城田優の母ペピーに密着！“父親が違う”5人の子どもを育て上げた破天荒な子育て術とは？｜吉木りさ、ボーイズグループ・INIへの推し活で「人生変わった」｜『ダマってられない女たち season2』#8

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2025年10月24日（金）よる10時より、今を生きる女性の“幸せ“をMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーが本音で語り尽くす番組『ダマってられない女たち season2』（全14回）の#8を放送し、番組放送後より無料見逃し配信を開始いたしました。

『ダマってられない女たち』とは、映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら、“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合うバラエティ番組です。番組MCは数多くのドラマ出演やコスメブランドのプロデュースなど幅広く活躍するMEGUMI、ドラマ・映画・舞台など多岐に渡り活動の幅を広げる俳優の剛力彩芽、お笑いや俳優業に加えコラムやエッセイなどの執筆活動も話題の芸人のヒコロヒーが務め、様々な環境で力強く生きる女性たちへの密着から“女性の幸せ”を見つめます。#8には、タレントの大沢あかねと宇野実彩子（AAA）が登場。MC陣3名とともに、“女性の生きざま”を見届けました。

■城田優の母ペピーに密着！“父親が違う”5人の子どもを育て上げた破天荒な子育て術とは？

育児への苦労に大沢あかね「私だけが悪者みたい」夫への憤りを告白

俳優・城田優の母、ペピーの波乱万丈な人生に密着。「お母様じゃないよ、孫までペピーって呼んでる」と陽気に語るスペイン人のペピーは、3度の結婚と離婚を経験し、それぞれ父親が違う5人の子どもを育て上げたパワフルママです。番組では自身の恋多き人生を赤裸々に告白し、「男の人は顔で決めたらダメ」「（3回結婚して）分かった」と語る恋愛哲学に、スタジオも引き込まれました。

子育てでは「通知表は見たことない」「（ルールを守っていれば）それは先生の仕事なので先生がやってください」と言い放ち、ゲーム機を手でへし折るなどの破天荒なエピソードが続出。その一方で、かつては4年間で6万人の通訳をこなし、1日19時間以上働くなど、「どれだけ今まで仕事してきたか」と語る壮絶な過去も。「子供が私にとってすべて」「泣きながら（仕事に）行ってた」と、女手一つで才能あふれる一家を支えてきた苦労を明かしました。

さらに、二女でモデルの未来リナが摂食障害に患った過去を告白。世界のトップモデルに憧れ「外食の前日は断食」「毎日何度も体重計に乗る」など自ら設けた食事や運動の1000項目のルールを1年以上守り続け、16歳で体重が36kgまで落ちて「歩けない」状態になった過去を涙ながらに回顧しました。当時「何もできないのがすごく辛い」と無力感を感じていたペピーは、兄弟達に電話で「どうにか言ってくれない？」と相談。思い悩むペピーとリナを助けたいという想いで兄弟達が協力し、リナがスペインで栄養士やセラピストにかかるために、それぞれの形で療養を全面的にサポートし、少しずつ回復に向かっていきました。「みんなのサポートがあるってわかってたからこそ向き合えた壁」と語るリナは、家族の支えで大きな困難を乗り越え、現在はライフスタイルクリエイターとしても活躍。冷蔵庫に貼った家族写真を見ながら「それぞれ父親が違うんですけど、その違いを感じたことがないくらい繋がっている」「この家族のもとに生まれてこられたことが人生最大の幸運」と語り、その絆の深さを見せました。VTRの最後、ペピーは「家族はすべて」と語りつつ、子どもたちへのお願いとして「絶対施設に入れられない事」と叫び、感動の空気を笑いに変えました。

この姿にスタジオでは、剛力が「ペピーさんの講演会をやって欲しい」と涙ながらに絶賛。また、子育てについてトークを展開し、大沢が夫・劇団ひとりがまったく怒らないため「何で私だけが悪者みたいになってんの？」と憤った経験を話すと、MEGUMIは幼少期の息子の様子を「（魚の）タイみたいなもん」「窓とか舐めてた」と独特の表現で振り返り、スタジオを沸かせました。

■吉木りさ、ボーイズグループ・INIへの推し活で「人生変わった」謙虚な姿勢でファンとの交流も

宇野実彩子「産後一ヶ月でジムに」体形維持へのストイックな一面を披露

スタジオでは、MC&ゲスト陣の「推し活」の話題に。宇野はハローキティとの2ショットを見せながら「みんなが大好き・キティと撮ってる自分」と“自分自身を推している”と明かし、スタジオの笑いを誘いました。一方、剛力はバンドのback numberのファンクラブに入っているものの、「恐れ多すぎて」と、ファンと聞いたbuck number側から共演のオファーを全部断っていることを告白。「妄想しながら推すのが楽しい」と、その距離感の大切さを語りました。

VTRでは、「芸能人なのにガチオタすぎる」と話題のタレント・吉木りさが、ボーイズグループ・INIへの熱すぎる “推し活”に密着しました。夫で俳優の和田正人が撮影で長期間不在の際、仕事と慣れない家事、2人の子育てに追われる孤独なワンオペ育児をする時期があり、「本当に辛くて、何度泣いたことか」と告白。そんな彼女を救ったのが、オーディション番組で出会ったINIの存在でした。「本当に癒された」「どれだけ支えられたか計り知れない」と語り、INIのライブ映像と共に家事をこなす彼女の姿に、スタジオも共感しました。

番組では、同じくINIファンのタレント仲間と開く「MINI（=INIのファン名称）会」にも潜入。お笑いコンビ・ニッチェの二人やたんぽぽ・白鳥らとともに、ライブDVDを鑑賞しながら、オーディション時代から応援しているメンバーの成長を「母親みたいな目線」で熱く語り合う場面も。たんぽぽ・白鳥はINIを「産後のイライラで乱れたホルモンを整えてくれる存在」と表現し、その熱量にスタジオも圧倒されました。一方で、吉木は芸能人であるが故の悩みも吐露。“同担拒否”のファンに不快な思いをさせたくないという思いから、SNSでの過度な発信を控え、ライブ会場でも他のファンの邪魔にならないよう端の方で撮影するなど、謙虚な姿勢を貫いていました。そんな彼女の配慮はINIのファンにも届いており、ライブ会場ではファンから声をかけられ、リストバンドをプレゼントされる心温まる交流も。人見知りだった彼女がINIをきっかけに「かけがえのない友達がたくさん増えた」と語り、「推し活は恩返し」「人生変わったな」と断言する姿に、MEGUMIも「推し活ってすばらしい」と感心しきりでした。

そのほかスタジオでは、産後も体型が変わらないと話題の宇野は「出産後も1ヶ月後にはジムに行った」とストイックな一面を披露。MEGUMIも自身の妊娠中は体重増加を8kgに抑え、「毎日2万歩歩いてた」と明かし、その徹底ぶりにスタジオは驚愕しました。

■ABEMA 『ダマってられない女たち season2』 放送概要

#8放送日時：2025年10月24日（金）よる10時～

放送URL：https://abema.tv/channels/abema-special/slots/9gTCLjgtwCCeQo

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2016

出演：MEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー、大沢あかね、宇野実彩子（AAA）

※画像をご使用の際には【（C）AbemaTV,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。

※配信日程、内容、配信形態は予告なく変更になる可能性がございますのでご了承ください。

