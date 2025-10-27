合同会社ymt（本社：福岡県福岡市中央区）が運営する「着物買取ガイド」では、着物の売却経験がある全国の男女419名を対象に、着物買取サービスの利用実態および満足度に関する調査を実施しました。

本調査では、買取方法・利用業者・満足度・性別・年代別傾向など、消費者の行動と意識を多角的に明らかにしています。

着物買取に関する調査結果サマリー

・最も利用された買取方法は出張買取で47％

・満足層（満足＋やや満足）は全体の47％

・利用業者は「バイセル」「福ちゃん」の2社で全体の56％

・利用者の61％が女性であり、特に20～40代女性が全体の52％

着物買取に関する調査概要

※本文中の割合（％）は小数第1位を四捨五入して表記しています。

※満足度スコアは5点満点・小数第2位までで表示しています。

着物買取の利用方法は「出張買取」が最多

着物買取の利用方法では、「出張買取」が198件（47％）で最も多く、続いて店頭買取169件（40％）、宅配買取52件（12％）となりました。

出張買取が選ばれる理由には、以下が挙げられます。

・着物の点数や重量が多く、持ち運びが難しい

・実家や遺品整理など、自宅から動かしたくない事情がある

・自宅で査定・買取まで完結できる利便性

店頭買取は、査定士に直接相談できる安心感や、その場で価格がわかる点が評価されています。

宅配買取は、近隣に店舗がない人や、対面でのやり取りを避けたい人に選ばれています。

利用した着物買取業者は「バイセル」「福ちゃん」の2社に集中

利用業者では、以下のような結果となりました（主要業者のみ抜粋）。

バイセルはテレビCMなどによる高い認知度と全国対応が選ばれる理由です。

一方、福ちゃんは専門スタッフによる丁寧な査定・接客が評価され「安心して任せられる」という声が多く見られました。

着物買取利用者の6割は女性、中心は30～40代

着物買取サービスを利用しているのは、女性が多数を占める結果となりました。

性別の割合は女性256人（61％）、男性163人（39％）で、特に30～40代の女性が中心層です。

年齢では、30代が155人、40代が115人、20代が92人となっており、20～40代女性だけで全体の52％に達しています。

成人式や結婚式で使用した着物の整理、実家の片付け・遺品整理、引っ越しや子育てによる収納スペース確保など、ライフイベントの変化が影響していると考えられます。

一方で、男性の利用も約4割を占めており、多くは「親や祖母の着物を代理で査定した」「遺品整理の一環で依頼した」と回答しています。

着物買取の満足度1位は「福ちゃん」 で総合評価3.91

業者別の総合満足度では、「福ちゃん」が3.91点で1位となりました。

特に、査定時の説明、担当者の対応、査定から買取成立までのスムーズさが高く評価されています。

利用者からは以下のような声が寄せられています。

・査定内容の説明が丁寧で安心だった

・押し買いや勧誘などがなく信頼できた

・予約から買取成立までがスムーズだった

一方、バイセルは総合3.45点でした。認知度の高さから利用者は多いものの、担当者によって対応に差がある・スピード重視で価格重視ではなさそうといった意見も見られました。

参考として、満足度上位5社の評価は以下の通りです。

※スコアは5点満点で算出。小数第2位まで表示。

まとめ

本調査により、着物買取市場では以下の傾向が明確になりました。

・出張買取が最も利用されている

・利用者の中心は20～40代女性

・バイセルと福ちゃんの2社で過半数を占めている

・満足度1位は福ちゃんで、対応・安心感が高く評価される結果となった

今後も着物買取ガイドでは、利用者の声や相場情報、各社比較など、消費者にとって有益な情報を発信してまいります。

より詳細な業者比較やランキングは、以下のページからご覧いただけます。

関連コンテンツのご案内

・着物買取おすすめランキング

・福ちゃん着物買取の口コミ評判

・バイセル着物買取の口コミ評判

会社概要