少数株ドットコム株式会社

■概要

少数株ドットコム株式会社（本社：東京都練馬区、代表取締役会長：山中 裕、以下「少数株ドットコム」）は、人気飲食ブランド「オムライスランド」（代表取締役社長：三上 麻美、本社：東京都練馬区、以下「オムライスランド」）と共同で、ドイツ・デュッセルドルフに海外一号店を開業することを決定いたしました。

本プロジェクトは、「日本の温かさと創造性を食を通じて伝える」をテーマに、日本発の洋食文化であるオムライスを世界へ広げる取り組みの一環として進められています。

現地の食文化やライフスタイルを尊重しつつ、日本らしい品質とおもてなしを融合した新しい飲食体験の提供を目指します。

■出店の背景

デュッセルドルフは、欧州における経済・文化の拠点であり、日系企業の進出や在留邦人の多さでも知られる国際都市です。

日本食への関心が高まるなか、洋食の代表格である「オムライス」を通じて、より幅広い層に日本文化を発信することを目的としています。

少数株ドットコムは、企業支援や海外進出アドバイザリーの実績を活かし、オムライスランドのグローバル展開を戦略・投資両面でサポート。両社の協働により、食文化を通じた国際的な価値創造の場として本出店を進めています。

■店舗コンセプト

「オムライスランド デュッセルドルフ店」は、

定番のクラシックオムライス

デミグラスソースを使用した濃厚メニュー

ドイツ食材を活かした「ジャーマンオムライス」

ベジタリアン・ビーガン対応メニュー

など、多様なラインナップを展開予定です。

店内は「和の温もりと欧州モダンの融合」をテーマにデザインされ、

日本的なホスピタリティと国際的センスを兼ね備えた空間づくりを行います。

■今後の展望

少数株ドットコムとオムライスランドは、今回のドイツ出店を皮切りに、欧州主要都（フランクフルト・パリ・ロンドンなど）への展開を視野に入れています。

少数株ドットコムは、投資・経営支援の立場から、 日本発ブランドのグローバル展開を支援し、「食文化を軸とした持続的な価値創造」を推進してまいります。

■コメント（少数株ドットコム株式会社 代表取締役会長 山中 裕）

「オムライスは、世代や国境を越えて愛される日本の洋食です。

私たちはこの料理を通じて、“日本の創造性と温かさ”を世界中の人々に届け、

新たな文化的交流のきっかけを生み出していきたいと考えています。」

■コメント（オムライスランド代表取締役社長 三上 麻美）

「日本で愛され続けてきたオムライスの魅力を、世界の皆様にも味わっていただきたい。その想いから、この地での挑戦が始まります。ひと口ごとに日本の心を感じていただけたら嬉しいです。」





■会社概要

会社名｜少数株ドットコム株式会社（https://www.shosukabu.com(https://www.shosukabu.com)）

所在地｜東京都練馬区

代表者｜代表取締役会長 山中裕

事業内容｜会社法関連アドバイザリー、株主権保護コンサルティング、企業統治体制支援、フィナンシャルアドバイザリー、ベンチャー投資、AI関連事業、不動産事業

◆当社は、金融庁の「責任ある機関投資家のための原則」（日本版スチュワードシップ・コード）に準拠し、投資先企業のモニタリングおよび建設的な対話を継続しています。

https://www.shosukabu.com/stewardship-code/(https://www.shosukabu.com/stewardship-code/)



■当社の理念と投資方針



当社は中長期保有のスタンスで企業価値向上にコミットし、短期的な売買益を目的とした投資は行いません。

さらに当社は、短期的な利益追求を超えて、「ユダヤ人に勝てる日本を作る」ことを会社のミッションとして徹底しています。

営利企業としての利益・売上拡大を前提としつつ、それ以上に、日本人が国際社会で対等に競い合える金融力・政治力・文化力を備えることに貢献することを至上命題としています。

この理念を社会的潮流へと育てるため、

従業員・投資家・取引先・投資先企業など、あらゆるステークホルダーとの協業を重視し、

短期的利益よりも長期的社会的利益を優先する取り組みを進めております。





以上