3/17 at KT Zepp Yokohama

『YOU NEED FREEDOM TO BE YOU』Extra～カオスの百年vol.21～

01. Baby, Please Burn Out

02. Grasshopper

03. One More Time

04. DEEP BLUE

05. Mr. Foolの末路

06. Ｂａｔｔｌｅ March

07. Domino Domino

08. Fuel On The Fire!!

09. Keyword

10. ガラスの街のアリス

11. 新月になれば

12. 幻の光

13. それは魔法

14. キャンドルの灯を

15. The World

16. 朝影-The Future We Choose-

17. カタルシス

18. Brand New Day

19. Mr. Suicide

20. Talking Machine

21. 生命のワルツ

22. 叫び-The Freedom You Need-

■Digital Single

踊る星屑

主要サイトで配信中：https://9mm.lnk.to/odoruhoshikuzu

・「踊る星屑」ミュージックビデオ

https://www.youtube.com/watch?v=PRlGx0vxE4M

9mm Parabellum Bullet presentsカオスの百年～Never Ending Tour 2025～

11/15(土) [埼玉] HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 VJ-3

11/16(日) [埼玉] HEAVEN’S ROCK熊谷 VJ-1

11/24(月・祝) [新潟] 新潟NEXS

11/29(土) [神奈川] 横浜BAY HALL

12/7(日) [山梨] 甲府CONVICTION

12/13(土) [石川] 金沢EIGHT HALL

12/14(日) [長野] 長野CLUB JUNK BOX

EVENT LIVE

11/1(土)

[兵庫] GLION ARENA KOBE

アルカラ主催「ネコフェス2025」

詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。

https://nekofes.net/

11/9(日)

[千葉] 幕張メッセ

LUNATIC FEST.2025

詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。

https://lunaticfest2025.com/

12/20(土)

[愛知] ポートメッセなごや

「MERRY ROCK PARADE 2025」

詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。

http://www.merryrockparade.jp/

12/28(日)

[大阪] インテックス大阪

「FM802 ROCK FESTIVAL RADIO CRAZY 2025」

詳しくはオフィシャルサイトをご確認ください。

https://radiocrazy.fm/

12/31(水)

[千葉] 幕張メッセ国際展示場1～11ホール・イベントホール

「COUNTDOWN JAPAN 25/26」

詳しくはイベントオフィシャルHPをご確認ください。

https://jfes.go.link/gdigi

2026/4/16(木)

[山形] ミュージック昭和セッション

BRAHMAN「tour viraha 2026」

