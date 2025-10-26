大阪出身の3ピースロックバンド・Hump Backのオフィシャルサイト＆「ハンプバック道場」をオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2025年10月24日（金）に、Hump Backのオフィシャルサイト「Hump Back Official site」ならびに「ハンプバック道場」をオープンしました。

※「ハンプバック道場」とは、門下生（有料会員）限定サービスです。

Hump Backは2009年に高校の軽音楽部にて結成された、林萌々子（Vo, G）、ぴか（B, Cho）、美咲（Dr, Cho）からなる大阪出身の3ピースロックバンドです。2018年6月に1stシングル「拝啓、少年よ」にてVapよりメジャーデビューしました。同曲はリリースから7年が経った今でも世代を超えて広く愛されており、YouTubeでの再生回数は1億回を突破。等身大の悩みや葛藤、喜びをストレートに歌い上げるボーカルと、シンプルながら力強いサウンドがファンからの根強い支持を集めています。2023年7月よりメンバーの産休に伴いライブを休止していましたが、2024年5月には全員が出産を無事終えたことを報告。12月には"産休サンキュー"と題したワンマンライブを開催し、改めて本格的に活動を再開します。2025年現在は全公演がソールドアウトとなった"産休サンキューツアー2025"を敢行中です。

さらに、2026年5月16日（土）には大阪城ホールでフルキャパ初ワンマンライブ「Hump Back pre. "打上誕生日"」の開催が決定。ハンプバック道場最速先行を実施中、2025年11月13日（木）からは第一次オフィシャル先行を実施予定です。

今回オープンしたのはHump Backのオフィシャルサイトならびに「ハンプバック道場」です。

最新の活動情報やディスコグラフィー情報をまとめたオフィシャルサイト機能に加え、門下生(有料会員)限定サービス「ハンプバック道場」ではチケットの門下生受付はもちろん、門下生限定で楽しめるフォトギャラリーやラジオ、ムービーなどのファン必見コンテンツが満載です。

詳細は下記URLよりご確認ください。

【オフィシャルサイト＆ハンプバック道場詳細】

■オフィシャルサイト名

Hump Back Official site

■門下生（有料会員）限定サービス名

ハンプバック道場

■URL

https://humpback.jp/

■会費

月額払い：550円（税込）

ご利用いただける決済手段：クレジットカード／docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス

■オフィシャルサイトコンテンツ

NEWS、LIVE、BIOGRAPHY、DISCOGRAPHY、ハンプバック道場 体験入門コース メルマガ

■ハンプバック道場 門下生限定コンテンツ

PHOTO、RADIO、MOVIE、チケット先行、ハンプバック道場 メルマガ

【株式会社SKIYAKI 会社概要】

社名：株式会社SKIYAKI

所在地：東京都渋谷区道玄坂2-25-12 道玄坂通 7F

代表者：代表取締役 小久保 知洋

資本金：31百万円

事業内容：プラットフォーム事業

URL：https://skiyaki.com/

SKIYAKIは、世界中のクリエイターとファンをつなぐため、『Bitfan Pro』『Bitfan』を中核とするファンプラットフォームの開発・提供を行っています。