日本のビデオ監視市場規模、調査報告、成長機会および予測 2025～2035年
KDマーケットインサイツは、「日本のビデオ監視市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者がより的確なビジネス判断を行うための基礎資料を提供します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツのリサーチャーが一次および二次調査手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および市場参入戦略（GTM戦略）の把握を行いました。
日本のビデオ監視市場に関する調査レポートによると、市場は2025年～2035年の期間に年平均成長率（CAGR）8.2％で成長し、2035年末までに167億米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は79億米ドルの収益と評価されています。
日本のビデオ監視市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本のビデオ監視市場は、公共安全、都市防犯、産業監視、技術革新への強い注力によって堅調な成長を遂げています。日本は世界でも屈指の技術先進国として進化を続けており、ビデオ監視システムはスマートシティ開発、インフラ保護、企業のセキュリティ体制における重要な要素となっています。
ビデオ監視とは、カメラ、センサー、分析ソフトウェアを使用して犯罪防止、運用効率、状況認識のために活動を監視・記録する仕組みです。日本市場では、AI搭載型、クラウドベース、IoT統合型の監視ソリューションが早期に導入されており、リアルタイムモニタリングや高度な分析が可能になっています。
交通、流通、小売、製造、金融、医療など多様な分野で高度監視システムの需要が拡大しています。政府による都市安全性向上のための施策やスマートシティ・防災システムへの投資増加が、インテリジェント監視技術の採用をさらに加速させています。
また、東京オリンピックや大阪・関西万博などの大規模イベント開催を背景に、高精細IPカメラ、顔認識ソフトウェア、ネットワーク型セキュリティシステムの導入が進み、安全確保や群衆管理に活用されています。
市場規模とシェア
日本のビデオ監視市場は、アジア太平洋地域の中でも大きなシェアを占めており、強固な国内製造基盤、高い技術普及率、政府主導のデジタル変革プログラムによって支えられています。
市場では、従来のアナログシステムに比べて拡張性や画質、分析連携に優れるIPベース監視システムが主流となっています。AI映像分析、エッジコンピューティング、クラウドストレージの導入により、データ駆動型で予測的な監視が可能になり、市場競争環境が再構築されています。
都市交通制御、鉄道・空港監視、重要インフラ防護などの公共部門プロジェクトが需要の大半を占める一方、民間企業でも職場の安全規制強化やビジネスインテリジェンスの活用を目的に導入が進んでいます。
また、アクセス制御、警報システム、IoT機器と統合した監視体制の構築が進み、日本の企業では統合セキュリティエコシステムへの移行が進展しています。
成長要因
公共安全とスマートシティへの政府の注力 - 「Society 5.0」などの取り組みがデジタルインフラとセキュリティ近代化を推進。
