チリペッパー市場規模、シェア、需要、成長、動向および予測見通し 2025～2035年
KDマーケットインサイツは、「チリペッパー市場の将来動向と機会分析 - 2025～2035年」と題した市場調査レポートを発表しました。本レポートの範囲には、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が的確なビジネス判断を行うための基礎資料を提供します。本調査レポートでは、KDマーケットインサイツのリサーチャーが一次・二次調査手法を用いて、市場競争の評価、競合他社のベンチマーキング、および市場参入戦略（GTM戦略）の理解を行いました。
世界のチリペッパー市場に関する調査報告によると、市場は2025～2035年の間に年平均成長率（CAGR）6.4％を示し、2035年末までに市場規模は25億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は14億米ドルの収益と評価されています。
チリペッパー市場規模・シェア・成長要因・セグメンテーション・主要メーカーおよび将来展望
市場概要
チリペッパー市場は、スパイシーな食品、機能性成分、天然香味料の需要増加により、世界的に安定した成長を遂げています。チリペッパー（トウガラシ属）は、その独特な辛味と高い栄養価から、食品、医薬品、化粧品産業で幅広く使用されています。
市場には、生鮮チリと加工チリ（乾燥、粉末、漬物、ソース形態）が含まれます。エスニック料理や辛味調味料の人気上昇、レトルト・即食食品の需要拡大が、地域を問わずチリペッパーの消費を押し上げています。
さらに、チリペッパーは抗炎症、抗酸化、代謝促進などの健康効果で注目されており、辛味成分カプサイシンは鎮痛薬、サプリメント、体重管理製品に活用され、食品以外の分野でも市場を拡大しています。
有機・持続可能な農業への関心の高まりや、先進的な栽培技術・ハイブリッド品種の採用が進み、世界的な生産性とサプライチェーンの効率化が進展しています。インド、中国、メキシコ、タイが主要生産国であり、北米およびヨーロッパが主要な輸入・消費地域です。
市場規模とシェア
世界のチリペッパー市場はスパイス・調味料産業の中で重要な地位を占めており、国際貿易の拡大と加工食品製造での利用増加により成長しています。特にアジア太平洋地域は、高い生産量とチリ文化の定着により市場をリードしています。
米国、日本、ドイツなどの先進国市場では、国際料理の普及、外食産業の拡大、スナックやソース、飲料へのチリ原料の使用が需要を牽引しています。また、ホットソースやチリ系調味料の人気が急上昇しており、合成添加物よりも自然な香辛料を求める消費者が増えています。
医薬品・産業用途においても市場は拡大しており、カプサイシン抽出物は鎮痛クリーム、関節炎治療、栄養補助食品に広く利用されています。
成長要因
スパイシー食品の世界的需要増加 - 世界的に辛味を好む消費者の増加が市場拡大を牽引。
健康・ウェルネストレンド - 抗酸化、抗肥満、心血管保護作用によるチリ利用の増加。
加工食品・即食食品の成長 - チリ系ソース、粉末、シーズニングは包装食品製造に不可欠。
国際料理の拡大 - アジア・ラテン系料理の人気上昇が輸入需要を押し上げ。
