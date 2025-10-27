おとうふ工房いしかわ直営店40店舗目 風土をまるごといただくコンセプトショップ誕生 『風土市場 まめぞう/こだわりや/うまいもんや』 11/4（火） 三井アウトレットパーク岡崎にグランドオープン！
愛知県高浜市に本社を構える株式会社おとうふ工房いしかわ（代表取締役：石川伸）は、2025年11月4日に岡崎市に誕生する愛知初の大型アウトレットモール「三井アウトレットパーク岡崎」へ出店いたします。刈谷ハイウェイオアシスに続き2店舗目の「風土市場まめぞう」、おとうふ工房いしかわの直営店としては、40店舗目の店舗が開業いたします。
「地域（あいち）を売る」 風土市場は３エリア 「まめぞう」「こだわりや」「うまいもんや」
フロア面積110坪に愛知県内のうまいものが大集結。日配メーカーが取り組む新しいカタチの産直市場。
（1）風土市場まめぞう…自社製造の国産大豆100％を使用した豆腐、油揚げなどの大豆加工品から、豆乳やおからを使ったパン、プリン、お菓子まで200種類以上。地元農家より仕入れた新鮮野菜・果物・お米、海産物、味付け肉も展開。
（2）風土市場こだわりや…愛知県内の100メーカー・生産者より仕入れた地場産品をセレクト。企業活動として取り組んでいる福祉プロジェクトでは、地域福祉施設との共同商品も展開。初コラボ・久遠（QUON）チョコレートコーナーも。南三河食文化研究会からは、八丁味噌、白醤油、たまりなどの発酵食品をはじめ、ドライ加工品、和日配商品まで取り扱います。
（3）風土市場うまいもんや…愛知県内のB-1グルメ「豊川いなり寿司」「瀬戸焼きそば」「高浜とりめし」が一同に味わえます。「高浜とりめし焼きそば」「高浜とりめし稲荷」は三井アウトレットパーク岡崎店限定メニュー。
OKAZAKI MARKET（岡崎マーケット）から発信する 「愛知のうまいもの」と食の未来
風土市場まめぞう・こだわりや・うまいもんやは、アウトレットモール内のマルシェ型施設「OKAZAKI MARKET」（岡崎マーケット）のテーマである食やエンタメ、多彩な体験が可能というコンセプトに合わせた売り場づくりも展開。本店の青空朝市の人気イベント、とうふドーナツ積み放題体験（1回500円税込）をはじめ、地域生産者、メーカーに呼びかけ、試食販売やテストマーケティングにも取り組む。また、自社で培った商品開発力を生かし、愛知県ならではの調味料や素材を使った地域コラボを商品化も展開。地域と共に、食環境を育てていける場づくりを目指します。
店名：風土市場まめぞう三井アウトレットパーク岡崎店／住所：愛知県岡崎市舞木町金森53-1／10：00～20：00
※上記、画像データはこちらよりダウンロードしてください：https://photos.app.goo.gl/JtBqdk4yR2JnwNgz5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332716&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332716&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332716&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社おとうふ工房いしかわ
「地域（あいち）を売る」 風土市場は３エリア 「まめぞう」「こだわりや」「うまいもんや」
フロア面積110坪に愛知県内のうまいものが大集結。日配メーカーが取り組む新しいカタチの産直市場。
（1）風土市場まめぞう…自社製造の国産大豆100％を使用した豆腐、油揚げなどの大豆加工品から、豆乳やおからを使ったパン、プリン、お菓子まで200種類以上。地元農家より仕入れた新鮮野菜・果物・お米、海産物、味付け肉も展開。
（2）風土市場こだわりや…愛知県内の100メーカー・生産者より仕入れた地場産品をセレクト。企業活動として取り組んでいる福祉プロジェクトでは、地域福祉施設との共同商品も展開。初コラボ・久遠（QUON）チョコレートコーナーも。南三河食文化研究会からは、八丁味噌、白醤油、たまりなどの発酵食品をはじめ、ドライ加工品、和日配商品まで取り扱います。
（3）風土市場うまいもんや…愛知県内のB-1グルメ「豊川いなり寿司」「瀬戸焼きそば」「高浜とりめし」が一同に味わえます。「高浜とりめし焼きそば」「高浜とりめし稲荷」は三井アウトレットパーク岡崎店限定メニュー。
OKAZAKI MARKET（岡崎マーケット）から発信する 「愛知のうまいもの」と食の未来
風土市場まめぞう・こだわりや・うまいもんやは、アウトレットモール内のマルシェ型施設「OKAZAKI MARKET」（岡崎マーケット）のテーマである食やエンタメ、多彩な体験が可能というコンセプトに合わせた売り場づくりも展開。本店の青空朝市の人気イベント、とうふドーナツ積み放題体験（1回500円税込）をはじめ、地域生産者、メーカーに呼びかけ、試食販売やテストマーケティングにも取り組む。また、自社で培った商品開発力を生かし、愛知県ならではの調味料や素材を使った地域コラボを商品化も展開。地域と共に、食環境を育てていける場づくりを目指します。
店名：風土市場まめぞう三井アウトレットパーク岡崎店／住所：愛知県岡崎市舞木町金森53-1／10：00～20：00
※上記、画像データはこちらよりダウンロードしてください：https://photos.app.goo.gl/JtBqdk4yR2JnwNgz5
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332716&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332716&id=bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000332716&id=bodyimage3】
配信元企業：株式会社おとうふ工房いしかわ
プレスリリース詳細へ